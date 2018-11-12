ArtÄ± GerÃ§ek, Esra KoÃ§ak Mayda'nÄ±n iÅŸine son verdi

TGS Ankara Åžubesi, ArtÄ± GerÃ§ekâ€™te Ã§alÄ±ÅŸan TGS Ankara Åžube yÃ¶neticisi Esra KoÃ§ak Maydaâ€™nÄ±n iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Ankara Åžubesi, Almanya merkezli yayÄ±n organÄ± ArtÄ± Gerçek haber sitesinde muhabir olarak çalÄ±ÅŸan TGS Ankara Åžube yöneticisi Esra Koçak Mayda’nÄ±n iÅŸine son verildiÄŸini açÄ±kladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 6 aydÄ±r ArtÄ± Gerçek'te çalÄ±ÅŸan Mayda’ya gerekçe olarak verimli çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ve beklenen ‘Ankara gazeteciliÄŸi’ni yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n söylendiÄŸi aktarÄ±lan açÄ±klamada, “9 KasÄ±m 2018 tarihinde iÅŸten çÄ±karÄ±lan Mayda ise ‘Tam çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m gün yapmadÄ±ÄŸÄ±m iddia edilen Ankara gazeteciliÄŸini yapmak üzere daha önce defalarca gittiÄŸim gibi CHP Genel Merkezi’ne gidiyordum, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ile röportaj yapmak üzere. Ä°ÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m MayÄ±s ayÄ±ndan bu yana onlarca kulis ve özel haber yaptÄ±ÄŸÄ±m ArtÄ± Gerçek'ten bu ÅŸekilde haksÄ±z yere atÄ±lmak beni gerçekten çok üzdü. Bana derdimi anlatacak zaman tanÄ±madan ‘çalÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ±z artÄ±k seninle’ denildi. Bunun üzerine telefonla konuÅŸtuÄŸum site yöneticisi bir isim ise ‘Verimli bir süreç geçiremedik, beklediÄŸimiz kulis haberleri bize getiremedin’ dedi. YaptÄ±ÄŸÄ±m haberler bekleneni verip vermediÄŸimi zaten ortaya koymaktadÄ±r’ dedi. ArtÄ± Gerçek’ten haksÄ±z yere iÅŸten atÄ±lan Ankara Åžube yöneticimiz Esra Koçak Mayda’nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸumuzun bilinmesi, hukuki süreçleri sendika olarak baÅŸlatacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± duyururuz” ifadelerine yer verildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 18:23

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