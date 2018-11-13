100 günlük plandan geriye adaletsizlik kaldı

Çağrı SARI

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nı bu hafta açıklaması bekleniyor. Eylem planının, daha çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’nun görev alanına giren kısa vadeli hedeflerden oluşacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta açıkladığı ve geçtiğimiz hafta sonu süresi dolan eylem planını açıkladıktan sonra geçen 100 güne bakıldığında ise dolar 7 lirayı gördü, Merkez Bankası faizini yüzde 25’e çıkardı, 5-7 bin arasında şirket konkordato ilan etti.

8 ayda kepenk indiren esnaf sayısı 72 bine ulaştı. İşsizlik fonu yağmalandı. Bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ise yazlık saray yapımı devam etti, Erdoğan'ın filosuna bir uçak daha eklendi.

'BU 100 GÜN, MİLYONLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in "Tek adam rejiminin 100 günü" başlığı altında gün gün hazırladığı rapora göre ne enflasyon ile mücadelede ne de demokrasi konusunda işler rayına girdi! Aksine işsizlik arttı, işyerleri kapandı, hak arama mücadelesindeki işçiler tutuklandı. Çakırözer, 17 başlıkta 100 günü değerlendirirken, 16 yıllık AKP iktidarının icraatlarına dair istatistiki bilgiler de paylaştı. Çakırözer “Bu 100 günün emekçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın, işsizin, kadınların, öğrencilerin ve hak hukuk adalet bekleyen milyonların yüzünü güldürmediği açık” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin '100 Günlük Eylem Planı'nın bilançosu

Rapordaki başlıklardan bazıları şöyle:

ENFLASYONDA REKOR

Raporda, 100 gün içinde enflasyonun zirveye ulaştığının altı çiziliyor. Hayat pahalılığının ‘indirim, yeni ekonomik program’ gibi müdahalelerle durdurulamadığına dikkat çekilen raporda, “2018’e yıl sonunda yüzde 7 enflasyon hedefiyle giren AKP hükümeti, 100 gün içinde önce enflasyon tahminini yüzde 21’e taşıdı. Ekim ayı itibariyle yüzde 25’e tırmandı” bilgisi paylaşılıyor. 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 1919 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 252 liraya olduğuna dikkat çekiliyor.

Enflasyon 15 yılın zirvesini gördü!

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10 GÜNDE DOLAR FIRLADI

100 Günlük Eylem Planı'nın 10. günü dolmadan doların 7 lirayı gördüğü, TL’nin de değer kaybının yüzde 40’lara ulaştığı vurgulanıyor.

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DÜŞÜRECEĞİZ DİYENLERDEN REKOR FAİZ

Merkez Bankası faizinin yüzde 25’e çıkarıldığı bilgisinin yanı sıra, “2018 yılında 72 milyar liralık faiz yükü, 2019’da 117 milyara çıkarıldı. Her 100 liralık vergi gelirinin 15 lirası faize gitmekte” ifadelerine de yer veriliyor.

Merkez Bankasından yüksek faiz artışı

KONKORDATO VE İŞSİZLİKTE REKOR

Raporda resmi olarak yüzde 11-12 gösterilen işsizliğin yüzde 20’yi aştığı ifade edilirken, 5-7 bin arasında şirketin konkordato ilan ettiği bilgisi de paylaşılıyor. Kapanan şirket sayısının yüzde 28 artarak 110 bin olduğu ifade edilirken, 8 ayda kepenk indiren esnaf sayısının da yüzde 12 artarak 72 bine ulaştığı belirtiliyor.

Konkordato ilanlarıyla 30 milyar liralık borç ertelendi

İŞSİZLİK FONU YAĞMALANDI

En çok tartışılan konulardan biri de İşsizlik Fonu oldu. İşsizlik Fonu kamu bankalarına aktarıldı. 127 milyar liralık fondan daha evvel de hükümetin birçok seçim yatırımı için finanse edildiği raporda hatırlatılıyor.

İşsizlik fonundan kamu bankalarına 11 milyar TL kaynak aktarıldı

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YOKSULLUK VE İŞSİZLİK İNTİHARLARI

Raporda, dolardaki yükseliş, enflasyondaki rekor artış, işsizlik ve yoksulluğun intiharlara da neden olduğuğu belirtiliyor. 2013-2017 yılları arasında 279 işçinin intihar ettiği bilgisi paylaşıldı. Raporda 100 Günlük Eylem Planı içinde oğluna pantolon alamadığı için intihar eden İsmail Devrim’e de atıf yapılıyor.

Oğluna okul kıyafeti alamayan İsmail Devrim adlı yurttaş intihar etti

İŞ CİNAYETLERİ ARTTI, HAK ARAYAN İŞÇİLER TUTUKLANDI

Sadece ekim ayında 177 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği bilgisi raporda yer alırken 2018 yılının ilk 10 ayında bu rakamın bin 640’a ulaştığı ifade edildi. Raporda, yüz gün hedefinde sıralanan 3. havalimanının inşaatında 30’dan fazla işçinin yaşamını yitirdiğine de vurgu yapılırken "Bu cinayetler soruşturulsun" diyen işçilerin tutuklanması da raporda yer alıyor.

'Köle değiliz' diyerek eylem yapan 24 havalimanı işçisi tutuklandı

YURTTAŞ BORÇ BATAĞINDA

Raporda 2017 yılında en yüksek gelire sahip yüzde 20’nin toplam gelirden aldığı payın yüzde 48’e yükseldiği, en düşük gelire sahip yüzde 20’nin aldığı payın da sadece yüzde 6 olduğu bilgisi yer alıyor. Halkın yüzde 14’ü sürekli yoksulluk, yüzde 28’inin de ciddi maddi yoksunluk yaşadığı yüzde 69’unun da borçlu olduğu belirtiliyor.

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EMEKLİ İKİNCİ İŞ PEŞİNDE

Raporda Türkiye’de 127 bin 540 emeklinin 700 liranın, 2 milyon 792 bin 758 emeklinin ise “en düşük” denilen bin 570 liranın altında aylık aldığı bilgisi paylaşılırken, geçinemeyen emeklilerin de ikinci işte çalışmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

İSİG Meclisi: Emeklilik çağında çalışan 228 kişi yaşamını yitirdi

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LÜKSE ŞATAFATA TAM GAZ DEVAM

Raporda Cumhurbaşkanlığı için yapılmak istenen yazlık saray ile ‘hibe edildiği' ifade edilen uçağa da yer veriliyor.

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GARANTİLER İÇİN ÖDENEN PARALAR BÜTÇEDE KARA DELİK

Raporda, dolar garantisiyle yapılan köprü, otoyol ve hastane giderleri için bütçeden şimdiden 44,5 milyarlık bir harcama yapıldığı öne sürüldü.

ÖZELLEŞTİRMENİN BEDELİ: KAĞIT KRİZİ

Yaşanan kriz süreci dolayısıyla en çok tartışılan konulardan biri de kağıt sıkıntısıydı. Raporda buna da yer verilip SEKA’nın özelleştirilme sürecine atıf yapıldı.

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KRİZ AMELİYATHANEYE GİRDİ

Ekonomik kriz süreci nedeniyle yaşanan sağlık skandallarına da dikkat çekildi. Raporda, Zonguldak’ta 17 yaşındaki Dilara Kilcioğlu’nun muayenelerine gidemediği için hayatını kaybetmesi hatırlatıldı.

Şeker komasından ölen Dilara parasızlıktan doktora gidememiş

KADININ NE ADI NE DE HAKKI VAR

2017 yılında 409 kadının öldürüldüğü bilgisi paylaşılırken 2018 yılının ilk 10 ayında 363 kadın uğradığı şiddet sonucunda öldürüldüğü ifade edildi. Kadınların sadece yüzde 34’ü istihdama katılabilirken, 20 milyon kadının ev işleri ve çocuk bakımı nedeniyle istihdam dışında olduğu da raporda yer aldı.

100 GÜN BÖYLE GEÇTİ:

2. gün 4 Ağustos: "Türkiye şahlanacak" denmişti ancak şahlanan enflasyon oldu! Enflasyon yıllıkta yüzde 15.85 ile zirveye ulaştı. Dolar 5.11 lira

5. gün 7 Ağustos: "Yastık altı dövizleri bozdurun" çağrısıyla çözüm bulmaya çalışılan ekonomik sarsıntı TL’nin değer kaybıyla sürüyor! Dolar 5.20’yi, avro 6 TL’yi gördü.

7. gün 9 Ağustos: Üniversite sınav sonuçlarına göre 41 bin öğrenci sıfır çekti.

8. gün 10 Ağustos: Kur artışı nedeniyle ilaç depolarında 10 günlük stok kaldı.

9. gün 11 Ağustos: Amasya’da maaşlarını alamayan işçiler işletmenin tepesine çıktı.

10. gün 12 Ağustos: Dolar 7.20 lira oldu.

11. gün 13 Ağustos: Türkiye Kasaplar Odası Türkiye’de beyaz etin 8 ayda yüzde 200 zamlandığını açıkladı.

12. gün 14 Ağustos: Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde 15 yılda 500 kişinin yürümesini sağlayan ortez-protez uygulama merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu ile biten sözleşmesi yenilenmediği için kapatıldı.

15. gün 17 Ağustos: Akaryakıta 90 gün sonra yine yüzde 9 zam. Benzinin litresi 6.85 TL oldu.

17. gün 19 Ağustos: "Varlık Barışı" esnetildi, ülkeye kara para girişi kolaylaştırıldı.

19 gün 21 Ağustos: Aydınlık Gazetesi, kağıt fiyatlarındaki artışı protesto için 3 gün yayınına ara verdi. 2,5 milyon emekli, bayrama maaşlarını alamadan girdi.

23. gün 25 Ağustos: 125 milyarlık 'İşsizlik Sigortası Fonu' havuz hesaba devredildi.

24. gün 26 Ağustos: Çocuklarının akıbetini merak eden Cumartesi Anneleri'ne 700 hafta sonra yasak geldi.

26. gün 27 Ağustos: Dövizdeki artış nedeniyle İzmir’deki yerel gazeteler pazar günleri çıkmama kararı aldı.

28. gün 29 Ağustos: Ekonomik Güven Endeksi, yüzde 9 düşüşle 83,9’a geriledi.

31. gün 2 Eylül: Doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı. Halkbank ‘yanlışlıkla’ doları 3 lira 88 kuruştan, avroyu 4 lira 32 liradan sattı.

33. gün 4 Eylül: Sarayın 30 Ağustos menüsü: Ejder meyvesi suyu, zencefilli somonlu suşi…

34. gün 4 Eylül: Türkiye’de otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 21 daraldı.

42. gün 13 Eylül: Varlık Fonu’nun yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Maliye Bakanı Berat Albayrak’a devredildi.

43. gün 14 Eylül: Merkez Bankası, faizi 6.25 puan arttırarak yüzde 17.75'ten yüzde 24’e yükseltti. Banka faizleri yüzde 30-40’lara yükseldi.

45. gün 16 Eylül: İnsanca çalışma koşulları talep eden İstanbul 3. havalimanı işçilerine operasyon: 543 işçi gözaltına alındı.

48. gün 19 Eylül: Tasarruf lafta kaldı. Devlet, son 8 ayda kamu binaları için 680 milyon, makam araçları için 334 milyon, uçak ve helikopter için de 154 milyon kira bedeli ödedi.

49. gün 20 Eylül: Urfa’da işsiz bir genç üstüne benzin dökerek kendini ateşe verdi.

50. gün 21 Eylül: Dolardan hızlı zamlanan domates, 7 liraya satılır oldu.

51. gün 22 Eylül: Kocaeli’de İsmail Devrim, çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için intihar etti.

56. gün 27 Eylül: Türkiye’nin ayakkabı markaları Hotiç, Yeşil Kundura ve Beta, peş peşe konkordato ilan etti.

59.gün 30 Eylül: Yeni adli yıl, gazeteci davalarıyla başladı. 1 günde 13 gazeteci yargılandı.

60. gün 1 Ekim: Ekonomi yönetimi McKinsey’e bırakıldı.

61. gün 2 Ekim: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul’da Suudi Konsolosluğu’nda katledildi.

63. gün 4 Ekim: Enflasyon, 15 yılın zirvesine gördü. Enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 24.52 oldu.

66. gün 7 Ekim: Amasra’da maaş alamayan işçiler, 65 metrelik vincin tepesine çıktı. Dövizle sözleşme vatandaşa yasaklandı.

69. gün 10 Ekim: Gazi Üniversitesi, doktorlara yazı göndererek medikal malzeme fiatlarındaki artış nedeniyle acil olmayan ameliyatların durdurulması talimatını verdi.

72. gün 13 Ekim: ABD’li Rahip Brunson serbest kaldı.

75. gün 16 Ekim: Gripten kansere kadar 700 ithal ilaç, döviz kurları nedeniyle ithal edilemez hale geldi.

76. gün 17 Ekim: Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun başındaki Başkonsolos, elini kolunu sallayarak ülkesine döndü.

77. gün 18 Ekim: Atanamayan öğretmen Ersin Turhan intihar etti. Cebinden sadece 10 lira çıktı.

82. gün 23 Ekim: Sağlık sistemi eldivene muhtaç. Ameliyata girecek hastalardan eldiven isteniyor.

84. gün 25 Ekim: 700 bin yurttaşı ilgilendiren Meclis’te emeklilikte yaşa takılanlar için verilen EYT önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

96. gün 6 Kasım: Enflasyon yüzde 25.24’e çıktı.

97. gün 7 Kasım: Sayıştay'ın kamudaki usulsüzlükleri ortaya koyan raporları sonrasında Denetimden Sorumlu Sayıştay Başkan Yardımcısı görevden alındı.

99. gün 9 Kasım: OHAL Komisyonu 39 bin başvuruyu reddetti, 3 binini kabul etti.