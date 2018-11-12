Ä°ran'da 11 milyon kiÅŸiye gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±lacak

ABDâ€™nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ve uluslararasÄ± ekonomik geliÅŸmeler nedeniyle ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanan Ä°ranâ€™da 11 milyon kiÅŸiye gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±lacak.

Ä°ran Meclisi Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonu Üyesi AbdurrÄ±za Azizi, aylÄ±k geliri 3 milyon tümenin (yaklaÅŸÄ±k 215 dolar) altÄ±nda olan 11 milyon kiÅŸiye gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°ran resmi ajansÄ± IRNA'ya konuÅŸan Azizi, son dönemde artan enflasyona baÄŸlÄ± olarak yaÅŸanan fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle iÅŸçi ve memurlarÄ±n aldÄ±klarÄ± maaÅŸlarÄ±n geçimleri için yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Azizi, “Sosyal yardÄ±mlaÅŸma kurumu Ä°mam Humeyni YardÄ±m Komitesi çatÄ±sÄ± altÄ±nda, aylÄ±k geliri 3 milyon tümenden az olan iÅŸçi, memur ve çalÄ±ÅŸanlardan oluÅŸan 11 milyon kiÅŸiye, bu ay gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±lmaya baÅŸlanacak. Önümüzdeki günlerde bu yardÄ±mlarÄ±n 30 milyon kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor” dedi.

AYLIK NAKDÄ° YARDIM

Azizi ayrÄ±ca söz konusu kiÅŸilere aylÄ±k nakdi yardÄ±m da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, bu yardÄ±mÄ±n ÅŸu ÅŸekilde gerçekleÅŸtirileceÄŸini söyledi:

“AylÄ±k bir kiÅŸiye 40 bin tümen (yaklaÅŸÄ±k 3 dolar), 2 kiÅŸilik aileye 80 bin, 3 kiÅŸilik aileye 110 bin, 4 kiÅŸilik aileye 135 bin ve 5 kiÅŸilik aileye ise 145 bin tümen para yardÄ±mÄ± yapÄ±lacak.”

SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda da yardÄ±mlar yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Azizi, devlet hastanelerindeki süspansiyonlarÄ±n, kÄ±rsal bölgelerde yaÅŸayan köylü, çiftçi ve göçebeler için yüzde 97, ÅŸehirlerde yaÅŸayanlar için ise yüzde 94 olarak uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ä°ran'da geçtiÄŸimiz aylarda iÅŸçi ve emekçiler kitlesel eylemler düzenleyerek iÅŸsizlik ve yoksulluÄŸu protesto etmiÅŸti. (AA)

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