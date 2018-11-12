AkÅŸener: AdaylarÄ±mÄ±z seÃ§ildikten sonra rozetlerini Ã§Ä±karacaklar

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, yerel seÃ§imlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, partisinden belediye baÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nda bulunanlarÄ±n seçildikten sonra rozetlerini çÄ±kararak görevlerini yürüteceÄŸini söyledi.

AkÅŸener, OSTÄ°M Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Orhan AydÄ±n'Ä± makamÄ±nda ziyaret etti.

Ziyaret sonrasÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan AkÅŸener, Mansur YavaÅŸ'Ä±n Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± konusundaki bir soru üzerine, YavaÅŸ'Ä±n Ä°YÄ° Parti'den aday olmasÄ±nÄ± çok istediklerini daha önce ifade ettiÄŸini anÄ±msattÄ±.

Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili Yavuz AÄŸÄ±ralioÄŸlu'nun Mansur YavaÅŸ’la bir görüÅŸme yapacaÄŸÄ±nÄ± belirten AkÅŸener, bu görüÅŸmenin parti dÄ±ÅŸÄ±nda, onlarÄ±n ÅŸahsi dostluklarÄ±na dayalÄ± bir görüÅŸme olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

YavaÅŸ'Ä±n ‘rozetsiz adaylÄ±k’ talebini saygÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren AkÅŸener, “Bütün belediye baÅŸkan adaylarÄ±mÄ±z seçildikten sonra elbette rozetlerini çÄ±karacaklardÄ±r. Mansur YavaÅŸ'Ä±n tercihine saygÄ± duyuyorum ve bu tercihi üzerinde de kendisine baÅŸarÄ±lar diliyorum” diye konuÅŸtu.

AkÅŸener, parti olarak her il, ilçe ve beldede aday çÄ±karmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüklerini dile getirdi. (Ankara/AA)

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