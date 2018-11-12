DÃ¼zgÃ¼n Baba ve SarÄ± SaltÄ±kâ€™Ä±n tescillendirme baÅŸvurusuna red

Dersim'de bulunan DÃ¼zgÃ¼n Baba ve SarÄ± SaltÄ±k ziyaretgahÄ±nÄ±n tescillendirilme baÅŸvurusu bakanlÄ±k tarafÄ±ndan reddedildi.

Dersim Barosu, Alevi inancÄ± bakÄ±mÄ±ndan önemli bir ziyaret yeri olan Düzgün Baba ve SarÄ± SaltÄ±k’Ä±n tescillendirilmesi için 22 Ekim 2018 tarihinde Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Kültür VarlÄ±klarÄ± ve Müzeler Genel MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± Erzurum Kültür VarlÄ±klarÄ± Koruma Bölge MüdürlüÄŸüne baÅŸvurdu. Baro’ya gönderilen cevap yazÄ±sÄ±nda “Ä°limiz NazÄ±miye Ä°lçesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yer alan Düzgün Baba ZiyaretgahÄ± ile Hozat ilçesi SarÄ± SaltÄ±k ZiyaretgahÄ±nÄ±n kültür varlÄ±ÄŸÄ± özelliÄŸi göstermemesi gerekçe gösterilerek herhangi bir tescil iÅŸlemi yapÄ±lamayacaÄŸÄ± ve bu nedenle yapÄ±lacak bir iÅŸlem bulunmadÄ±ÄŸÄ±” belirtildi.

‘TESCÄ°L TALEBÄ°NDE ISRARCIYIZ’

YaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamayla red kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Dersim Barosu BaÅŸkanÄ± Av.Kenan Çetin, “Ä°limizde yakÄ±n zamanda uluslararasÄ± SarÄ± SaltÄ±k çalÄ±ÅŸtayÄ± düzenlenmiÅŸ olmasÄ±nÄ± ilgililere hatÄ±rlatÄ±yoruz. Düzgün Baba ziyaretgâhÄ±nÄ±n yöre inancÄ± kültürü tarihi bakÄ±mÄ±ndan önemli bir ziyaretgâh olduÄŸunu ivedilikle bildiririz. Ä°lde maden saÄŸasÄ± olarak kapatÄ±lan yerlerin fazlalÄ±ÄŸÄ± ve çokça ÅŸirketin faaliyetlerine ibadet yerlerimizi kurban etmemek için baromuz yönetim kurulu ve üyeleriyle, atalarÄ±mÄ±zdan tarihimizden ve inancÄ±mÄ±zÄ±n gelecek kuÅŸaklara taÅŸÄ±mak için ziyaretgâhlarÄ±mÄ±zÄ±n tescili için mahal yerel idareleri gerçek ve tüzel kiÅŸilerle birlikte ve toplum vicdanÄ±nÄ± temsil eden herkesle bu hakkÄ±n tescilini talep ve takipte Ä±srar etmeye devam edeceÄŸiz” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

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