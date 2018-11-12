KÃ¼rt Dili Platformu'nun Ã¶nceliÄŸi, dil bilincinin saÄŸlanmasÄ±

KÃ¼rt Dili Platformuâ€™nun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n merkezinde 'dil bilincinin oluÅŸturulmasÄ±' yer alacak.

YakÄ±n zamanda bir araya gelen HDP, DBP, ÖSP, PSK, KDP-B, KDP-T, PAK, Ä°nsan ve Özgürlük Partisi ile Azadi Ä°nisiyatifi tarafÄ±ndan yakÄ±n zamanda oluÅŸturulan 'Kürt Dili Platformu', “Bugün anadilimiz, yarÄ±n milletimiz” sloganÄ±yla kampanya baÅŸlattÄ±. Kampanya kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r’da geçtiÄŸimiz hafta sonucu iki gün süren Kürt Dili ÇalÄ±ÅŸtayÄ± yapÄ±ldÄ±.

MA’dan Lezgin Akdeniz’in haberine göre; oluÅŸturulan platformda yar alan siyasi partilerin liderleri, yazarlar, dil bilimcileri ve HDP milletvekilleri, düzenlenen çalÄ±ÅŸtay sonucunda 3 çalÄ±ÅŸma grubu kurdu. Bu gruplar, “kamuoyu oluÅŸturmak”, “hükümete talepleri iletmek” ve “uluslararasÄ± sözleÅŸmelere dayalÄ± olarak çalÄ±ÅŸma yürütmek” üzere görev paylaÅŸÄ±mÄ±na gitti.

‘KÜRTÇE EÄžÄ°TÄ°M DÄ°LÄ° OLMALI’

Kürt Dili Platformun’da yer alan isimlerden Dil Bilimci Mülkiye Birtane, “Devleti demokratikleÅŸtirmeden bulunacaÄŸÄ±mÄ±z her talep havada kalÄ±r. Ama burada biz kendimiz ancak bir ÅŸeyler yapabilirsiniz. Ä°lk önceliÄŸimiz Kürtçenin eÄŸitim dili olmasÄ±. Bunu da sadece Kürtler için istemiyoruz. Türkiye’de yaÅŸayan tüm halklarÄ±n bu hakkÄ± vardÄ±r” dedi.

‘TÜRKÄ°YE ANLAÅžMALARA UYMAK ZORUNDA’

Avukat Mehmet Emin Aktar, gruplarÄ±n yürütecekleri çalÄ±ÅŸmalarÄ±n odaÄŸÄ±nÄ±, Kürtçeye statü kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

“Türkiye’nin taraf olduÄŸu anlaÅŸmalar var. Türkiye bu anlaÅŸmalara baÄŸlÄ± ve anlaÅŸmadaki maddelere uymak zorundadÄ±r. Çocuk HaklarÄ± SözleÅŸmesi, milli haklar, azÄ±nlÄ±k haklarÄ±, UNESCO var. Kampanya konuyu gündeme getirme ve hukuki mücadele ÅŸeklinde yürüyecek. BaÅŸvuru yapacaÄŸÄ±mÄ±z yerler BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve Avrupa Konseyi olacaktÄ±r. Bu mekanizmalarÄ± devreye koyacaÄŸÄ±z. Burada Türkiye’nin, Kürtlerin en doÄŸal haklarÄ± olan anadilde eÄŸitim hakkÄ±nÄ± kullanmasÄ± için gerekli olan ÅŸartlarÄ± yerine getirmesinin önünü açacaktÄ±r.”

‘DÄ°L BÄ°LÄ°NCÄ°NÄ°N OLUÅžMASI KÜRT YAZARLARIN GÖREVÄ°’

PDK-T Sözcüsü Åžerefhan Cizirî de, Kürtçenin Kürt aydÄ±nlarÄ± için ‘kÄ±rmÄ±zÄ± çizgi’ olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, “Kürtçe yazma ve konuÅŸma her Kürt aydÄ±nÄ±n üzerindeki sorumluluktur” dedi.

Kürt yazar Ahmet Kanî ise, çalÄ±ÅŸtayÄ±n bir yol haritasÄ± belirlemek için düzenlendiÄŸini dile getirdi. Kürt Yazar Ä°rfan BabaoÄŸlu da, Kürt halkÄ±nda dil bilinci oluÅŸturulmasÄ± sorumluluÄŸunun tüm Kürt yazarlarÄ±n görevi olduÄŸunu ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 17:16

www.evrensel.net