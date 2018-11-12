Cinsel istismar sanÄ±klarÄ±nÄ±n tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na isyan etti

Antalya'da 16 yaÅŸÄ±ndaki N.S.K., cinsel istismara uÄŸrayan sanÄ±klarÄ±n tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Antalya'da amca çocuklarÄ± Caner ve ErdoÄŸan B.'nin cinsel istismarÄ±na uÄŸrayan N.S.K. (16), sanÄ±klarÄ±n tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na tepki gösterdi.

Olay, geçen yÄ±l Antalya'da meydana geldi. Ä°ddiaya göre; Caner B., N.S.K.'ye, Antalya'da üvey babasÄ±nÄ±n evinde cinsel istismarda bulundu. N.S.K. ÅŸikayetçi olmadÄ±. Defalarca cinsel istismara uÄŸrayan N.S.K , bir süre sonra ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Caner B.'nin, amcaoÄŸlu ErdoÄŸan B. ile tanÄ±ÅŸtÄ±. ErdoÄŸan B. de cinsel istismarda bulundu. N.S.K., çok sayÄ±da ilaç içerek intihara teÅŸebbüs etti. N.S.K'nÄ±n hastane polisine ifade vermesinin ardÄ±ndan yaÅŸananlardan haberdar olan baba Ö.K., kÄ±zÄ±na bunu yapanlardan ÅŸikayetçi oldu. GözaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen Caner B. ile ErdoÄŸan B., tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

SANIKLAR AYRI AYRI MAHKEMELERDE YARGILANIYOR

Antalya 4'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanan Caner B., ilk duruÅŸmada tutuklanmayÄ±nca ailenin avukatÄ± itiraz dilekçesi yazdÄ±. Dilekçede, maÄŸdurun sanÄ±ÄŸÄ±n istismarÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, N.S.K'nÄ±n ÅŸikayetini önlemek için sanÄ±k tarafÄ±ndan evlenme vaadinde bulunulduÄŸuna dikkat çekildi. Ancak yapÄ±lan itiraz mahkeme tarafÄ±ndan reddedildi. Mahkeme, duruÅŸmayÄ± erteledi.

BABA SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI Ä°STEDÄ°

Antalya 5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde ilk duruÅŸmaya çÄ±kan ErdoÄŸan B. ise suçlamalarÄ± kabul etmedi. Baba Ö.K. sanÄ±ÄŸÄ±n en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isterken, N.S.K. yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸokun etkisiyle duruÅŸmada ifade veremedi. Mahkeme heyeti, sanÄ±k ErdoÄŸan B.'yi reÅŸit olmayanla cinsel iliÅŸki suçundan önce 2 yÄ±l hapse, ardÄ±ndan takdir indiriminde bulunarak cezayÄ± 1 yÄ±l 8 aya düÅŸürdü. Mahkeme heyeti bu cezayÄ± da 5 yÄ±l suç iÅŸlememek kaydÄ±yla erteledi.

AVUKAT KARARA Ä°SYAN ETTÄ°

DuruÅŸma sonrasÄ± açÄ±klama yapan ailenin avukatÄ± Ertan Sirkeci, verilen kararÄ± hayretle izlediklerini belirterek, “Kanunda her ÅŸey net ve açÄ±k. Bir kiÅŸi cinsel iliÅŸkide eÅŸine karÅŸÄ± bile zorlayÄ±cÄ± olamaz. Nitekim bu kiÅŸiler maÄŸdura istismarda bulunduktan sonra yalan ve tehditle olayÄ± örtbas etmek istemiÅŸlerdir. MaÄŸdur kÄ±zÄ±mÄ±z intihara teÅŸebbüs etmeseydi belki de bu olay ortaya çÄ±kmayacaktÄ±. Biz sanÄ±klarÄ±n tutuklu yargÄ±lanmasÄ±nÄ± ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. DavayÄ± temyiz edeceÄŸiz" dedi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatlarÄ± da karara itiraz edeceklerini kaydetti.

Caner ve ErdoÄŸan B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunmasÄ±ndan, RÄ±za A.'nÄ±n ise kendisini tehdit etmesi ve ardÄ±ndan intihara sürüklemesinin dolayÄ± ÅŸikayetçi olduÄŸunu söyleyen N.S.K ile baba Ö.K., sanÄ±klarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. RÄ±za A. hakkÄ±ndaki soruÅŸturmanÄ±n ise halen sürdüÄŸü belirtildi. (Antalya/DHA)

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