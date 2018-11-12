â€˜Kriz sÃ¼recinde iÅŸÃ§ilerin birbirine dÃ¼ÅŸmesi bÃ¼yÃ¼k tehlikeâ€™

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Bilim ve DanÄ±ÅŸma Kurulu, kriz ve krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele gÃ¼ndemiyle toplandÄ±.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Bilim ve DanÄ±ÅŸma Kurulu Türkiye’nin içinde bulunduÄŸu ekonomik krizin etkilerinin önümüzdeki süreçte daha belirgin hale geleceÄŸine dikkat çekti. BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Bilim ve DanÄ±ÅŸma Kurulu üçüncü toplantÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi. ToplantÄ±ya Prof. Dr. Peri Akbak, Prof. Dr. Özlem ÇakÄ±r, Prof. Dr. Seyhan ErdoÄŸdu, Prof. Dr. Aziz Konukman, Prof. Dr. Kuvvet LordoÄŸlu, Doç. Dr. Aziz Çelik, Doç. Dr. Hakan Koçak, Dr. Ali RÄ±za Gürgen, Dr. F. Serkan Öngel, Dr. Atilla Özsever, Dr. Uygar D. YÄ±ldÄ±rÄ±m Süleyman Ä°leri, Nuran Gülenç ve Zehra Güner katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±mlanan sonuç bildirgesinde krizin 2008 krizinden farklÄ± öÄŸeler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, emek örgütlerinin ortak hareket zeminlerinin daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, diyalog mekanizmalarÄ±nÄ±n büyük oranda kaybolduÄŸunun, krizin küresel olmaktan çok ‘yerli ve milli’ bir kriz olduÄŸu iddia edildi. Bildirgede, kriz sürecinde iÅŸçi hareketinin daha fazla kriminalize edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±na, iÅŸçileri birbirine düÅŸürmek için göçmen iÅŸçiler ve Suriye baÄŸlamÄ±nda gündeme gelen savaÅŸ stratejilerinin kullanÄ±lacaÄŸÄ±na, krizin yükünün geniÅŸ emekçi kesimlerin üzerine yÄ±kÄ±lmasÄ± tehdidine iÅŸaret edildi.

AKADEMÄ°SYENLER TEHLÄ°KELERE DÄ°KKAT ÇEKTÄ°

Bildirgede özetle ÅŸu noktalara dikkat çekildi:

â– KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devri yolu ile kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik düzenlemelere dair iÅŸçilerin bilgilendirilmesi,

â– Ücretlilerin bireysel emeklilik fonlarÄ±na otomatik katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± ve söz konusu fonlarda belirli sürelerle zorunlu olarak kalmalarÄ±nÄ± hedefleyen/uygulamaya sokan politikalara karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n, bu konuda siyasal iktidara otomatik katÄ±lÄ±m konusunda yetki veren yönetmeliÄŸin iptal edilmesi talebinin,

â– Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±nÄ±n taleplerinin göz ardÄ± edilmemesinin,

â– Kamu emekçilerinin üzerindeki keyfi uygulamalarÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmayÄ± amaçlayan esneklik düzenlemelerine karÅŸÄ±, kamu emekçilerle dayanÄ±ÅŸma halinde bulunulmasÄ±nÄ±n,

â– Emek örgütlerinin ortak hareket etme zemininin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesinin, bu konudaki giriÅŸimlerin desteklenmesinin,

â– Ortalama çalÄ±ÅŸma saatlerinin, toplu iÅŸten çÄ±kartmalarÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ±n, iÅŸçilerin alacaklarÄ±nÄ±n en öncelikli alacak haline getirilmesinin, ücret garanti fonundan yararlanma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesinin, iÅŸsizlik fonundan yararlanma ÅŸartlarÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinin ve amaç dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±mlara son verilmesinin,

â– Asgari ücretin, tespitinde, asgari ücretin geçim ücretinin altÄ±nda kalmamasÄ±nÄ±n, asgari ücretin ve emekli maaÅŸlarÄ±nÄ±n, en düÅŸük memur maaÅŸÄ±nÄ±n altÄ±nda kalmamasÄ±nÄ±n talep edilmesinin, bu konuda bir eylem programÄ±nÄ±n gündeme getirilmesinin,

â– Krizin iÅŸyerlerinde etkilerini izlemek üzere örgütlü tüm iÅŸyerlerinde kriz izleme sisteminin kurulmasÄ±nÄ±n,

â– Ä°ÅŸçileri farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtarak (özellikle göçmen iÅŸçiler ve Suriye baÄŸlamÄ±nda) bölmeye yönelik giriÅŸimlere ve iÅŸçi eylemlerinin kriminalize edilmesi giriÅŸimlerine karÅŸÄ± durulmasÄ±nÄ±n,

â– GÄ±da fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± alternatif gÄ±da politikalarÄ±nÄ±n gündeme getirilmesinin, kooperatifler üzerinden bir organizasyon yapÄ±lmasÄ±nÄ±n, kooperatif-sendika iliÅŸkisinin gündeme getirilmesinin,

â– DiÄŸer sendikalarÄ±n tabanÄ±nÄ± harekete geçirmek, ve diÄŸer sendikalarÄ± ortak tutum almaya zorlamanÄ±n, bu kapsamda bölgesel eylemlerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n,

â– Örgütsüz iÅŸyerlerine yönelik “FÄ±rtÄ±na geliyor ÅŸemsiyenin altÄ±na girin“ vb. çaÄŸrÄ±larla sendikal örgütlülüÄŸünün yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n,

â– Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸine yönelik alÄ±nan tedbirlerin görülmesine ve iÅŸçilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± riske atacak uygulamalarÄ±n gündeme gelmesine karÅŸÄ± tutum almanÄ±n önemi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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