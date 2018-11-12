Leyla GÃ¼venâ€™in avukatÄ±: YaÅŸananlar hukuku aÅŸan bir durum

Leyla GÃ¼ven'in avukatÄ± Cemile TurhallÄ± Balsak, 'Yerel mahkemelerin ciddi baskÄ± altÄ±nda olduklarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. YaÅŸananlar hukuku aÅŸan bir durum' dedi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in avukatÄ± Cemile TurhallÄ± Balsak, “YaÅŸananlar hukuku aÅŸan bir durum” dedi.

Cemile TurhallÄ± Balsak, yargÄ±lama süreci ile Güven’in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevi eylemini Mezopotamya AjansÄ±’ndan Mehmet Åžah Oruç ve Özgür Paksoy’a deÄŸerlendirdi. Leyla Güven’in yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n son 3 yÄ±lda Kürt siyasetçilerine dönük yargÄ±lamalarÄ±n benzeri olduÄŸunu ifade eden Balsak, 4 KasÄ±m 2016’da gerçekleÅŸtirilen operasyondan sonra yerel mahkemelerde hukukun Kürt siyasetçilere istisna olarak uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mahkemenin verdiÄŸi kararÄ±n siyasal atmosferden baÄŸÄ±msÄ±z kararlar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Balsak, “YargÄ±lama sürecinin hukukla bir izahÄ± yok” ifadelerini kullandÄ±.

‘MAZBATASINI SUNDUK GÖRMEZDEN GELÄ°NDÄ°’

Enis BerberoÄŸlu hakkÄ±nda verilen kararÄ± emsal göstererek mahkemeye tahliye baÅŸvurusunda bulunduklarÄ±nÄ± anÄ±msatan Balsak, “Mahkemeler bu karar yokmuÅŸçasÄ±na hareket ediyorlar. Leyla Güven’in milletvekili seçilmesi ardÄ±ndan tahliye talepli dilekçe verdik, yerel mahkeme hiçbir ÅŸekilde milletvekilliÄŸine atÄ±fta bulunarak bir karar vermedi. Ä°lk olarak mazbatasÄ±nÄ± sunduk ancak görmezden gelindi. Leyla Güven milletvekili seçilmemiÅŸ olsaydÄ±, tahliye kararÄ± kesinleÅŸmiÅŸ olabilirdi. Yerel mahkemelerin hukuk adÄ±na deÄŸil, ciddi baskÄ± altÄ±nda olduklarÄ±nÄ± görüyoruz. YaÅŸananlar hukuku aÅŸan bir durum” diye konuÅŸtu.

GÜVEN’E KELEPÇE DAYATMASI

Leyla Güven’e 2’nci duruÅŸmada kelepçe dayatmasÄ±nda bulunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 3’üncü duruÅŸmada kelepçe dayatmasÄ±nÄ±n siyasi atmosferden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Balsak, ÅŸöyle devam etti:

“Leyla Güven bunu kabul etmedi. Milletvekili olduÄŸunu ve dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu, dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bunu kendisini seçen halk iradesine bir müdahale olarak deÄŸerlendirdi. Bu nedenle mahkemeye katÄ±lmadÄ±. Mevcut durumda Leyla Güven’in kelepçeli getirilmesi, her ÅŸeyden çok daha önemliydi ama olmadÄ±.”

Güven’in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevine iliÅŸkinde konuÅŸan Balsak, “Leyla Güven bugün düÅŸüncelerinden dolayÄ± tutuklu. DüÅŸüncelerinin ötesine geçerek, kendi özgürlüÄŸünün bir adÄ±m ötesinde düÅŸüncelerini meÅŸru bir ÅŸekilde ifade etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor” ifadesinde bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 16:54

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