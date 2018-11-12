KeÅŸif yaptÄ±rÄ±lmadan reddedilen davanÄ±n keÅŸfi yapÄ±ldÄ±

MTAâ€™nÄ±n Fatsa ve Ãœnye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alan sondaj projesine karÅŸÄ± aÃ§Ä±lan davanÄ±n bilirkiÅŸi keÅŸfi yapÄ±ldÄ±.

MTA’nÄ±n Fatsa ve Ünye sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yer alan Gökçe, KodalÄ±, Yalaklar mahallelerini kapsayan sondaj projesine karÅŸÄ± açÄ±lan davanÄ±n bilirkiÅŸi keÅŸfi yapÄ±ldÄ±.

793 hektarlÄ±k alan içinde 2 adet sondaj noktasÄ±nda maden arama için Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi ruhsatÄ±n iptali istemiyle iki yÄ±l önce dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°çlerinde Ordu Çevre DerneÄŸi üyeleri ve derneÄŸin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Eren Atasoy’un da bulunduÄŸu, yörede yaÅŸayan 50 kiÅŸinin açtÄ±ÄŸÄ± dava, geçtiÄŸimiz yÄ±l Ordu Ä°dare Mahkemesi tarafÄ±ndan keÅŸif ve bilirkiÅŸi incelemesi yaptÄ±rÄ±lmadan reddedildi. Avukat Alp Tekin Ocak tarafÄ±ndan Samsun Ä°dare Mahkemesine yapÄ±lan baÅŸvuru sonucu, mahkeme keÅŸif yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

ALTIN MADENÄ° DERS OLDU

KeÅŸfe katÄ±lan davacÄ±lardan Eren Atasoy, mahallelerinin hemen yanÄ±nda bir maden ÅŸirketi tarafÄ±ndan altÄ±n çÄ±karÄ±lÄ±p aynÄ± yerdeki havuzlarda siyanürle ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu ocaÄŸÄ±n zaten kendilerini huzursuz ettiÄŸini ve zamanÄ±nda MTA’nÄ±n sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±p maden ararken dava açmadÄ±klarÄ±na piÅŸman olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Eren Atasoy “Bu proje dÄ±ÅŸÄ±nda MTA’nÄ±n aynÄ± bölgede beÅŸ adet sondaj projesi daha var. Yeterli maden bulunduÄŸunda, bizden buralarÄ± terk etmemiz istenecek. Biz burada tarÄ±m yapÄ±yoruz, hayvancÄ±lÄ±k yapÄ±yoruz; ürettiÄŸimiz fÄ±ndÄ±kla ülke ekonomisine katkÄ±da bulunuyoruz. Bizim burada tarihimiz var, sosyal yaÅŸamÄ±mÄ±z var, kültürümüz var. OrmanlarÄ±mÄ±zÄ±, derelerimizi, yaban hayatÄ±nÄ±, topraÄŸÄ±mÄ±zÄ± savunuyoruz. MTA ise burayÄ± sadece maden alanÄ± olarak görüyor” dedi.

BÄ°R Ä°ZÄ°NLE Ä°STEDÄ°KLERÄ° KADAR SONDAJ

AlÄ±nan tek bir izinle birden çok kez sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na da tepki gösteren Eren Atasoy, “MTA’nÄ±n mühendisleri bir sondaj noktasÄ± açtÄ±. 17 metre kazÄ±p bir ÅŸey bulamadÄ±klarÄ± için diÄŸer sondaj noktasÄ±nÄ± da açmayacaklarÄ±nÄ± söylediler. Ancak, ellerindeki izinin 7 yÄ±l geçerli olduÄŸunu, projedeki iki nokta dÄ±ÅŸÄ±nda istedikleri kadar sondaj açabileceklerini de ifade ettiler. Ä°ster devlet kurumu olsun, ister ÅŸirketler olsun burada bir tane daha maden ocaÄŸÄ± açÄ±lmamasÄ± için mücadelemizi sürdüreceÄŸiz” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

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