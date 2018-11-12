PEN TÃ¼rkiye: Gazetecilerin hapsedilmesi kabul edilemez

PEN, 15 KasÄ±m Hapisteki Yazarlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle bu yÄ±l, tutuklu gazeteciler Shahidul Alam, Dawit Isaa, Wael Abbas ve Oleg Sentsov'a dikkat Ã§ekti.

UluslararasÄ± PEN Yazarlar BirliÄŸi, 15 KasÄ±m Hapisteki Yazarlar Günü nedeniyle her yÄ±l dikkat çektikleri isimleri bu yÄ±l, dünyanÄ±n farklÄ± ülkelerinden tutuklu gazeteciler Shahidul Alam, Dawit Isaa, Wael Abbas ve Oleg Sentsov olarak belirledi.

UluslararasÄ± PEN Yazarlar BirliÄŸi, yÄ±llar önce dünyadaki yüzlerce tutuklu, hükümlü, maÄŸdur ya da tehdit altÄ±ndaki yazar, çevirmen, gazeteci ve yayÄ±ncÄ±lara kamuoyunun dikkatini çekmek üzere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± “15 KasÄ±m Hapisteki Yazarlar Günü” nedeniyle basÄ±n açÄ±klamasÄ± yayÄ±nladÄ±.

Bu baÄŸlamda her yÄ±l beÅŸ kiÅŸi odak seçiliyor. 2018 için seçilen kiÅŸiler BangladeÅŸ, Eritre, Meksika, MÄ±sÄ±r, Rusya ve Ukrayna’dan belirlendi: BangladeÅŸ’te aktivist yazar-fotoÄŸrafçÄ± Shahidul Alam için 7-14 yÄ±l hapis cezasÄ± isteniyor; Ä°sveçli-Eritreli gazeteci-yazar Dawit Isaak Eritre’de 17 yÄ±ldÄ±r hapiste, iletiÅŸim dÄ±ÅŸÄ±; MÄ±sÄ±r’da aktivist yazar Wael Abbas’Ä±n keyfî tutukluluÄŸu sürüyor. Rusya’da KÄ±rÄ±m’Ä± iÅŸgali protesto eden UkraynalÄ± filmci yazar Oleg Sentsov Sibirya’da 20 yÄ±la mahkûm.

GAZETECÄ° KATÄ°LERÄ°NDEN HESAP SORULMALI

PEN Türkiye Yazarlar DerneÄŸi’nden 15 KasÄ±m Hapisteki Yazarlar Günü nedeniyle yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, gazetecilerin tutuklanmasÄ± ve baskÄ± altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. “Türkiye’de, Meksika’da, Malta’da, Rusya’da, “yok edilen” gazetecileri öldüren ve öldürtenlerden hesap sorulmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. AyrÄ±ca, çeÅŸitli anti-demokratik uygulamalarÄ±n bir parçasÄ± olarak ülkemizde düÅŸüncelerinden ve yazdÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± tutuklu bulunan 123 gazeteci ve yazarÄ±n durumunu kabul edilemez buluyoruz.”

AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi. “Her yÄ±l 15 KasÄ±m Hapisteki Yazarlar Günü için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z açÄ±klamayÄ± bu yÄ±l bir de tersten söyleyelim istedik. Kamuoyuna duyururuz: 15 KasÄ±m Dünya Hapisteki Yazarlar Günü artÄ±k yok! Böyle bir baÅŸlÄ±k gördüÄŸünüzde aklÄ±nÄ±zdan neler geçer? Allah Allah, ilk defa duyuyorum, böyle bir gün mü var? Bayram deÄŸil seyran deÄŸil” bu da nerden çÄ±ktÄ±? Onlar da akÄ±llÄ± olsunlar, suya sabuna dokunmasÄ±nlar! DünyanÄ±n sonu gelmiÅŸ olmalÄ±! Ee o kadar hapisane yapÄ±lÄ±yor, boÅŸ mu kalsaydÄ± yani? YazarlÄ±ÄŸa giden yol hapisaneden geçer! ‘AsmayÄ±p da beslediÄŸimize ÅŸükretsinler!’ Bu çaÄŸda yazarlarÄ±n hapsedilmesi! AklÄ±m almÄ±yor! KardeÅŸim millet ekmek derdinde, siz neyle uÄŸraÅŸÄ±yorsunuz? Onlar yazar, gazeteci filan deÄŸil... Bu baÅŸlÄ±k gerçek oluncaya kadar yazacaÄŸÄ±z! UnutmayacaÄŸÄ±z!” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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