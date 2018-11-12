Finlandiyaâ€™da 100 bin Ã§ocuk yoksulluk iÃ§inde yaÅŸÄ±yor

Finlandiyaâ€™da yaklaÅŸÄ±k 100 bin Ã§ocuk yoksulluk iÃ§erisinde yaÅŸÄ±yor ve toplumdan dÄ±ÅŸlanma riskiyle yÃ¼z yÃ¼ze.

Murat KUSEYRÄ°

Finlandiya’da Çocuk Esirgeme Kurumu, 100 bin çocuÄŸun yoksulluk içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve toplumundan tamamen dÄ±ÅŸlanma riski ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

YazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapan Finlandiya Çocuk Esirgeme Kurumu yöneticilerinden Marja Puhakka, “YardÄ±m için yapÄ±lan baÅŸvurularda artÄ±ÅŸ var ve çok sayÄ±da çocuklu ailenin uzun süreli yardÄ±ma ithiyacÄ± olduÄŸunu fark ettik. ÖrneÄŸin hastalÄ±k uzun süreli iÅŸsizliÄŸe ve yoksulluÄŸa yol açabiliyor” dedi.

AçÄ±klamada, çocuklu yoksul aileler arasÄ±nda göçmenlerin çoÄŸunluÄŸu oluÅŸturduÄŸu belirtiliyor. Fince bilmemenin ekonomik sorunlar ve dÄ±ÅŸlanmaya zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesi yapÄ±lÄ±yor. Kejijervi yerleÅŸim biriminde çalÄ±ÅŸma yürüten Çocuk Esirgeme Kurumu’nun BaÅŸkanÄ± Saara Kujanpee, Hbl gazetesine “YalnÄ±z yaÅŸayanlar için hastalÄ±k, iÅŸsizlik ve yaÅŸam tarzÄ± yardÄ±m için baÅŸvurunun nedenleri. Bize baÅŸvuranlar daha önceden baÅŸka alternatifleri de denemiÅŸ” dedi.

Çocuk Esirgeme Kurumuna göre hükümetin izlediÄŸi tasarruf politikasÄ± ve bazÄ± durumlarda çocuk yardÄ±mlarÄ±nÄ±n dondurulmasÄ± özellikle dar gelirli çocuklu aileleri olumsuz etkiledi.

Yoksulluk nedeniyle bazÄ± çocuklarÄ±n mobbinge uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ve yalnÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Program Åžefi Riitta Hyytinen de, “YerleÅŸim yerleri gelir farklÄ±lÄ±klarÄ±na göre ÅŸekilleniyor ve yoksul çocuklarÄ±n sosyal iliÅŸkileri azalÄ±yor. Çok sayÄ±da çocuk yoksulluÄŸu ailelerinden miras olarak devralÄ±yor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Çocuk Esirgeme Kurumu’nun AÄŸustos ayÄ±nda gerçekleÅŸtirdiÄŸi bir anketin sonuçlarÄ± ailelerin ekonomik gelirlerinin 13-17 yaÅŸ gurubundaki çocuklarÄ±n yüzde 17’sinin derslere devam etmelerini olumsuz etkilediÄŸini göstermiÅŸti.

Yoksul ailelerin çocuklarÄ±ndan yüzde 70’i mobbing ve dÄ±ÅŸlanmaya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Çocuk Esirgeme Kurumu’nun tahminlerine göre Finlandiya’da çocuklarÄ±n yüzde 15’ine tekabül eden 100 bin civarÄ±nda çocuk yoksulluk içinde yaÅŸÄ±yor.

www.evrensel.net