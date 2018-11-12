Hakkarililer, Leyla GÃ¼venâ€™e destek iÃ§in aÃ§lÄ±k grevine hazÄ±rlanÄ±yor

Hakkarili yurttaÅŸlar aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran tutuklu milletvekili Leyla GÃ¼venâ€™e destek amacÄ±yla 2 gÃ¼nlÃ¼k aÃ§lÄ±k grevi yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Milletvekili seçilmesine raÄŸmen tahliye edilmeyen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevine seçim bölgesi Hakkari’den destek geldi. Hakkarililer, dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla açlÄ±k grevine baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Mezopotamya AjansÄ±’nda yer alan habere göre; Güven'in açlÄ±k grevi 6 gündür sürerken onun taleplerinin kendi talepleri olduÄŸunu dile getiren Hakkarililer, destek amacÄ±yla önümüzdeki günlerde 2 günlük açlÄ±k grevi yapacaklarÄ±nÄ± söylediler.

‘OY VERDÄ°K, SERBEST BIRAKILSIN’

Güven’in seçilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen hala tutuklu olmasÄ±nÄ± 'Meclisin ayÄ±bÄ±' olarak tanÄ±mlayan PÄ±nar YÄ±lmaz, “Åžemdinli halkÄ± olarak biz Güven’e oy verdik. Derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

HDP Åžemdinli Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Felem Aker de Güven’in Åžemdinli’den kadÄ±n, genç yaÅŸlÄ± her kesimin oyunu alarak milletvekilli seçildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Güven’in dÄ±ÅŸarÄ±da halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda mücadele etmesi gerektiÄŸini dile getiren Aker, “Halk ihlallerinin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Hakkari ve ilçelerinde sesimize ses olmasÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var” dedi.

Güven’in yanÄ±nda olacaklarÄ±nÄ± ifade eden Aker, kendilerinin de açlÄ±k grevlerine gireceklerini söyledi.

‘GÜVEN, HALKININ ARASINDA OLSUN’

Åžemdinli ilçesinden Ä°brahim Öpengin de, “Anayasa yerine getirilmiyor. Seçilen bir milletvekilinin içerde olmasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r. Daha önce birçok milletvekilli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Oy verdiÄŸim bir milletvekillini içerde görmek istemiyorum. Hukuk normlarÄ± devreye girsin ve rekor bir oy ile seçtiÄŸimiz Güven yanÄ±mÄ±zda halkÄ±nÄ±n arasÄ±nda olsun” dedi.

Öpengin, Güven’in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevi eyleminin yanÄ±nda olacaklarÄ±nÄ± belirtti.

YüksekovalÄ± ReÅŸit Günenç de, “Hakkari’nin iradesi sürekli olarak rehin alÄ±nÄ±yor. Güven, siyasi bir rehine olarak cezaevinde tutuluyor” diye konuÅŸtu.

‘KADIN Ä°RADESÄ° HAPSEDÄ°LEMEZ’

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Yüksekova Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Öznur Evin ise kadÄ±nlarÄ±n oyu ile seçilmiÅŸ Güven’in aynÄ± irade sonucu seçilen Selma Irmak gibi cezaevine konulduÄŸunu söyledi. Evin, herkesi Güven’e yönelik destek eylemlerine katÄ±lmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

KURTULAN: GÜVEN'Ä°N YANINDAYIZ

HDP Grup BaÅŸkanvekili Fatma Kurtulan ise Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Leyla Güven’in durumuna iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Kurtulan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven tutuklu. Emsal teÅŸkil eden bir durum olmasÄ±na raÄŸmen, tutukluluÄŸu devam ediyor. Leyla Güven ÅŸu an açlÄ±k grevinde, Güven “SayÄ±n Öcalan üzerindeki tecridin Türkiye’deki barÄ±ÅŸÄ± tehdit ettiÄŸini düÅŸünüyorum ve bu tecridi protesto ediyorum” demiÅŸtir. Biz de Güven’in bu talebinin yerinde olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Leyla Güven’in yanÄ±ndayÄ±z. Türkiye’nin geleceÄŸini düÅŸünen herkesin Güven’in bu talebi üzerine çaba sarf etmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum.” (HABER MERKEZÄ°)

Leyla GÃ¼ven sÃ¼resiz dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼msÃ¼z aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 16:51

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