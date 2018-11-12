â€˜YEP, krizin kime fatura edileceÄŸini anlatÄ±yorâ€™

Emek Partisi Bolu Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼, krizin nedenleri ve krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele konulu panel dÃ¼zenledi.

Emek Partisi Bolu il örgütü son dönemde ekonomide yaÅŸanan geliÅŸmelerle ilgili bir panel düzenledi. Panele konuÅŸmacÄ± olarak EMEP Kocaeli Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan ve sendika uzmanÄ± Onur BakÄ±r katÄ±ldÄ±. KESK binasÄ±nda gerçekleÅŸen panele üniversite öÄŸrencileri, kamu emekçileri, emekliler ve iÅŸçiler katÄ±ldÄ±.

Panelde ilk sözü alan Onur BakÄ±r hükümetin hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu Yeni Ekonomik Program (YEP) üzerine ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir sunum gerçekleÅŸtirdi. YEP’te yeni hiçbir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen BakÄ±r programda sÄ±ralanan tüm vaatlerin sermaye gruplarÄ±na, finans ÅŸirketlerine ve bankalara yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Yeni ekonomik programÄ±n içerisinde bir kelime bile iÅŸçi, sendika gibi kavramlarÄ±n geçmediÄŸinin altÄ±nÄ± çizen BakÄ±r, “YEP, krizin kime fatura edileceÄŸini anlatÄ±yor. Bu durum bile yeni ekonomik programÄ±n kimler için hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesidir” dedi.

ÖRNEK OLACAK ADIMLAR

Onur BakÄ±r’Ä±n ardÄ±ndan söz alan Arzu Erkan ise ekonominin kötüye gitmesinin iÅŸyerlerine yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±na, iÅŸçilerin huzursuzluklarÄ±nÄ±n fabrikalarda ve iÅŸyerlerinde giderek arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Son dönemde yaÅŸanan iÅŸçi direniÅŸlerinden de örnekler veren Erkan, krizin faturasÄ±nÄ± reddetmek isteyen iÅŸçilerin Ä°zmir’de, Gebze’de, Bilecik’te hangi taleplerle nasÄ±l bir araya geldiklerini aktardÄ±. Erkan, iÅŸçi ve memur sendikalarÄ±nÄ±n sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmesi gerektiÄŸinin de altÄ±nÄ± çizdi.

En acil talepler etrafÄ±nda kurulacak olan birliklerin emekçilerin içerisinde bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söyleyen Erkan “Krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere ödetilmesi giriÅŸimlerinin ancak bu ÅŸekilde önüne geçebiliriz” dedi.

YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan soru cevap ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± önerilerle panel sona erdi. (Bolu/EVRENSEL)

Nuray Sancar: Krizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ sÄ±rtÄ±mÄ±zda taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±z

www.evrensel.net