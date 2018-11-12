Sri Lankaâ€™da siyasi kriz sÃ¼rÃ¼yor

Sri Lanka Devlet BaÅŸkanÄ± Sirisena, erken seÃ§ime gitme kararÄ±nÄ±, olasÄ± ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da siyasi kriz derinleÅŸmeye devam ederken, Devlet BaÅŸkanÄ± Maithripala Sirisena, parlamentoyu feshetme ve erken seçime gitme kararÄ±nÄ±, “olasÄ± ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n önüne geçmek için aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±” belirtti.

Sirisena, televizyonda yayÄ±nlanan açÄ±klamasÄ±nda, parlamento ve ülke genelinde çÄ±kmasÄ± olasÄ± ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± engellemek için Meclisi feshetme ve 5 Ocak’ta erken seçime gitme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Parlamentoda, ülke çapÄ±nda yayÄ±lan çatÄ±ÅŸmalar ve ölümlerle sonuçlanabilecek olasÄ± sert kavgalarÄ±n yaÅŸanabileceÄŸine iliÅŸkin duyumlar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Sirisena, “VatandaÅŸlar için çok tatsÄ±z ve zor bir duruma yol açabilirdi” dedi.

En iyi çözümün, parlamentodaki 225 üyenin birbiriyle kavga etmesine ve bu durumun ülkenin her yerinde sokak kavgalarÄ±na dönüÅŸmesine izin vermemek olduÄŸunu aktaran Sirisena, “Benim görevim, bu ülkedeki 15 milyon seçmenin, özgür ve adil bir seçim yoluyla parlamento üyelerini seçerek nihai kararÄ± almalarÄ±na ortam saÄŸlamak” diye konuÅŸtu.

Sirisena, cuma günü geç saatlerde yayÄ±mlanan bir bildiriyle, cumartesi günü yerel saatle 12.00 itibarÄ±yla parlamentonun feshedildiÄŸini ve 5 Ocak’ta erken seçim yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Bildiride, adaylÄ±k baÅŸvurularÄ±nÄ±n 19-26 KasÄ±m tarihlerinde yapÄ±lacaÄŸÄ± ve yeni parlamentonun 17 Ocak’ta toplanacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. (ColomboAA)

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