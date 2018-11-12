Nuray Sancar: Krizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ sÄ±rtÄ±mÄ±zda taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±z

Bursaâ€™da Evrensel yazarÄ± Nuray Sancarâ€™Ä±n konuÅŸmacÄ± olduÄŸu â€˜Kriz koÅŸullarÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ paneli dÃ¼zenlendi; krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele konuÅŸuldu.

Bursa Demokrasi Güçleri, Karaman Dernekler yerleÅŸkesinde, ‘Kriz koÅŸullarÄ±nda Türkiye’ panelinde Türkiye’nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizin nedenlerini ve çÄ±kÄ±ÅŸ yollarÄ±nÄ± konuÅŸtu.

Panelin konuÅŸmacÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alan Ä°ktisatçÄ±-Yazar Ä°zzettin Önder trafik kazasÄ± geçirdiÄŸi için panele katÄ±lmazken panelin tek konuÅŸmacÄ±sÄ± olan Evrensel yazarÄ± Nuray Sancar geniÅŸ bir sunum yaparak krizden çÄ±kÄ±ÅŸ yolunun birlikte mücadele etmekten geçtiÄŸini ve krizin faturasÄ±nÄ± emekçilerin deÄŸil bu krizi yaratan yüzde 1’lik kesimin ödemesi gerektiÄŸini söyledi.

BU SÄ°STEM SÜREKLÄ° KRÄ°Z ÜRETÄ°R

Krizlerin ilk defa ortaya çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sancar, “Ä°çinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sistem sürekli bir kriz yaratÄ±r. Kapitalist sistem krizsiz var olamaz. AÅŸÄ±rÄ± üretim, stoklarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± artÄ±ÅŸÄ±na raÄŸmen bütün dünyada zenginliklerini üreten iÅŸçiler ve emekçilerin alÄ±m gücünde herhangi bir yükselme olmaz. SayÄ±sÄ±z otomobil üretilir, sayÄ±sÄ±z beyaz eÅŸya üretilir bir süre sonra eritilemeyen stoklar ve alÄ±m gücü düÅŸen insanlardan oluÅŸan bir pazar ister istemez bir çeliÅŸkiye düÅŸer.”

Türkiye’nin dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± bir ülke olduÄŸunu belirten Sancar, “IMF’siz IMF reçeteleri uygulayan Türkiye, ÅŸimdi bu baÄŸÄ±mlÄ± kÄ±lÄ±nmanÄ±n cezasÄ±nÄ± çekmek durumundadÄ±r” dedi.

Sancar, iktidarÄ±n, “KalkÄ±nÄ±yoruz, büyüyoruz, yükseliyoruz, dünya bizi kÄ±skanÄ±yor” söylemleri ile insanlarÄ± uyuturken, yol yaparken, hastane yaparken, havalimanÄ± yaparken sürekli taahhüt vererek borçlandÄ±ÄŸÄ±na, borçlandÄ±kça borcu borçla kapattÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

‘BUGÜN YAPILACAK Ä°LK Ä°Åž ORTAK MÜCADELE ETMEK’

Krizin yÄ±kÄ±cÄ± etkilerinin insanlarÄ± kendiliÄŸinden bir bilince ulaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmemek gerektiÄŸini vurgulayan Sancar, “Toplu sözleÅŸme süreçleri mi engelleniyor ‘pazarlÄ±k hakkÄ±mÄ±zdan vazgeçmeyeceÄŸiz’ dememiz gerekiyor. Ä°ÅŸten atÄ±lmalar mÄ± oluyor, talebimiz ‘iÅŸten atÄ±lmalar yasaklanmasÄ±’ olmalÄ±. Zamlar mÄ± oluyor zamlara karÅŸÄ± mücadele etmeliyiz. Elbette ki bu söz düzeyinde olmamalÄ±” dedi. Ortak hareket ve mücadelenin önemine iÅŸaret eden Sancar, tek tek avlanmaya izin vermemek için örgütlü olmak gerektiÄŸini belirtti. (Bursa/EVRENSEL)

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