â€˜HÃ¼kÃ¼met vergi cenneti Ã¼lkelerin listesini yayÄ±nlasÄ±nâ€™

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, yÃ¼ksek faizli kaynak arayÄ±ÅŸÄ±na giren hÃ¼kÃ¼mete vergi cennetlerinin listesini yayÄ±nlama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Vergi cenneti ülkelerde yerleÅŸik olan veya faaliyette bulunan kurumlara yapÄ±lan her türlü ödemeler üzerinden, yasa gereÄŸi yüzde 30 oranÄ±nda vergi kesintisi yapÄ±lmasÄ± gerekirken Bakanlar Kurulu’nun 12 yÄ±ldÄ±r vergi cenneti ülkeleri ilan etmedi. Böylece devlet milyarlarca liralÄ±k vergi geliri kaybÄ± yaÅŸadÄ±.

Ekonomik krizin tüm aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla bütün sektörlere ve halkÄ±n üzerine çöktüÄŸü bu günlerde her yerden kaynak arayÄ±ÅŸÄ±na giren hükümetin aklÄ±na nedense bu ülkelerin listesini yayÄ±nlamak gibi bir fikrin gelmediÄŸini dile getiren CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu ÅŸu tespiti yaptÄ±:

“Oysa bu ülkeler ilan edilirse, buralarda yerleÅŸik olan veya faaliyette bulunan kurumlardan milyonlarca lira vergi geliri elde edilecek. Ama hükümet Ä±srarla bu düzenlemeyi yapmaktan kaçÄ±nÄ±yor ve ülkenin, dolayÄ±sÄ±yla bu milletin milyarlarca liralÄ±k gelir kaybÄ±na neden oluyor.”

Finansal Gizlilik Endeksi’nin 2015 yÄ±lÄ±nda açÄ±klanan verilerine göre, tüm dünyada yaklaÅŸÄ±k 21 ila 32 trilyon dolar arasÄ±ndaki finansal varlÄ±ÄŸÄ±n düÅŸük vergi ödenen ya da hiç vergi ödenmeyen bu ülkelerde tutulduÄŸunu bildiren ErdoÄŸdu, her yÄ±l 1 ila 1.6 trilyon dolarÄ±n bu vergi cennetleri üzerinden aklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸini söyledi.

Devletleri önemli büyüklükte vergi gelirinden de mahrum bÄ±rakan bu uygulama nedeniyle ülkelerin 1998 yÄ±lÄ±ndan itibaren OECD öncülüÄŸünde vergi cennetlerine karÅŸÄ± uluslararasÄ± bir mücadele yürüttüÄŸüne iÅŸaret eden ErdoÄŸdu, ülkelerin vergi kayÄ±plarÄ± ile vergi adaletsizliÄŸinin önüne geçmek amacÄ±yla bazÄ± düzenlemeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Türkiye’nin de bu kapsamda 2006 yÄ±lÄ±nda söz konusu düzenlemeyi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸdu ÅŸöyle devam etti:

“Vergi cenneti ülkeler, vergi sisteminin bütünlüÄŸünü ve vergi adaletini zaafa uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± gibi vergi yükünün haksÄ±z biçimde dar gelirli vatandaÅŸlarÄ±n üzerine yüklenmesine neden oluyor. Büyük bir ekonomik krizin içinde bulunduÄŸumuz ÅŸu günlerde, vergileri artÄ±rarak dar gelirli kesimi daha da ezmek yerine, bu ülkelerde iÅŸ yapan ÅŸirketlerden yasanÄ±n getirdiÄŸi vergiyi kesmek çok daha adil.”

Ä°KTÄ°DAR YAKINLARI MI ENGEL?

Vergi cennetlerinde genellikle, kendi ülkelerinde vergi ödemek istemeyen, yasadÄ±ÅŸÄ± kaynaklardan saÄŸladÄ±klarÄ± kazançlarÄ± gizleyen, kara para aklayan, ÅŸeffaflÄ±ktan korkan ve verilemeyecek bir hesabÄ± bulunan kimselerin yatÄ±rÄ±m ve iÅŸlem yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸdu, “AsÄ±l sorgulanmasÄ± gereken, ülkenin içinde bulunduÄŸu büyük ekonomik krize raÄŸmen hükümetin bu listeyi yayÄ±nlamayÄ± hiç gündeme getirmemesi. Panama Papers’ta ya da Man adalarÄ±nda devleti yönetenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± mÄ± bu listenin yayÄ±nlamasÄ±na engel oluyor?” diye sordu.

ÅžÄ°MDÄ° DEÄžÄ°LSE NE ZAMAN?

“Stagflasyon fÄ±rtÄ±nasÄ±na doÄŸru hÄ±zla ilerleyen ülkede, kriz gelirleri eritiyor, halk krizin altÄ±nda inim inim inliyor. Ki, bu etkiler yÄ±lbaÅŸÄ±ndan özellikle de Mart seçimlerinden sonra daha da katlanarak aÄŸÄ±rlaÅŸacak” tespiti yapan ErdoÄŸdu ÅŸu soruyu yöneltti:

“Dar gelirlileri korumak yerine kendi yandaÅŸÄ± yüzde 1’lik kesimi krizden korumayÄ± hedefledikleri 2019 bütçesi ile de ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ olan bu hükümet, zaten geç bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± vergi cenneti ülkeleri listesini ÅŸimdi ilan etmeyecek de ne zaman edecek?”

VERGÄ° CENNETÄ° NEDÄ°R?

KüreselleÅŸme sonucunda ülkeler arasÄ±nda iliÅŸkinin hÄ±z kazanmasÄ±yla vergi mükelleflerinin vergiden kaçÄ±nmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran ve iÅŸlemleri gizlilik içinde yapan bazÄ± ülkeler ortaya çÄ±ktÄ±. Çok düÅŸük ya da sÄ±fÄ±r vergi oranÄ± uygulayan ve yasadÄ±ÅŸÄ± fonlarÄ±n aklanmasÄ±na olanak saÄŸlayan bu ülkeler ‘vergi cenneti’ ya da ‘off-shore merkezleri’ olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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