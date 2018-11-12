CHP'den KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu-TÃ¼rk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi aÃ§Ä±klamasÄ±: Nezaket gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

CHPÂ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu- Ahmet TÃ¼rk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplandÄ±.

ToplantÄ± sonrasÄ± açÄ±klamada bulunan Öztrak, Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu-Ahmet Türk görüÅŸmesine iliÅŸkin “Bu görüÅŸmenin bir nezaket görüÅŸmesi olduÄŸunu, daha çok karÅŸÄ± tarafÄ± dinleme görüÅŸmesi olduÄŸunu biliyorum” dedi.

10 KasÄ±m’a iliÅŸkin konuÅŸan Öztrak, “KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n Büyük Önderi, Cumhuriyet'in ve CHP'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i vefatÄ±nÄ±n 80'inci yÄ±lÄ±nda minnet ve hasretle anÄ±yoruz” dedi.

MISIRLIOÄžLU ZÄ°YARETÄ°

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ’Ä±n Kadir MÄ±sÄ±rlÄ±oÄŸlu’yu ziyaretini de eleÅŸtiren Öztrak, “Milletimiz ebedi önderini anmak için AnÄ±tkabir'e koÅŸarken, onun kurduÄŸu Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ÅŸu an baÅŸÄ±nda bulunan zat, milletimizi kÄ±ÅŸkÄ±rtacak, bölecek bir giriÅŸimde bulundu, azÄ±lÄ± bir Atatürk düÅŸmanÄ±, Yunan muhibbi fesli Kadir'i ziyarete koÅŸtu” dedi.

Ziyaret fotoÄŸrafÄ±nÄ±n 10 KasÄ±m'da basÄ±na servis edildiÄŸini hatÄ±rlatan Öztrak, bunun basit bir hasta ziyareti olarak kabul edilemeyeceÄŸini, bunda açÄ±k bir mesaj, meydan okuma ve kutuplaÅŸtÄ±rmanÄ±n olduÄŸunu kaydetti. ErbaÅŸ'a istifa çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Öztrak, istifa etmemesi durumunda ErbaÅŸ’Ä±n görevden alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

ÅžEMDÄ°NLÄ° PATLAMASI

askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, gazilere acil ÅŸifalar dileyen Öztrak, Åžemdinli'deki patlamaya iliÅŸkin çeliÅŸkili açÄ±klamalarÄ± da hatÄ±rlatan Öztrak, ortada vatandaÅŸlarÄ± tatmin edecek bir açÄ±klamanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Öztrak, bu olaydaki sorumlunun ‘tek adam parti devleti’ olduÄŸunu ifade etti.

‘DÜRBÜNLE BAKSALAR GÖRMÜYORLAR’

AKP Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Fransa'ya gitmeden önce ABD yönetimiyle ilgili “Arka planda nasÄ±l iÅŸ tuttuÄŸunuzu biliyoruz” dediÄŸini anÄ±msatan Öztrak, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Ondan sonra da kalktÄ± Elize SarayÄ±'nda Trump'la kucaklaÅŸarak etrafa gülücükler daÄŸÄ±ttÄ±. Bu 'biliyoruz' falan... Tamam biliyorsunuz da ne yapÄ±yorsunuz? Adam istedi, 24 saatte Oval Ofisine papazÄ± gönderdin. Bu saatten sonra ne derse desin, Trump ÅŸunu biliyor, size ne isterse kabul ettirecektir.”

SarayÄ±n gündemi ile milletin gerçek gündemi arasÄ±ndaki uçurumun her geçen gün büyüdüÄŸüne iÅŸaret eden Öztrak, milletin gündeminin aÅŸ, iÅŸ, ekmek mücadelesi, sarayÄ±n gündeminin ise saltanat ve ÅŸatafat olduÄŸunu vurguladÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n, hibe kaydÄ± halen yapÄ±lmamÄ±ÅŸ Katar'dan alÄ±nan uçakla Paris'e gittiÄŸini söyleyen Öztrak, millet ekonomik krizle boÄŸuÅŸurken, uçaÄŸÄ±n döÅŸenmesi için milyonlarca liranÄ±n harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

“Milletten o kadar uzaktalar ki dürbünle baksalar milletin halini görmüyorlar” diyen Öztrak, ErdoÄŸan'Ä±n “et fiyatÄ±, refah arttÄ±ÄŸÄ± için arttÄ±” açÄ±klamasÄ±nÄ±n milletle alay etmek olduÄŸunu söyledi.

Milletin eti bayramdan bayrama gördüÄŸünü kaydeden Öztrak, “Millet, kendinden kopanlara mutlaka dersini verir. YaklaÅŸan yerel seçimler, milletin tercihini farkla yönde kullanacaÄŸÄ± bir seçim olacak” dedi.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n “Türkiye ekonomik saldÄ±rÄ±yÄ± iki ayda püskürttü” dediÄŸini aktaran Öztrak, ÅŸöyle devam etti:

“Son iki ayda neyi doÄŸru yaptÄ±nÄ±z da bu saldÄ±rÄ±yÄ± püskürttünüz? ABD'ye boyun eÄŸip rahibi 24 saatte Oval Ofise göndermek, narh koymak, zabÄ±tayla fiyat kontrol etmek, esnaflarÄ± indirime zorlamak, TÜÄ°K ve SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± görevden almakla bu krizin aÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± artÄ±k SayÄ±n Bakan görmeli.”

Faik Öztrak, Türkiye'nin dünyanÄ±n en kÄ±rÄ±lgan ekonomisi listelerinin baÅŸÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

“Ekonomik saldÄ±rÄ±yÄ± püskürttük, diyorlar. Dolar, Türk lirasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sene baÅŸÄ±na göre hala yüzde 45 deÄŸerli. '2023'te Türkiye'ye milli geliri en yüksek 10 ülke arasÄ±na sokacaÄŸÄ±z' dediler bu hedef imkansÄ±zlaÅŸtÄ± ama ülkemizi dünyanÄ±n en yüksek enflasyonunu yaÅŸayan 10 ülke arasÄ±na sokuverdiler. 'Beni seçin faizle nasÄ±l uÄŸraÅŸÄ±lÄ±r göreceksiniz' dediler, Arjantin ve Surinam'dan sonra dünyada en yüksek faizi veren üçüncü ülke haline getirdiler ülkeyi. 2019 için yüzde 2,3 büyüme hedeflediler ama bu çok düÅŸük büyüme dahi artÄ±k geride kalmaya baÅŸladÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±da çok daha farklÄ± büyüme rakamlarÄ± telaffuz edilir oldu.”

‘KONKORDATO Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° ARTIRIYOR’

Ekonominin artÄ±k ani duruÅŸ noktasÄ±na geldiÄŸine deÄŸinen Öztrak, ödemeler dengesine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu durumun görüldüÄŸünü, Türkiye'nin cepten yemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, rezervlerinin eridiÄŸini dile getirdi.

Öztrak, esnafÄ±n kan aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, milletin evine ekmek götüremediÄŸini, genç iÅŸsizliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin hala tutuklu bulunduÄŸunu, BalÄ±kesir'de, Trabzon'da süt üreticilerinin isyanda olduÄŸunu, son üç ayda ilan edilen konkordatolar nedeniyle bankalarÄ±n tahsil edemediÄŸi borcun 15 milyar liraya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Åžirketlerin konkordato ilan edip borcunu ödemediÄŸinde, bunlarla iÅŸ yapan esnafÄ±n çok daha kötü duruma düÅŸtüÄŸüne dikkati çeken Öztrak, “Konkordato iflas sarmalÄ± iÅŸsizliÄŸi artÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸsizlik baÄŸÄ±ra baÄŸÄ±ra geliyor. Ä°nsanlar borç bataÄŸÄ±nda. Gencecik insanlar, ailesinin geçimini saÄŸlamak, borcunu ödeyebilmek için böbreklerini satmaya baÅŸlamÄ±ÅŸlar. Åžehirde yaÅŸayanlar mutfak masraflarÄ±yla baÅŸa çÄ±kamÄ±yorlar” dedi.

TÜÄ°K'in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± enflasyonun gerçekle farklÄ± olduÄŸunu vurgu yapan Öztrak, bunun asgari ücretin, maaÅŸlarÄ±n belirlenmesi bakÄ±mÄ±ndan büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KILIÇDAROÄžLU-TÜRK GÖRÜÅžMESÄ°

Öztrak, açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. “Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun Ahmet Türk'le görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± doÄŸru mu? Burada ne görüÅŸüldü?” sorusuna Öztrak, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

“CHP Genel BaÅŸkanÄ± demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten yana olan, her türlü aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kla, terörle arasÄ±na mesafe koyan herkesle görüÅŸür. Bu görüÅŸmenin bir nezaket görüÅŸmesi, karÅŸÄ± tarafÄ± dinlemeye dönük bir görüÅŸme olduÄŸunu biliyorum.”

‘Mansur YavaÅŸ'Ä±n Ankara'da ortak aday olarak gösterilip gösterilmeyeceÄŸinin’ sorulduÄŸu Öztrak, isimleri belirleme yetkisinin Parti Meclisi'nde (PM) olduÄŸunu ifade etti.

“CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu 'HDP ile ittifak yapacaÄŸÄ±z' açÄ±klamasÄ±nda bulunmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Öztrak, konuyla ilgili TanrÄ±kulu ile görüÅŸtüÄŸünü, bu tip haberlerin ‘çarpÄ±tma’ olduÄŸunu söyledi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 17:31

www.evrensel.net