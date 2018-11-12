Siirt'teki hastanedeki eksiklikler Meclis gÃ¼ndeminde

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ Siirt Devlet Hastanesi'ndeki eksiklikleri Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Siirt Devlet Hastanesi’nde yaÅŸanan sorunlara iliÅŸkin SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± talebiyle Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na soru önergesi verdi. Önergede, Siirt Devlet Hastanesi’nin yeni binasÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n üzerinden dört yÄ±l geçmesine raÄŸmen sorunlarÄ±n çözülemediÄŸi ve ÅŸikâyetlerin devam ettiÄŸi ifade edildi.

BinanÄ±n çeÅŸitli yerlerinde dökülmeler olduÄŸunu, taÅŸeron olarak çalÄ±ÅŸanlarÄ±n dönem dönem ödemelerinin aksatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, tüm bölümlerin hizmet verememesinden kaynaklÄ± olarak yurttaÅŸlarÄ±n hala çevre illere gitmek durumunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirten BeÅŸtaÅŸ “SaÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸim hakkÄ± Anayasal bir hak olarak güvence altÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen, Siirt Devlet Hastanesi’ndeki teknik yetersizlikler yurttaÅŸlarÄ±n bu hakka eriÅŸimini engellemektetir” dedi.

BeÅŸtaÅŸ, Koca’ya ÅŸu sorularÄ± yöneltti: “Siirt Devlet Hastanesi’nde kaç tÄ±bbi bölüm bulunmaktadÄ±r? Hastanede görev yapan hekim ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± sayÄ±sÄ± nedir? Personel ödemelerinin aksatÄ±lmasÄ±nÄ±n sebebi nedir? Siirt Devlet Hastanesi’nde tedavi olanaklarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸi sebebiyle diÄŸer illere sevk oranÄ± nedir?” (DiyarbakÄ±r/MA)

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