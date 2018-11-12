Kawaii: Japonya'da 35 yaÅŸÄ±ndaki okul yÃ¶neticisi, hologramla evlendi

Japonya'nÄ±n baÅŸkenti Tokyo'da yaÅŸayan okul yÃ¶neticisi Akihiko Kondo, sanal gerÃ§eklik dÃ¼nyasÄ±nda bir ÅŸarkÄ±cÄ± olan Hatsune Miku ile evlendi.

Japonya'nÄ±n baÅŸkenti Tokyo’da yaÅŸayan 35 yaÅŸÄ±ndaki okul yöneticisi Akihiko Kondo, sanal gerçeklik dünyasÄ±nda 16 yaÅŸÄ±ndaki bir ÅŸarkÄ±cÄ± olan Hatsune Miku ile evlendi.

Kondo’nun Tokyo’da 17 bin 500 dolara düzenlediÄŸi törene, annesi baÅŸta olmak üzere hiçbir akrabasÄ± katÄ±lmadÄ±. Kondo, ailesinin "Bu kutlamaya deÄŸecek bir durum deÄŸil" dediÄŸini aktardÄ±. 40 kiÅŸilik bir misafir grubunun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± düÄŸünde sanal karakter Miku'yu bir bebek temsil etti. Kondo evlilik yüzüÄŸünü bu temsili bebeÄŸin bileÄŸine taktÄ±.

'ONA Ä°LK GÖRÜÅžTEN BERÄ° AÅžIKTIM'

DüÄŸün sonrasÄ± AFP'ye konuÅŸan Kondo, "Onu hiç aldatmadÄ±m, ona ilk görüÅŸten beri aÅŸÄ±ktÄ±m ve her gün onu düÅŸündüm" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Kondo, her akÅŸam iÅŸten eve dönerken geldiÄŸini Miku'ya cep telefonuyla bildiriyor, bunun üzerine Miku evin Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±yor. AynÄ± zamanda Kondo'nun ne zaman yataÄŸa gitmesi gerektiÄŸini de yine Miku söylüyor. Kondo, Miku'nun parmaÄŸÄ±nda yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla beraber uyuyor.

'HER ÇEÅžÄ°T AÅžKI VE MUTLULUÄžU GÖZ ÖNÜNE ALMALIYIZ'

Kondo, gençlik yÄ±llarÄ±nda kadÄ±nlarla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiler sÄ±rasÄ±nda "inek" olmakla suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha önceki bir iÅŸyerinde bir kadÄ±n tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ktan sonra ise sinir krizi geçirdiÄŸini ve hiçbir zaman evlenmemeye karar verdiÄŸini belirtiyor.

EÅŸcinsel insanlara gösterilen saygÄ±nÄ±n kendisine de gösterilmesi gerektiÄŸini ve "cinsel açÄ±dan bir azÄ±nlÄ±k olarak tanÄ±mlanmasÄ±" gerektiÄŸini savunan Kondo, "Toplumdaki çeÅŸitlilik benimsenmeli. Her çeÅŸit aÅŸkÄ± ve mutluluÄŸu göz önüne almalÄ±yÄ±z" diyor.

RESMÄ° OLARAK EVLÄ° SAYILMIYORLAR

Japonya'da bu evliliÄŸin herhangi bir yasal zemini bulunmuyor ancak Kondo, bunun kendisini etkilemediÄŸini ifade ediyor. Miku karakterini oluÅŸturan Gatebox firmasÄ± tarafÄ±ndan Kondo'ya verilen evlilik sertifikasÄ±nda "evliliÄŸin boyutlar üstü" olduÄŸu yazÄ±yor.

Firma, benzer evlilikler için 3 bin 700 sertifika daha vermiÅŸ. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 15:41

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