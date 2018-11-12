Et Ã¼retiminde artÄ±ÅŸ yok: Ya TÃœÄ°K ya da ErdoÄŸan yanÄ±ltÄ±yor

TÃ¼m KÃ¶y-Sen EÄŸitim ve Ã–rgÃ¼tlenme UzmanÄ± Sedat BaÅŸkavak, hÃ¼kÃ¼metten gelen 'et tÃ¼ketimi' arttÄ± iddiasÄ±nÄ± ve TÃœÄ°K verilerini yazdÄ±.

Sedat BAÅžKAVAK*

TÜÄ°K, Temmuz, AÄŸustos- Eylül (3.çeyrek) KÄ±rmÄ±zÄ± et üretim istatistiklerini açÄ±kladÄ±. Bir önceki çeyrek olan (2. Çeyrek) Nisan, MayÄ±s ve Haziran ayÄ±na oranla et üretimi yüzde 27,4 artmÄ±ÅŸ. Geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemi olan Temmuz, AÄŸustos, Eylül dönemine göre ise artÄ±ÅŸ sadece yüzde 0,4.

Son 4 yÄ±lÄ±n verileri incelendiÄŸinde geçtiÄŸimiz yÄ±llarÄ±n 2. çeyreklerinde et üretiminin ortalama 260 bin ton olarak gerçekleÅŸtiÄŸi görülüyor. 2017 yÄ±lÄ± 2. Çeyrek üretimi de yaklaÅŸÄ±k 260 tondur. GeçtiÄŸimiz yÄ±llarÄ±n 3. Çeyrek üretimleri ise 2015 yÄ±lÄ± 380 bin, 2016 yÄ±lÄ± 394 bin, 2017 yÄ±lÄ± ise 338 bin ton olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir. Yani her yÄ±lÄ±n 3. çeyrek temmuz, aÄŸustos, eylül aylarÄ± üretimi 2. çeyrek olan nisan, mayÄ±s, haziran aylarÄ±ndan yüksektir. O nedenle TÜÄ°K’in ‘Ä°kinci çeyreÄŸe göre yüzde 27,4 artÄ±ÅŸ var’ tespiti övünülecek bir tespit deÄŸil. AyrÄ±ca 338 bin tonluk geçen yÄ±lki 3. çeyrek üretiminin 339 bin 379 tona çÄ±kmasÄ± ile yaÅŸanan 0,4’lük artÄ±ÅŸ ise üretimin geçen yÄ±la oranla yerinde saydÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesidir.

PahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve mutfaklara giriÅŸinin her geçen gün azalÄ±ÅŸÄ± nedeniyle son iki yÄ±lÄ±n en çok konuÅŸulan konusu et oldu. Mutfaklara az giren etin, doÄŸal olarak kursaklara da az girerken ithalatÄ±nÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ± yÄ±llar oldu bu son iki yÄ±l. Brezilya’nÄ±n ölüsü dirisi, Hollanda’nÄ±n akÄ±llÄ±sÄ± delisi derken ÅŸaplÄ±sÄ±, deli danalÄ±sÄ± ne varsa yÄ±llar içinde yapÄ±lan ithalatla hepsini bize yedirdiler.

Et yine gündemde ve bu sefer refahÄ±n artÄ±ÅŸÄ±na da gösterge olarak gündemde. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan meclisteki grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, et fiyatlarÄ±nÄ±n yüksekliÄŸini “refah seviyesinin artÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak ete talebin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söyledi. TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirli ise “2002’de milletin yiyecek eti yoktu, bugün 15 kilogram et yiyor” diyerek etin ucuzlamasÄ± için halkÄ±n tavuk ve balÄ±k yemeyi artÄ±rmalarÄ±nÄ± da tavsiye etti.

Bu kadarla da yetinmeyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, piyasaya balans için cari açÄ±ÄŸÄ± da düÅŸünmeden et ithal ederiz derken ‘Halka ucuz et yedirmeye kararlÄ±yÄ±z’ cümlesini de ekledi.

YA TÜÄ°K YA DA CUMHURBAÅžKANI YANILTIYOR

TÜÄ°K verilerine göre 2015 yÄ±lÄ±nda 1 milyon 149 bin ton kÄ±rmÄ±zÄ± et üretimi ve kiÅŸi baÅŸÄ± 14,2 kg olan kÄ±rmÄ±zÄ± et tüketimi gerçekleÅŸmiÅŸ.

2016 yÄ±lÄ±nda 1 milyon 173 bin ton kÄ±rmÄ±zÄ± et üretimi ve kiÅŸi baÅŸÄ± 13,2 kg kÄ±rmÄ±zÄ± et tüketimi gerçekleÅŸirken, 2017 yÄ±lÄ±ndaki kÄ±rmÄ±zÄ± et üretimi 1 milyon 126 bin ton kÄ±rmÄ±zÄ± et üretimi ve kiÅŸi baÅŸÄ± 12,4 kg tüketim gerçekleÅŸmiÅŸ.

Son üç yÄ±lÄ±n rakamlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ne et üretimi ne de tüketimi artmamÄ±ÅŸ. Fakat artan bir ÅŸey var o da et ithalatÄ±. Artan fiyatlarÄ± düÅŸürmek adÄ±na yapÄ±lan et ithalatÄ± her yÄ±l artarak devam ediyor. 2015 yÄ±lÄ±nda 203 bin 107 büyükbaÅŸ hayvan ithalatÄ± yaparken 2016 yÄ±lÄ±nda 494 bin 306 büyükbaÅŸ hayvan ithal edilmiÅŸ. 2017 yÄ±lÄ±nda ise 889 bin 307 büyükbaÅŸ hayvan ithalatÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Gelinen noktada ithalata baÄŸlÄ± olarak et fiyatlarÄ± düÅŸmek bir yana arttÄ±. Yani ‘Halka ucuz et yedireceÄŸiz’ propagandasÄ±yla yapÄ±lan ithalat yandaÅŸ ÅŸirketleri zengin ederken halk eti her geçen gün pahalÄ±ya tüketti. Ä°thalat baskÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hayvanÄ±nÄ± ucuza satmak zorunda kalan besicilik yapan köylüler ise artan yem fiyatlarÄ±yla baÅŸ edemeyince süt veren ineÄŸi bile satarak hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakmaya baÅŸladÄ±.

ZENGÄ°NÄ°N YEDÄ°ÄžÄ° ET, YOKSULUN HESABINA YAZILIYOR

Sonuç olarak artan nüfusa baÄŸlÄ± olarak tüketilen kÄ±rmÄ±zÄ± et miktarÄ± da elbette artacaktÄ±r. Fakat hem nüfus artar hem de et tüketimi artarken, kiÅŸi baÅŸÄ± tüketilen miktar düÅŸüyorsa bunun tek açÄ±klamasÄ± vardÄ±r. Birileri çok birileri az yiyor demektir. Bir tarafta fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±ndan etkilenmeyen geliri yüksek bir kesim diÄŸer tarafta her gün gelen zamlar karÅŸÄ±sÄ±nda ücretleri eriyen ve temel gÄ±da maddelerine ayÄ±rdÄ±klarÄ± bütçesi her gün biraz daha küçülten iÅŸçi emekçiler.

Elektrik, su, kira, telefon, doÄŸalgaz ya da kömür derken faturalarÄ± ödemekte zorluk çeken emekçilere, bÄ±rakalÄ±m et yemeyi, tavuk, balÄ±k bile pahalÄ± gelmektedir. Zengin sofralarÄ±nda, otellerde, lüks lokantalarda tüketilen et, iÅŸçinin emekçinin sofrasÄ±nda da tüketilmiÅŸ gibi hesaplanmaktadÄ±r.

* Tüm Üretici Köylüler SendikasÄ± (Tüm Köy-Sen) EÄŸitim ve Örgütlenme UzmanÄ±

BAKAN YANILIYOR, GENEL BAÅžKANINI DA YANILTIYOR

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli’nin, “Türkiye’deki kÄ±rmÄ±zÄ± et tüketimi artÄ±yor. Ä°ÅŸte refah seviyesi arttÄ± mÄ± artmadÄ± mÄ±? ArttÄ± ki insanlar 6 kilo et yerken ÅŸimdi 15 kilo et yer hale gelmiÅŸ” sözlerine CHP’den de cevap geldi.

TarÄ±m PolitikalarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Orhan SarÄ±bal, “SayÄ±n Bakan öncelikle AKP Genel BaÅŸkanÄ±nÄ± yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ± gibi, kendisi de yanÄ±lÄ±yor. BürokratlarÄ±na talimat vererek TÜÄ°K’ten yÄ±llara göre kÄ±rmÄ±zÄ± et tüketimimiz rakamlarÄ±na baksÄ±n. 2016 yÄ±lÄ±nda 14,70 kg iken 2017 yÄ±lÄ±nda 13,94 kg’a düÅŸmüÅŸtür. AçÄ±klamasÄ±na bakÄ±yorsunuz rakamlar ortada iken ‘15 kilograma çÄ±kmÄ±ÅŸ’ diye söylem kullanÄ±yor” dedi.

BakanÄ±n ifade ettiÄŸi hayvan sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n da nicelik bakÄ±mÄ±ndan gerçekçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden SarÄ±bal, “SayÄ±n Bakan öncelikle insanlarÄ±mÄ±za rakamlarÄ± çarpÄ±tarak vermesin. 2010 yÄ±lÄ±ndan itibaren ithal edilen canlÄ± hayvan sayÄ±sÄ±nÄ± açÄ±klasÄ±n. Ondan sonra desin ki bizim hayvan varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 6.67 milyon ithal ettiÄŸimizden artmÄ±ÅŸtÄ±r. Daha bunun içinde kÄ±rmÄ±zÄ± et ithalatÄ± ile rakamlarÄ±nÄ± ifade etmeye gerek bile duymuyorum” dedi.

Son günlerde artan yem fiyatlarÄ± ve süt paritesinin düÅŸmesinden ineklerin kesime gittiÄŸini kaydeden SarÄ±bal; “Süt-Yem paritesi 1’in altÄ±na inmiÅŸtir. Süt inekleri kesime gitmektedir. Süte ve yeme çare bulamazlarsa deÄŸil 2021’e kadar 2051’e kadar canlÄ± hayvan ve et ithalatÄ±na devam ederiz” diye ekledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 15:38

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