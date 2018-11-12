YÃ¼reklerini ortaya koydular ve emeÄŸin gÃ¼cÃ¼ olarak sundular

MÃ¼zisyen HÃ¼mmet Albayrakâ€™la â€˜MÃ¼zik KÃ¶yÃ¼ DostlarÄ±â€™nÄ± ve otizm farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸtuk.

TuÄŸçe UÇAR

Onlarla ilk defa Müzik Köyü 2018 birinci periyodunda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Ne zaman bir araya gelseler tek avaz çaldÄ±klarÄ± her bir eserle muhabbete davet eden hayat dolu bir saz ekibi ‘Müzik Köyü DostlarÄ±’. Ä°lk olarak 2017 yÄ±lÄ± Müzik Köyü etkinliÄŸinde bir araya gelmiÅŸler, Tokat’tan Yalova’ya, Ä°zmir’den ElazÄ±ÄŸ’a Türkiye’nin pek çok ÅŸehrinden birçok müzik icrasÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren ekip geçtiÄŸimiz hafta otizm ve engelli çocuklar yararÄ±na müzik dinletisi düzenlemek için Ä°zmir’de yeniden bir araya geldi. Müzik Köyü DostlarÄ±’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ahura Ritim TopluluÄŸu, Mehmet Günay Eser ve grupta otizmli AteÅŸ GüldoÄŸan’Ä±n da sahne aldÄ±ÄŸÄ± konser yoÄŸun ilgi gördü ve NazÄ±m Hikmet Kültür Merkezi’nin salonunu doldurdu. Konserden elde edilen gelir ile Ä°zmir’de birisi özel eÄŸitim olmak üzere iki okula destek verildi. Ahura Ritim TopluluÄŸu’ndan Sami Hosseini, Otizmli Müzisyen AteÅŸ’in öÄŸretmeni Esra Usta Keçeci ve onun eÅŸi Kenan Keçeci ile beraber müzik dinletisi projesinin gerçekleÅŸmesine büyük katkÄ±da bulunanlardan, Müzik Köyü DostlarÄ± ekibine Almanya’dan katÄ±lmÄ±ÅŸ Hümmet Albayrak’a projenin nasÄ±l geliÅŸtiÄŸine dair merak edilenleri sordum.

Öncelikle otizm ve engelli çocuklar yararÄ±na müzik dinletisi düzenleme fikri nasÄ±l meydana geldi?

2017’de Müzik Köyü’nde AteÅŸ ve otizm ile aynÄ± anda tanÄ±ÅŸtÄ±m. Çok etkilendim. Daha sonra AteÅŸ’in ailesiyle ve öÄŸretmeni Esra Usta Keçeci’yle tanÄ±ÅŸtÄ±m. AteÅŸ’in de içinde olduÄŸu bir proje önerisi Esra’dan geldi ve projeyi hazÄ±rlamak için Esra ile görüÅŸmeler yaptÄ±m. KasÄ±m 2017’de projeyi dostlar ile paylaÅŸtÄ±m. Mart 2018’de arkadaÅŸlarla Yalova’da topladÄ±k ve Müzik Köyü DostlarÄ± grubunu dostlarla beraber kurduk. Bir konser veya dinleti yapmak için 2 günlük seminer ve toplantÄ± yapÄ±ldÄ± Yalova’da. Ben zaten ÅŸahsi olarak okullara yardÄ±m ettiÄŸim için gelirinin otizmli ve engelli çocuklar yararÄ±na kullanÄ±lmasÄ±na karar verdik. AÄŸustos 2018’de netleÅŸti her ÅŸey. Müzik Köyü’nde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m dostlarÄ±n hiçbiri beni yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Ä°zmir’de özel eÄŸitim veren iki okula destek olmak için hepsi yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l boyunca çok büyük emekler verdi.

Konserde Müzik Köyü DostlarÄ± ekibi olarak 15 kiÅŸi sahne aldÄ±. Birbirlerinden uzak ÅŸehirlerde yaÅŸamalarÄ±na raÄŸmen bir arada enerjileri çok güzel ve çokta uyumluydular.

Nedir bu hemhal oluÅŸun sÄ±rrÄ±? Bu insanlar nasÄ±l buldu birbirini?

Tabii ki ilk neden müzik ruhu. Hepsi birbirinden deÄŸerli müzisyenler, iÅŸin içine iyilik yapmakta girince daha bir heyecan oluyor. En severek yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey sayesinde çocuklar gülecekti. En büyük motto buydu. AyrÄ±ca benim 3000 kilometre uzaktan gelip burada yanÄ± baÅŸlarÄ±nda bir ÅŸeyler yapabiliyor oluÅŸum da onlara bir motivasyon oldu. Yüreklerimizi ortaya koyduk ve emeÄŸimizin gücü olarak sunduk.

RepertuarÄ±nÄ±zda Tokat’tan Burdur’a DiyarbakÄ±r’dan Kayseri türküsüne birçok bölgeden eser var. Eserlerin seçiminde nasÄ±l bir yol izlediniz?

Ben daha önce baÅŸka projelerde yaptÄ±ÄŸÄ±m için elle tutulur bir ÅŸeylerin nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸini biliyordum ve hazÄ±rlÄ±klÄ± gittim. 2018 Mart Yalova buluÅŸmasÄ±nda repertuarÄ± belirledik ve eÅŸ zamanlÄ± olarak prova da yaptÄ±k. Eserleri seçerken ilk olarak severek söylediÄŸimiz eserleri seçtik. YüreÄŸimizden gelen sesi sunduk. Tabii ikinci sÄ±rada solist arkadaÅŸlarÄ±n sesi ve sazlarÄ±nÄ± dikkate aldÄ±k.

Biraz da sizi tanÄ±yalÄ±m. 27 yÄ±ldÄ±r Almanya’da yaÅŸÄ±yorsunuz. Saz Kursu Hamm adÄ±nda sizin açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir müzik okulu var. Müzik ile olan yolculuÄŸunuz nasÄ±l baÅŸladÄ± ve bir sosyal hizmet yolu olarak müzik yapmaya ne zaman karar verdiniz?

Aile birleÅŸimi için Almanya’ya yerleÅŸtim. 5 yÄ±l ASM Köln’de müzik eÄŸitimi aldÄ±m. 1997’de müzik okulunu açtÄ±m. Okullara yardÄ±mlar, öncelikle öÄŸrencilerim yardÄ±mlaÅŸmayÄ± öÄŸrensin diye baÅŸladÄ±. Daha sonra içimdeki baÅŸka bir duyguyu takip ettiÄŸimi fark ettim. Ben yatÄ±lÄ± ilköÄŸretim okulunda okudum. Bu milletin vergileriyle ve kendimi borçlu hissediyorum. Nüfusun yüzde 25’i olan çocuklar ülkenin yüzde 100 geleceÄŸi. Bu yüzden onlarÄ±n iyi eÄŸitim almasÄ±nÄ± desteklemek istiyorum. 7-8 yÄ±ldÄ±r düzenlediÄŸim müzik etkinliklerinin parasÄ±yla Türkiye’de okullara yardÄ±m yapÄ±yorum. Otizm ve özel eÄŸitim hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m vakit Türkiye’den 6 özel eÄŸitim öÄŸretmenini Almanya’ya götürüp staj yapmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±m.

Konserden elde edilen gelirle Ä°zmir’deki otizmli ve engelli çocuklara eÄŸitim veren okullara destekte bulundunuz. Müzik dinletisi projesinin otizm, engelli çocuklar ve özel eÄŸitim konularÄ±nÄ±n gündeme taÅŸÄ±nmasÄ±na ve farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±na önemli bir katkÄ±da bulunduÄŸuna inanÄ±yorum. Sizin bu konudaki gözlemleriniz neler?

Otizm Türkiye’de yeni keÅŸfediliyor. Bu konuda Almanya Dortmund Üniversitesi’nde Claudia Schmidt ile görüÅŸmeler yaptÄ±m ve Türkiye’de AB destekli çalÄ±ÅŸmalarÄ± olduÄŸunu öÄŸrendim. Türkiye’ye gelince birkaç okulu ziyaret ettim ve yardÄ±mlarda bulundum. Bu okullarda eksikler çok.

Müzik Köyü DostlarÄ±’nÄ±n Ä°zmir’deki bu ilk konserlerinin devamÄ± gelecek mi?

Evet, bu ilk konser ve beklentimizin on katÄ± daha güzel ve dolu geçti. KatÄ±lan dostlar bütün masraflarÄ± kendileri karÅŸÄ±ladÄ±; hiçbiri ücret talep etmedi. SponsorlarÄ±mÄ±z Adem IÅŸÄ±k ve Ercan GüldoÄŸan etkinlik masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±. Bu etkinlikten sonra baÅŸka müzik dinletileri projeleri düzenlemek için AÄŸrÄ±, Ä°stanbul, Bursa, Kocaeli gibi ÅŸehirlerden çok fazla teklif geldi. EÄŸer bu enerji ile devam ederse yÄ±lda bir konser yapmayÄ± düÅŸünüyoruz.

SorularÄ±mÄ± cevapladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için çok teÅŸekkür ederim.

Ben de bu konserde emeÄŸi geçen herkese ve size ÅŸahsÄ±m adÄ±na çok teÅŸekkür ederim.

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