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FotoÄŸraf: Atiker Konyaspor/AA
Konyaspor, RÄ±za Ã‡alÄ±mbay'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
12 KasÄ±m 2018 15:03
Konyaspor'da Teknik DirektÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay dÃ¶nemi sona erdi. GÃ¼ndemde Kemal Ã–zdeÅŸ ve Aykut Kocaman'Ä±n olduÄŸu belirtildi.
Konyaspor, Teknik Direktör RÄ±za ÇalÄ±mbay'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.
Konya Hakimiyet gazetesinin haberine göre ÇalÄ±mbay'la yönetim arasÄ±nda kadro planlamasÄ±ndaki düÅŸünce farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n ayrÄ±lÄ±kta rol oynadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Süper Lig'de 17 puanla 9. sÄ±rada yer alan Konyaspor, milli maç arasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Galatasaray'la deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak.
Konyaspor'un ÇalÄ±mbay'Ä±n yerine Kemal ÖzdeÅŸ ya da eski teknik direktörü Aykut Kocaman'Ä± düÅŸündüÄŸü öne sürüldü. (SPOR SERVÄ°SÄ°)
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