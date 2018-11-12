Belevi GÃ¶lÃ¼â€™ne taÅŸ ocaÄŸÄ± tehdidi

Tireâ€™de Belevi GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n yanÄ±nda zeytin ve tarÄ±m arazileri ile Ã§evrili merada, patlatma yÃ¶ntemiyle kalker Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na izin verildi.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir ValiliÄŸi, Tire’de zeytin ve tarÄ±m arazileri ile çevrili merada, patlatma yöntemiyle kalker çÄ±karÄ±lmasÄ±na izin verdi. Bu karar, ocak sahasÄ±nÄ±n yanÄ±nda bulunan ve Ramsar SözleÅŸmesi ile koruma altÄ±na alÄ±nan Belevi Gölündeki canlÄ± yaÅŸamÄ± da tehdit edecek.

Ä°zmir’in Tire, TorbalÄ± ve BayÄ±ndÄ±r sÄ±nÄ±rlarÄ± arasÄ±nda kalan Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü’nün ruhsat sahasÄ± içerisinde, Timba Madencilik sahibi Cemal Sert tarafÄ±ndan yapÄ±lmak istenen ‘TaÅŸ (Kalker) OcaÄŸÄ± ve KÄ±rma-Eleme Tesisi’ için valilikten onay çÄ±ktÄ±. Proje dosyasÄ±nÄ±n inceleyen valilik ÇED süreci iÅŸletilmesine gerek görmedi.

Åžirket, ocaÄŸÄ± ÇED sürecinden kaçÄ±rmak için 99 hektarlÄ±k ruhsat sahasÄ±nÄ±n 23 hektarlÄ±k alanÄ± için baÅŸvuruda bulundu. ÇED yönetmeliÄŸine göre 25 hektarÄ±n altÄ±ndaki baÅŸvurular ÇED sürecinden muaf tutuluyor, ÅŸirketler sonrasÄ±nda kapasite artÄ±ÅŸÄ± talebiyle ruhsat sahasÄ±nÄ± geniÅŸletiyor. Proje alanÄ±ndan yÄ±lda 400 bin tona yakÄ±n kireç taÅŸÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

‘ZEYTÄ°NE ZARARI YOKMUÅž’

Proje dosyasÄ±na göre ocaÄŸÄ±n açÄ±lmak istendiÄŸi yer mera ve planlarda tarÄ±m arazisi olarak belirlenmiÅŸ. Ocak sahasÄ± baÅŸta mera ve zeytinlikler olmak üzere bölgenin en verimli tarlalarÄ± ile çevrili. Proje dosyasÄ±nda, yasal sÄ±nÄ±r olan 3 kilometrelik alanda zeytinliklerin olduÄŸuna dair bir bilgi bulunmuyor. Proje için TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸü’nün de ‘uygundur’ görüÅŸü var. TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸü yazÄ±sÄ±nda, çalÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda çÄ±kacak tozun zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n geliÅŸmesine zararÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Zeytin Kanuna uygun buldu.

GÖL DOSYADA YOK

Ruhsat sahasÄ± Belevi Gölü ile komÅŸu. Kuruma tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan Belevi Gölü, UluslararasÄ± Ramsar SözleÅŸmesi çerçevesinde, 2003’te sulak alan ilan edildi. Fabrika atÄ±klarÄ±ndan kaynaklÄ± balÄ±k ölümleri ile gündeme gelen göl, baÅŸta tepeli pelikanlar olmak üzere 20 kuÅŸ türüne ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Proje dosyasÄ±nda, ocaÄŸÄ±n göle uzaklÄ±ÄŸÄ± ve olasÄ± etkileri ile ilgili bilgi yok. ÇED dosyasÄ±na yazÄ± gönderen Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 4. Bölge MüdürlüÄŸü, Belevi Gölü’ne hiç deÄŸinmeden ‘sakÄ±ncasÄ± bulunmamaktadÄ±r’ yazÄ±sÄ± yollamÄ±ÅŸ.

(FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 15:36

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