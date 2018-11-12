Ã‡GD: ANKAâ€™ya kilit vuranlar, hesabÄ±nÄ± da vermelidir

Ã‡aÄŸdaÅŸ Gazeteciler DerneÄŸi tarafÄ±ndan ANKAâ€™nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterilerek â€œANKAâ€™ya kilit vuranlar, hesabÄ±nÄ± da vermelidir" denildi.

KuruluÅŸ yÄ±llarÄ±nda Türkiye’nin ilk özel haber ajanslarÄ±ndan biri olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yan ANKA’nÄ±n, meslek ilkeleri çerçevesinde kattÄ±ÄŸÄ± pratik kazanÄ±mlar arasÄ±nda örgütlü bilincin önemli yer tuttuÄŸu ifade edilen açÄ±klamada; “ANKA, kuruluÅŸ felsefesi temelinde gazetecilerin sendikal örgütlenmesinin Türkiye’de en önemli dayanaklarÄ±ndan biri olmayÄ± uzun yÄ±llar sürdürmüÅŸ ve ANKA’dan yolu geçen tüm meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z, emekten yana habercilik ve duruÅŸun temsilcileri olmuÅŸ, olmaya devam etmektedir. Haberin, sadece bugünü aktaran deÄŸil yarÄ±nÄ± da kuran bir faaliyet olduÄŸunu bilen ANKA’cÄ±lar, sermayenin deÄŸil emeÄŸin dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n temsilcileri olagelmiÅŸlerdir” denildi.

‘AKP’NÄ°N BASKILARINDAN ANKA DA ETKÄ°LENMÄ°ÅžTÄ°R’

Türkiye’nin içinden geçtiÄŸi genel ÅŸartlar ile ANKA’nÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± özel ÅŸartlarÄ±n yarÄ±m asÄ±rlÄ±k bir kurumun kapÄ±sÄ±na kilit vurulmasÄ±na kadar uzandÄ±ÄŸÄ± belirtilen ÇGD açÄ±klamasÄ±nda ÅŸöyle denildi; “Gerek siyasi gerek idari gerekse de ekonomik her türlü kanalÄ± kullanarak basÄ±na yönelik baskÄ±larÄ±nÄ± artÄ±ran ve basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±, propaganda aracÄ± haline dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸan AKP iktidarÄ±nÄ±n politikalarÄ±ndan ANKA da aÄŸÄ±r derecede etkilenmiÅŸtir. Abonelik sistemi üzerinden varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdüren ANKA Haber AjansÄ±, zaman içerisinde bazen baskÄ±yla bazen kaygÄ±yla birçok kurumun aboneliÄŸini sonlandÄ±rmasÄ± nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu ekonomik sorunlar, MüÅŸerref HekimoÄŸlu’nun vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yönetimi devralan ÅŸahÄ±slar tarafÄ±ndan daha da derinleÅŸtirilmiÅŸ ve ANKA son 14 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸanlarÄ±na, maaÅŸlarÄ±nÄ± aksamalÄ± ya da eksik ödeyebilmiÅŸtir. Özellikle son dönemde ANKA yönetimini devralan, aralarÄ±nda eskiden ANKA’da çalÄ±ÅŸanlarÄ±n da bulunduÄŸu yönetim, tam anlamÄ±yla kurumu öngörüsüz ve keyfi ÅŸekilde idare etmeye baÅŸlayÄ±nca, ANKA iflas masasÄ±na taÅŸÄ±narak uzun süre kayyÄ±mÄ±n eline düÅŸürülmüÅŸtür. Geçen süre zarfÄ±nda birçok ANKA çalÄ±ÅŸanÄ± kurumdan kÄ±rgÄ±n ve belli haklarÄ±nÄ± bÄ±rakarak ayrÄ±lÄ±rken, son iki ay içinde dikkat çeken geliÅŸmeler olmuÅŸ ve ANKA Haber AjansÄ±’nÄ±n ‘marka’ deÄŸeri Ankara 21. Ä°cra Dairesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan satÄ±ÅŸla Kalender Özdemir tarafÄ±ndan 262 bin lira bedelle alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. 24 Eylül 2018 tarihinde gerçekleÅŸen ve kurum için dönüm noktasÄ± olarak düÅŸünülen bu alÄ±ÅŸveriÅŸten 45 gün sonra ise birçok çalÄ±ÅŸanÄ±n maaÅŸ ve tazminat kayÄ±plarÄ±na neden olacak 6 KasÄ±m 2018 tarihine, yani kapanma kararÄ±nÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± güne gelinmiÅŸtir.”

‘SATIN ALINAN ANKA Ä°SMÄ° HANGÄ° AMAÇLA KULLANILACAKTIR’

AçÄ±klamada ANKA’ya kilit vurma ile ilgili ÅŸu sorular soruldu;

* ANKA Haber AjansÄ±’nÄ±n yüzde 61’ini 2005 yÄ±lÄ±nda satÄ±n alanlar, kuruma kaç lira sermaye koymuÅŸlardÄ±r?

* ANKA Haber AjansÄ±’ndan son 13 yÄ±lda ayrÄ±lan çalÄ±ÅŸanlardan kaçÄ±nÄ±n maaÅŸ ve tazminat alacaklarÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±r? Bu kiÅŸilerin kaçÄ± dava açmÄ±ÅŸtÄ±r ve kaçÄ±nÄ±n haklarÄ± verilmiÅŸtir?

* ANKA Haber AjansÄ±’nÄ±n kapanma kararÄ±yla birlikte mevcut çalÄ±ÅŸanlardan kaçÄ±nÄ±n ne kadar alacaÄŸÄ± bulunmaktadÄ±r?

* ANKA Haber AjansÄ±’nÄ±n 6 KasÄ±m 2018 tarihinde yayÄ±n hayatÄ±na son verdiÄŸinin açÄ±klanmasÄ±ndan 45 gün önce Ankara 21. Ä°cra Dairesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan marka satÄ±ÅŸÄ±yla amaçlanan nedir? ANKA’nÄ±n yayÄ±n hayatÄ±nÄ± sürdürmesi saÄŸlanmayacaksa bu satÄ±ÅŸ niçin yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

* Türkiye’de özgür ve baÄŸÄ±msÄ±z haberciliÄŸin en önemli adreslerinden biri olan ve kesintisiz 46 yÄ±ldÄ±r yayÄ±n hayatÄ±nÄ± sürdüren ANKA’nÄ±n kapÄ±sÄ±na kilit vurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan ANKA ismi hangi amaçla kullanÄ±lacaktÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

ANKA haber ajansÄ± yayÄ±n hayatÄ±na son verdi

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