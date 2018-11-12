HDP'den KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu-TÃ¼rk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yorumu: Biz de sonradan Ã¶ÄŸrendik

HDP'den Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu-Ahmet TÃ¼rk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine dair yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada 'Biz de sonradan Ã¶ÄŸrendik' denildi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Kürt siyasetinin deneyimli ismi Ahmet Türk arasÄ±nda yapÄ±lan Ankara'daki görüÅŸmeye dair bir açÄ±klama da HDP'den geldi.

TBMM’de basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen HDP Grup BaÅŸkanvekili Fatma Kurtulan, görüÅŸmeyle ilgili partinin yetkili kurullarÄ±nda alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendilerinin de görüÅŸmeyi sonradan öÄŸrendiÄŸini söyledi.

T24'ten Hülya KarabaÄŸlÄ±'ya konuÅŸan Kurtulan, “Bu görüÅŸme partinin yetkili kurullarÄ±nda alÄ±nmÄ±ÅŸ, önceden planlanmÄ±ÅŸ bir görüÅŸme deÄŸil. SonrasÄ±nda görüÅŸme olduktan sonra öÄŸrendiÄŸimiz bir durum. GörüÅŸmeyi yapanlar yalanlamadÄ±ÄŸÄ±na göre, demek ki böyle bir durum oluÅŸtu. Ä°çeriÄŸi, kapsamÄ±nÄ± biz de bilmiyoruz" dedi.

KILIÇDAROÄžLU-TÜRK GÖRÜÅžMESÄ°

Milliyet gazetesi yazarÄ± Talat Atilla, 8 KasÄ±m'da Ankara'daki beÅŸ yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelde CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Kürt siyasetçi Ahmet Türk'ün gizlice buluÅŸtuÄŸunu yazdÄ±. Atilla'nÄ±n iddiasÄ±na göre buluÅŸmada bir medya patronu da vardÄ±. ToplantÄ±da yerel seçimde ortak hareket edebilmenin imkanlarÄ±nÄ±n konuÅŸulduÄŸu, Türk'ün "TabanÄ±mÄ±zÄ±n oy vereceÄŸi isimler koyabilirseniz demokratik mutabakat olabilir. Mesela Ankara’da Mansur Bey’e(YavaÅŸ) tabanÄ±mÄ±z sÄ±cak bakmaz! Ä°stanbul’da bazÄ± kritik ilçelerde de CHP listelerinden Kürt seçmene yakÄ±n isimlerle sonuç alÄ±nabilir!" dediÄŸi iddia edilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 15:25

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