YarkadaÅŸ: AKPâ€™nin Alevilik korkusu ders kitaplarÄ±na da yansÄ±dÄ±

CHP eski milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, Hz. Aliâ€™ye iliÅŸkin 6. SÄ±nÄ±f Sosyal Bilgiler ders kitabÄ±nda yer alan olumsuz ifadelere tepki gÃ¶sterdi.

6. SÄ±nÄ±f Sosyal Bilgiler ders kitabÄ±nda Hz. Ali dönemi, ‘iç çatÄ±ÅŸmalarÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± dönem’ olarak anlatÄ±ldÄ±. Kitapta, Hz. Ali dönemi için “Devletin merkezi Medine’den Kufe’ye taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°slam toplumunda iç çatÄ±ÅŸmalarÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± dönem olmuÅŸtur” ifadelerine yer veriliyor.

Ä°fadelere sosyal medya hesabÄ±ndan tepki gösteren CHP 26. Dönem Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, “Kitap Hz. Ali dÄ±ÅŸÄ±ndaki üç halifeden övgüyle söz ediyor. AKP’nin korkusu Alevilik inancÄ±nÄ±n ve öÄŸretisinin yayÄ±lmasÄ±dÄ±r” dedi.

‘AKP'NÄ°N KORKUSU ALEVÄ°LÄ°K Ä°NANCININ YAYILMASI’

YarkadaÅŸ, “Ders kitaplarÄ±ndaki ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve öÄŸrencileri tek bir anlayÄ±ÅŸa yönlendirme geleneÄŸi sürüyor. AKP iktidarÄ±, öÄŸrencileri kendi anlayÄ±ÅŸÄ± doÄŸrultusunda biçimlendirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Sosyal Bilgiler kitabÄ±nda dört halifeye iliÅŸkin yer alan bu ifadeler de aynÄ± politikanÄ±n somut bir örneÄŸi. Kitap Hz. Ali dÄ±ÅŸÄ±ndaki üç halifeden övgüyle söz ediyor. Hz. Ali ise tek bir paragrafla geçiÅŸtiriliyor. Üstelik Hz. Ali'den söz edilirken, devleti yönetme anlayÄ±ÅŸÄ± ve diÄŸer halifelerden onu ayÄ±ran özelliklerden hiç söz edilmiyor. Hz. Ali döneminde iç çatÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lÄ±yor ve dönemi olumsuz bir örnekle anlatÄ±lÄ±yor” diye konuÅŸtu.

Ders kitaplarÄ±nÄ±n ayrÄ±mcÄ± ve nefreti körükleyen deÄŸil bilimsel gerçeÄŸi öÄŸreten eserler olmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden YarkadaÅŸ, “AKP, Hz. Ali'nin öÄŸretilerinin yayÄ±lmasÄ±nÄ± ve bilinmesini istemediÄŸi için kitaplarda ya yok sayÄ±yor ya da yanlÄ±ÅŸ bir içerikle sunuyor. Kitaplar bu tür içeriklerden kurtarÄ±lmalÄ±dÄ±r. AKP'nin korkusu Alevilik inancÄ±nÄ±n ve öÄŸretisinin yayÄ±lmasÄ±dÄ±r. Alevilik korkusu ders kitaplarÄ±na da yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. KorkulmasÄ± gereken Alevilik deÄŸil yalan ve yanlÄ±ÅŸ bilgi yaymaktÄ±r. Ders kitaplarÄ± nefreti deÄŸil sevgiyi öne çÄ±karmalÄ±dÄ±r. Zira kitaplardan yayÄ±lan ayrÄ±mcÄ± öÄŸeler, toplumsal kutuplaÅŸmayÄ± da artÄ±rmakta ve çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n genç beyinlerini zehirlemektedir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 14:51

www.evrensel.net