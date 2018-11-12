KESKâ€™li kadÄ±nlar: Krizin bedelini biz Ã¶demeyeceÄŸiz

KESK â€˜KadÄ±n EmeÄŸi ve Ä°stihdamÄ± Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±â€™nÄ±n sonuÃ§ bildirgesini aÃ§Ä±kladÄ±.

KESK tarafÄ±ndan 9-10 KasÄ±m 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “KadÄ±n EmeÄŸi ve Ä°stihdamÄ± ÇalÄ±ÅŸtayÄ±”nÄ±n sonuç bildirgesi açÄ±klandÄ±. Bildirgede, kapitalizmin küresel ölçekte girdiÄŸi yeniden yapÄ±lanmaya paralel dönüÅŸümün Türkiye’de de 80'li yÄ±llardan itibaren hayata geçirildiÄŸi, özellikle son 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ± boyunca gerçekleÅŸtirilen yasalar ve fiili uygulamalarla sürecin büyük oranda tamamlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. EmeÄŸin sermaye çÄ±karlarÄ±na göre yeniden konumlandÄ±rÄ±lmasÄ±na ve biçimlendirilmesine dayanan bu sürecin kuralsÄ±z, esnek, güvencesiz ve örgütsüz çalÄ±ÅŸmayÄ± kural haline getirdiÄŸi belirtilen bildirgede, 2000’li yÄ±llar sonrasÄ± hÄ±z verilen ve özelleÅŸtirmelerle kamuya yayÄ±lan dönüÅŸüm politikalarÄ±nÄ±n, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k baÅŸta olmak üzere kamusal alanlarda piyasacÄ± ve muhafazakâr uygulamalarÄ± beraberinde getirdiÄŸi, hizmetlerle birlikte istihdam biçimlerini de hÄ±zlÄ± bir dönüÅŸüme uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Bildirgede, kadÄ±n emeÄŸinin, neoliberal dönüÅŸüm sürecinde sermayenin emek üzerindeki tahakkümünü arttÄ±rmak için öncelikli hedef olduÄŸu belirtilerek “Ucuz ve güvencesiz iÅŸ gücü olarak sermaye iÅŸtahÄ±nÄ± her daim kabartan kadÄ±n emeÄŸi bir yandan teÅŸvik edilerek istihdama çekilirken, bir yandan yoksulluÄŸun kadÄ±nsallaÅŸmasÄ± saÄŸlanmaktadÄ±r” denildi.

AKP BÄ°AT EDEN TOPLUM Ä°ÇÄ°N ‘MAKBUL KADIN’ TARÄ°FÄ° YAPIYOR

Bildirgede, ülkenin içinde bulunduÄŸu kriz koÅŸullarÄ±na da deÄŸinilerek bu dönemlerde en saldÄ±rgan biçimde uygulanan neoliberal politikalarÄ±n, geleneksel cinsiyet rolleri, gericileÅŸme ve muhafazakârlaÅŸma ile uyumlu hale getirildiÄŸi dile getirildi. AKP’nin biat eden toplum yaratmak amacÄ±yla ‘makbul kadÄ±n, makbul öÄŸretmen, makbul doktor’ tarifinde bulunduÄŸu belirtilen bildirgede, “Görünen ve görünmeyen emeÄŸimize sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z; krizin bedelini ödemeyeceÄŸimiz bir mücadeleyi hep birlikte yükselteceÄŸiz. HayatÄ±mÄ±za, bedenimize, kimliÄŸimize, dilimize, emeÄŸimize sahip çÄ±karak savaÅŸa karÅŸÄ± barÄ±ÅŸÄ±, sömürüye karÅŸÄ± emeÄŸi, özelleÅŸtirmelere karÅŸÄ± kamuyu, siyasal Ä°slam’a karÅŸÄ± laikliÄŸi, talana karÅŸÄ± doÄŸayÄ± savunacaÄŸÄ±z” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 14:29

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