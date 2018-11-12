Ä°ran'da â€˜eÅŸek kulaÄŸÄ±â€™ ve â€˜kedi gÃ¶zÃ¼â€™ estetiÄŸi yasaÄŸÄ±

Ä°ran Meclisi 'eÅŸek kulaÄŸÄ±' ve 'kedi gÃ¶zÃ¼' estetiÄŸi yapan ve yaptÄ±ranlara 10 gÃ¼nden 2 aya kadar hapis ve 74 kÄ±rbaÃ§ cezasÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ran Meclisi Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Novruzi, "eÅŸek kulaÄŸÄ±" ve "kedi gözü" estetiÄŸi yapan ve yaptÄ±ranlara 10 günden 2 aya kadar hapis ve 74 kÄ±rbaç cezasÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ran Meclisi Haber AjansÄ±'na (ICANA) konuÅŸan Novruzi, son günlerde ülkede yaygÄ±nlÄ±k kazanan "eÅŸek kulaÄŸÄ±" ve "kedi gözü" estetiÄŸinin, yapma ve yaptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu ifade etti.

Söz konusu uygulamanÄ±n "kamu ahlakÄ±na aykÄ±rÄ±" olduÄŸunu söyleyen Novruzi, Ä°ran ceza hukukunun 638'inci maddesi uyarÄ±nca ilgili suçu iÅŸledikleri sabit görülen kiÅŸilere 10 günden 2 aya kadar hapis ve 74 kÄ±rbaç cezasÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°ran'da son yÄ±llarda estetik ameliyatlara olan ilginin artmasÄ±, düÅŸük maliyet ve Ä°ranlÄ± cerrahlarÄ±n özellikle burun estetiÄŸi ameliyatlarÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ± baÅŸkent Tahran'Ä± plastik cerrahinin odaÄŸÄ± haline getirdi.

Yerel basÄ±nÄ±n Ä°ran Plastik Cerrahi DerneÄŸi verilerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlere göre, baÅŸta kadÄ±nlar olmak üzere sektöre olan yoÄŸun ilgiden dolay nüfus oranlarÄ±na göre Ä°ran, dünyadaki estetik ameliyat sÄ±ralamasÄ±nda ilk sÄ±ralarda yer alÄ±yor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 14:29

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