AKP'de belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± uzatÄ±ldÄ±

AKP'de bugÃ¼n sona erecek belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ±, 16 KasÄ±m Cuma 17.00â€™ye kadar uzatÄ±ldÄ±.

AKP'de bugün sona erecek 2019 Mahalli Ä°dareler Seçimleri belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ±, 16 KasÄ±m Cuma 17.00’ye kadar uzatÄ±ldÄ±.

'ANKARA ADAYI KESÄ°NLEÅžTÄ°' Ä°DDÄ°ASI

Öte yandan AKP'de Ankara adayÄ±nÄ±n kesinleÅŸtiÄŸi iddia edildi. Habertürk yazarÄ± Muharrem SarÄ±kaya Habertürk TV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda, "CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan bu görevi AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki'ye verdi" dedi.

Muharrem SarÄ±kaya, AKP'nin Ä°stanbul adayÄ± için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'nun adÄ±nÄ±n geçtiÄŸini ifade etti.

SELVÄ°: SÜRPRÄ°ZLER OLABÄ°LÄ°R

Hürriyet yazarÄ± Abdulkadir Selvi ise adaylÄ±k için kulislerde Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Numan KurtulmuÅŸ ve Mehmet Özhaseki'nin isimlerinin öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu isimleri konuÅŸtukça AK Parti cephesinde 'Sürprizler olabilir' uyarÄ±sÄ±nÄ± alÄ±yorum" ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 14:22

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