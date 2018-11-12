BalÄ±kesir'de KESK'ten imza kampanyasÄ±: MaaÅŸ ve ek Ã¼cretler artÄ±rÄ±lsÄ±n

BalÄ±kesir'de KESK üyesi emekçiler, "Krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyeceÄŸiz" diyerek basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±, maaÅŸ ve ek ücretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

BalÄ±kesir Ali Hikmet PaÅŸa MeydanÄ±'nda bir araya gelen emekçiler, maaÅŸ ve ek ücretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ± için kurulan ve iki gün boyunca açÄ±k olacak standÄ±n önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. AçÄ±klamaya katÄ±lan KESK MYK üyesi Elif Çuhadar burada bir konuÅŸma yaptÄ± ve tüm ülkede süren direniÅŸ ve grevlerden bahsetti, "Krizin faturasÄ±nÄ± ödememek için iÅŸçi ve emekçiler birlikte mücadele etmeli" dedi.

3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin, Flormar iÅŸçilerinin ve TARÄ°Åž iÅŸçilerinin direniÅŸ ve mücadelelerini hatÄ±rlatan Çuhadar, emekçilerin yanyana gelmesini iktidarÄ±n istemediÄŸini belirterek "Yanayana gelirsek bu mücadelenin çÄ±ÄŸ gibi büyüyeceÄŸini iktidar biliyor. Biz de yanyana geleceÄŸiz, bu mücadeleyi çÄ±ÄŸ gibi büyüteceÄŸiz" dedi.

FotoÄŸraf: C. Saffet YÄ±lmaz/EVRENSEL

(BalÄ±kesir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 14:24

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