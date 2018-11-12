NazlÄ±m: BaskÄ± ve tehditlere raÄŸmen gazeteciliÄŸe devam edeceÄŸim

HakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Mezopotamya AjansÄ± Muhabiri Deniz NazlÄ±m, ifadesinden Ã¶nce Ä°HD'de basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

HakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lan Mezopotamya AjansÄ± Muhabiri Deniz NazlÄ±m, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ifade vermek için Ankara Adliyesine gitti. Bugüne kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± baskÄ± ve tehditleri anlatan NazlÄ±m, meslek ilkelerinden ödün vermeden gazetecilik yapmaya devam edeceÄŸini söyledi. NazlÄ±m, ifadesinin ardÄ±ndan serbest buÄ±rakÄ±ldÄ±.

Mezopotamya AjansÄ± Muhabiri Deniz NazlÄ±m hakkÄ±nda aralarÄ±nda Ankara Üniversitesinden ihraç edilen Cenk YiÄŸiter'in de bulunduÄŸu bir soruÅŸturma nedeniyle gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Polisin operasyon yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada evde olmayan NazlÄ±m, Ä°nsan HaklarÄ± Genel Merkezinde (Ä°HD) basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, Ankara'da bazÄ± gazetecilere yönelik baskÄ±larÄ±n rutinleÅŸtirildiÄŸini söyledi. Herhangi bir suçlama bulunamadÄ±ÄŸÄ±nda sosyal medyada yÄ±llar önce yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarÄ±n gözaltÄ±na alma gerekçesi olarak sunulduÄŸunu belirten TürkdoÄŸan, yasal olarak savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ifadeye çaÄŸÄ±rma imkanÄ± varken, neredeyse her durumda polisle ev baskÄ±nlarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Deniz NazlÄ±m'Ä±n gizleyecek hiçbir faaliyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TürkdoÄŸan, kendisinin gazeteci olarak yaptÄ±ÄŸÄ± her iÅŸin kamuoyu önünde olduÄŸunu söyledi. AyrÄ±ca savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n emrindeki koluk kuvvetlerini kontrol etmesi gerektiÄŸini belirten TürkdoÄŸan, kolluk kuvvetinin hiç kimseyi tehdit edemeyeceÄŸini söyledi. Bunun yanÄ± sÄ±ra gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin, kim olduÄŸu belirsiz insanlar tarafÄ±ndan “Biz devletiz, sohbet etmek istiyoruz” diyerek muhbirlik teklif ettiÄŸini ifade eden TürkdoÄŸan, iktidarÄ±n muhalif kesimlere yönelik bu baskÄ±larÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±yönetim dönemine ait pratikler olduÄŸunu söyledi.

'HABER ALMA HAKKIMIZ ELÄ°MÄ°ZDEN ALINIYOR'

HDP Adana Milletvekili Kemal Pekgöz, “Az sayÄ±da kalan muhalif basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±na yönelik bu baskÄ± yöntemleriyle haber alma hakkÄ±mÄ±zÄ± elimizden almak istiyorlar. Ä°ÅŸsizlikle tehditle gazetecilerin aileleri de baskÄ± altÄ±na alÄ±nÄ±yor. EÄŸer ortada bir suçlama varsa soruÅŸturma, kovuÅŸturma yapÄ±p yargÄ±larsÄ±nÄ±z. Ancak Türkiye'de böyle yapÄ±lmÄ±yor. Ä°ddianamesi hazÄ±rlanmayan birçok arkadaÅŸÄ±mÄ±z aylardÄ±r cezaevinde. Kendilerinin sonsuza kadar iktidarda kalacaklarÄ±nÄ± zannediyorlar” dedi.

Yeni YaÅŸam Ankara Temsilcisi Hüseyin Aykol, yÄ±llardÄ±r gazetecilere yönelik baskÄ±lara dikkat çekerek, gazete bürolarÄ±nÄ±n dahi bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bugün gazeteci arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da bu bedeli bilerek gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aykol, “Ä°ktidar bilmeli ki biz dÄ±ÅŸarÄ±da olduÄŸumuz sürece gazetecilik yapmaya devam edeceÄŸiz” dedi.

Ä°FADESÄ°NÄ°N ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Mezopotamya AjansÄ± Muhabiri Deniz NazlÄ±m 5 yÄ±ldÄ±r aralÄ±ksÄ±z bir ÅŸekilde gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Ben hiçbir zaman mesleÄŸimin ilkelerine ihanet etmeden, mesleÄŸimin dÄ±ÅŸÄ±nda bir iÅŸ yapmadan gazeteciliÄŸi sürdüreceÄŸim. Beni Ankara Emniyetinde yasa dÄ±ÅŸÄ± sorguya tabi tutan, ajansÄ±m dÄ±ÅŸÄ±nda bir yerde çalÄ±ÅŸmam için tehditlerde bulunan, Çankaya Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸünde askerlik için ifadeye gittiÄŸimde yine yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde sorguya tutup kendini devlet üstü kiÅŸiler olarak tanÄ±tanlara söylüyorum. Biz çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerin neresi olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z. Biz gazeteciyiz ve toplumun haber alma hakkÄ±nÄ± saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” dedi. NazlÄ±m basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne gitti. SavcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan NazlÄ±m serbest buÄ±rakÄ±ldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

Cenk YiÄŸiter serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 13:44

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