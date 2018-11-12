Amsterdamâ€™da binlerce iÅŸÃ§i eÅŸit haklar iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Amsterdamâ€™da, iÅŸÃ§i ve emekÃ§iler sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen mitingde buluÅŸtu.

Hollanda’nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam’da binlerce iÅŸçi Hollanda Sendikalar BirliÄŸi (FNV) ve Hristiyan Sendikalar BirliÄŸi (CNV)’nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla Dam MeydanÄ±’ndaki mitingde buluÅŸtu.

Ä°ki sendika adÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmalarda hükümetin büyük tekellere ve bankalara verdiÄŸi finansal destek protesto edilirken, ekonomik büyümeye raÄŸmen halkÄ±n ve iÅŸçilerin bundan faydalanmadÄ±klarÄ±, aksine halkÄ±n gidererek daha yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. Sendikalar bunu kabul etmediklerini belirterek hükümetin bir an önce adaletli bir gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± için adÄ±m atmasÄ± gerektiÄŸini söylediler. Eylemde her iki sendika adÄ±nÄ± ÅŸu talepler sÄ±ralandÄ±:

â– Büyüyen ekonomiden bütçe bankalara deÄŸil, toplumum sosyal refahÄ±na ayrÄ±lsÄ±n,

â– Elde edilen vergi gelirleri tekellere deÄŸil iÅŸçi, memur, öÄŸrenicilerin ihtiyaçlarÄ± için harcansÄ±n,

â– Yoksulluk önlenmeli ve 500 bin çocuk yoksulluk koÅŸullarÄ±ndan bir an önce çÄ±kartÄ±lmalÄ±,

â– Ücretler derhal yükseltilmeli,

â– Bir milyon iÅŸsize güvenceli iÅŸ alanlarÄ± yaratÄ±lmalÄ±.

Göçmen örgütlerinden sadece DÄ°DF’in yer aldÄ±ÄŸÄ± eylemde, yaÄŸmurlu hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen tüm emekçiler sendikallarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±na yanÄ±t verdi. Talepler karÅŸÄ±lanana kadar eylemlerin süreceÄŸi vurgulandÄ±. Eylem, yapÄ±lan yürüyüÅŸün ardÄ±ndan Muzempleine’de sona erdi. (Amsterdam/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 13:32

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