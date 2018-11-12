Ä°stismara beraat gerekÃ§esi: Ã‡ocuÄŸun gÃ¶ÄŸÃ¼sleri yok, ÅŸehvet uyandÄ±ramaz

6 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸenine cinsel istismardan yargÄ±lanan amcaya, â€˜Ã‡ocuÄŸun gÃ¶ÄŸÃ¼sleri yok, ÅŸehvet uyandÄ±ramazâ€™ gerekÃ§esiyle beraat verildi.Â

Cinsel istismardan yargÄ±lanan amcaya beraat gerekçesi olarak “Çocuk fiziksel olarak geliÅŸimi tamamlanmadÄ±ÄŸÄ± için göÄŸüs bölgesinin oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸehveti duygulara sebep olamayacaÄŸÄ±...” gösterildi.

Melis Alphan ArtÄ± Gerçek’te yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda 15 yaÅŸÄ±nda olan Seda isimli çocuÄŸun 6 yaÅŸÄ±ndayken amcasÄ± tarafÄ±ndan cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla açÄ±lan davayÄ± yazdÄ±. Amcaya beraat verilen mahkemede savcÄ±nÄ±n mütalaasÄ±na yer veren Alphan ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“Burada amcanÄ±n ceza alÄ±p almamasÄ±ndan daha dehÅŸet verici bir ÅŸey var ki, o da savcÄ±nÄ±n mütalaasÄ±.

SavcÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n masum olduÄŸu görüÅŸünü 6 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun “fiziksel özellikleri dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda göÄŸüs bölgesinin sanÄ±ÄŸa herhangi bir ÅŸehveti bir duygu yaÅŸatmayacaÄŸÄ±” düÅŸüncesiyle gerekçelendirmiÅŸ!

Kararda da Seda’nÄ±n “fiziksel olarak geliÅŸimi tamamlanmadÄ±ÄŸÄ± için göÄŸüs bölgesinin oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸehveti duygulara sebep olamayacaÄŸÄ±” yazÄ±ldÄ± ve sanÄ±ÄŸÄ±n eylemini bu aÅŸamada bÄ±rakÄ±p devam etmemiÅŸ olmasÄ±nÄ±n hayatÄ±n olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸu, cinsel saikle yapmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bu gerekçenin hiçbir hukuki, tÄ±bbi veya psikolojik açÄ±klamasÄ±, bilimsel dayanaÄŸÄ± yok. SavcÄ± kendince beraat için bahane uydurmuÅŸ. Mahkeme de ikna olmuÅŸ!

EÄŸer bir çocuÄŸun cinsel istismara uÄŸrayÄ±p uÄŸramadÄ±ÄŸÄ±na faillerin ‘ÅŸehveti duygularÄ±’ üzerinden karar vereceksek, 3 aylÄ±k bebeÄŸe, 3-4 yaÅŸÄ±nda çocuklara cinsel istismarda bulunanlar için ne diyeceÄŸiz? Bu ülkede fiziksel olarak geliÅŸimini tamamlamamÄ±ÅŸ binlerce çocuk var cinsel istismara maruz kalan. Bizim yargÄ±mÄ±z bÄ±rakmÄ±ÅŸ bunu bir yana, faillerin ÅŸehveti duygularÄ±nÄ± ölçüyor.

En amiyane tabirle, yargÄ±nÄ±n dediÄŸi ÅŸu:

“Yok yok, o niyetle yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Olmayan göÄŸüs mü okÅŸanÄ±r? Zaten o niyetle yapacak olsa devam ederdi, öyle okÅŸayÄ±p bÄ±rakmazdÄ±...”

Ama ÅŸu soruyu sormuyor yargÄ±: AmcasÄ± çocuÄŸu ne amaçla üzerine çÄ±karÄ±r, atletini sÄ±yÄ±rÄ±r?

HayatÄ±n olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ±na aykÄ±rÄ± olan, amcanÄ±n eylemlerine devam etmemesi deÄŸil, adamÄ±n durup dururken bir çocuÄŸun atletini sÄ±yÄ±rÄ±p göÄŸsüne dokunmasÄ±.

Beraat kararÄ±na sadece mahkeme baÅŸkanÄ± ÅŸerh koydu. Mahkeme baÅŸkanÄ±, maÄŸdurun beyanlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸu, zaman ve mekan tanÄ±mÄ±na yer verdiÄŸi, amcasÄ±na iftira atmasÄ± için hiçbir neden bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ama savcÄ± ve mahkeme heyeti olayÄ± bu açÄ±dan deÄŸerlendirmek yerine, sanÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehveti duygularÄ± üzerinden düÅŸünmeyi tercih etti.

Ve ihtimal o ki, hali hazÄ±rda maÄŸdur olan bir çocuk yargÄ± sürecinde yeniden maÄŸdur edildi.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 13:20

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