TCDD Başkanı, tren kazasında oğlunu kaybeden anneyi engelledi

TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsa Apaydın, Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel'i engelledi.

TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsa Apaydın, Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden anne Mısra Öz Sel'i sosyal medyada engelledi.

Oğlunu yitirdiği günden bu yana sosyal medyadan yaptığı çağrılarla faciaya ve ihmallere dikkat çeken, yetkilileri harekete geçmeye çağıran Mısra Öz Sel, Apaydın'ın kendisini Twitter'da engellediğini gösteren mesajı paylaşarak "Beni engellemek, yazdıklarımı görmemek bu faciayı örtmüyor! Gerçekler ortada! 25 kişi öldü! Oğlum öldü oğlum! Neden rahatsız oldu acaba!?" dedi.

8 Temmuz 2018'de Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, Çorlu-Muratlı arasında Sarılar köyü yakınlarında kaza yapmış, 6 vagonlu trenin 5 vagonunun devrilmesi sonucunda 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Beni engellemek, yazdıklarımı görmemek bu faciayı örtmüyor‼️

Gerçekler ortada‼️‼️

25 kişi öldü‼️

Oğlum öldü oğlum‼️‼️‼️‼️

Neden rahatsız oldu acaba⁉️#çorlutrenkazası #kazadeğilcinayet #oğuzarda pic.twitter.com/0eNCa6Tgbw — Misra Oz Sel (@misra_oz) November 12, 2018

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Kasım 2018 12:59

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