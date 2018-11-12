TARÄ°Åžâ€™te hak arayan iÅŸÃ§ilere 'piÅŸmanÄ±m' dilekÃ§esi dayatmasÄ±

TARÄ°Åž'te hak arayan iÅŸÃ§ilere â€˜YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±n suÃ§ olduÄŸunu bilmiyordum, piÅŸmanÄ±mâ€™ diye dilekÃ§e yazmalarÄ± isteniyor.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

TARÄ°Åž’te DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan 7 iÅŸçinin, sendikanÄ±n tanÄ±nmasÄ± ve iÅŸe yeniden alÄ±nmalarÄ± için fabrika önünde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± direniÅŸ 3. gününü geride bÄ±raktÄ±. Fabrika içinde iÅŸçilerin sendikadan istifa etmeleri ve iÅŸten atmalara karÅŸÄ± yapÄ±lan iÅŸ bÄ±rakma nedeniyle piÅŸmanlÄ±k dilekçesi dayatmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken direniÅŸteki iÅŸçiler fabrikada çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±na seslenerek dayanÄ±ÅŸma ve mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

‘BASKILAR SÜRÜYOR’

Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerden Murat YÄ±lmaz, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye göre içerde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z kendi arasÄ±nda konuÅŸmasÄ±na dahi izin vermiyorlar. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± tek tek çaÄŸÄ±rÄ±p kendi el yazÄ±nÄ±zla ‘YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±n suç olduÄŸunu bilmiyordum, piÅŸmanÄ±m’ diye dilekçe yazdÄ±rmak istemiÅŸler. Bunu da ÅŸöyle yorumluyoruz, tazminatsÄ±z iÅŸten atmanÄ±n yolunu açmak. Çünkü gözaltÄ±nda verdiÄŸimiz ifade de herhangi bir suç unsuru yok zaten suç iÅŸlemedik. Bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan sendikadan istifa etmelerine iliÅŸkin çÄ±ktÄ± istemiÅŸler. Ä°ÅŸçiler bu konuda tepkili, dilekçeye de imza atmayacaklar. AyrÄ±ca içeride sivil polislerin olduÄŸu bilgisini de aldÄ±k. DÄ±ÅŸarÄ±daki direnç içerideki iÅŸçilerin direngenliÄŸini artÄ±racak. Bu direniÅŸ ateÅŸini daha da büyütmemiz gerekiyor” diye konuÅŸtu.

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