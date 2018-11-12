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FotoÄŸraf: Murat Çetinmühürdar/AA
Vladimir Putin, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± tÃ¶reni iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelecek
12 KasÄ±m 2018 12:42
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 19 KasÄ±m'da TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'nÄ±n tamamlanma tÃ¶reni iÃ§in Ä°stanbul'a geleceÄŸi belirtildi.
Rusya Devlet BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Yuri Ushakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 19 KasÄ±m tarihinde Türk AkÄ±mÄ±'nÄ±n tamamlanma töreni için Ä°stanbul'a bir ziyaret gerçekleÅŸtireceÄŸini açÄ±kladÄ±.
Ushakov, Putin'in tören sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile de görüÅŸeceÄŸini belirtti. (DHA)
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