Ä°stanbul Bildirgesi avukatÄ± yargÄ±lama dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karmanÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±yor

â€˜TaraflarÄ±n avukatlar dÄ±ÅŸÄ±ndaki kiÅŸilerce de mahkemelerde temsil edilmesiâ€™ kararÄ± yargÄ±lamada avukatÄ±n rolÃ¼nÃ¼ azaltabilir.

ZeliÅŸ IRMAK

Ä°stanbul

YargÄ±tay tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan Ä°stanbul Bildirgesi’nde yer alan “Mahkemeler avukatlÄ±k yetkisi olmayan uygun kiÅŸilerin mahkeme nezdinde taraflarÄ± temsil etmesine izin verebilir” ilkesi tartÄ±ÅŸmalarÄ± da beraberinde getirdi.

Avukatlar ilkenin bu haliyle, fiili olarak avukatÄ± yargÄ±lama dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karmayÄ± cesaretlendireceÄŸini, yanlÄ±ÅŸ ve geriye götüren bir belge olacaÄŸÄ± endiÅŸesini taÅŸÄ±yor.

YargÄ±tay’Ä±n öncülüÄŸünde Ä°stanbul’da yapÄ±lan UluslararasÄ± Dördüncü Yüksek Mahkemeler zirvesinde Ä°stanbul bildirgesi uygulama tedbirleri kabul edildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ± (UNDP) ile yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸi çerçevesinde 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleÅŸtirilen zirveye 30 ülkeden, yüksek mahkeme baÅŸkanlarÄ±, uluslararasÄ± uzmanlar ile Avrupa Konseyi gibi uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n temsilcileri de katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±.

YargÄ±tay’Ä±n internet sitesinde, Ä°stanbul Bildirgesi’nin, yargÄ±da ÅŸeffaflÄ±k konusunda ilk ve tek metin olacaÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, “YargÄ±da ÅŸeffaflÄ±ÄŸa iliÅŸkin Ä°stanbul Bildirgesi’nin onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri de son zirvede kabul edildi” bilgisi yer aldÄ±.

‘METÄ°N BU HALÄ°YLE YETERÄ°NCE AÇIK DEÄžÄ°L’

En dikkat çekici olan “3. ilke, YargÄ±, yargÄ± sistemine eriÅŸimi kolaylaÅŸtÄ±rmalÄ±dÄ±r” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±ndaki “Kamunun yararlanabileceÄŸi yeterli hukuki yardÄ±mÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± hallerde, sair ÅŸekilde mahkemelerde temsil edilemeyecek çÄ±karlarÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla, hukuki yardÄ±ma ihtiyacÄ± olan dava taraflarÄ±nÄ±n, kamu yararÄ± için (pro bono) avukat tarafÄ±ndan temsil edilmesini teÅŸvik etme, mahkeme dostlarÄ± (amici curiae) tayin etme ya da alternatif uyuÅŸmazlÄ±k çözümü önerme gibi giriÅŸimlerde bulunmak yargÄ±nÄ±n sorumluluÄŸudur. Mahkemeler avukatlÄ±k yetkisi olmayan uygun kiÅŸilerin mahkeme nezdinde taraflarÄ± temsil etmesine izin verebilir” ifadelerinin olduÄŸu madde.

Bu maddenin avukatlar tarafÄ±ndan eleÅŸtirilmesi ve medyada da yer almasÄ± üzerine YargÄ±tay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sitesinden bir açÄ±klama yayÄ±mlandÄ±. Ä°stanbul Bildirgesi ve Ä°stanbul Bildirgesi (Etkin) Uygulama Tedbirleri HakkÄ±nda Kamuoyu AçÄ±klamasÄ± baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±da, “Tüm hukukçular tarafÄ±ndan bilindiÄŸi üzere, uluslararasÄ± nitelikteki insan haklarÄ± metinlerinin hiçbir hükmü, daha yüksek standarttaki bir ulusal uygulamayÄ± etkilemez, sÄ±nÄ±rlandÄ±rmaz ya da bu yüksek standartlarÄ±n daha aÅŸaÄŸÄ±ya çekilmesine yol açacak ÅŸekilde yorumlanamaz. Nitekim, bu temel hukuk ilkesine bazÄ± uluslararasÄ± metinlerde de açÄ±kça yer verilmiÅŸtir. AyrÄ±ca, iÅŸin doÄŸasÄ±ndan kaynaklanan bu mantÄ±ksal sonuca varmak için açÄ±k bir hükme de ihtiyaç bulunmamaktadÄ±r” ifadelerine yer verildi. Hukukçular, ilkenin bu haliyle yeterince açÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor.

‘BÄ°LDÄ°RGE, ANTÄ°DEMOKRATÄ°K HUKUK SÄ°STEMLERÄ°NÄ° NORMALLEÅžTÄ°RÄ°YOR’

Maddeyle ilgili görüÅŸlerini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Demokrasi Ä°çin Hukukçular Grubu’ndan Avukat YÄ±ldÄ±z Ä°mrek, “Bu bildirgede, mahkemelerde avukat dÄ±ÅŸÄ±nda bir temsil yolundan söz edilmektedir. OlmasÄ± gereken; devletlerin mahkemelerde adil yargÄ±lama ilkesinin temini ve avukat yardÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± yükümlülüÄŸüne vurgu yapÄ±lmasÄ± idi. Çünkü savunma kurumunu profesyonel eÄŸitimi dolayÄ±sÄ±yla etkili temsil yeteneÄŸi bulunan tek meslek avukatlÄ±ktÄ±r. Avukat temsili aynÄ± zamanda bireylerin, özellikle kadÄ±nlarÄ±n özerkliÄŸinin de güvencesidir. Aksi halde, kadÄ±nÄ± mahkemelerde eÅŸi veya babasÄ±nÄ±n temsilinin önü açÄ±lÄ±r ve kadÄ±n özgürlüÄŸü açÄ±sÄ±ndan geriye gidiÅŸ olur bu. Siyasi davalarda avukatlarÄ±n yargÄ±lamaya katÄ±lmasÄ± engelleniyor, dosya yasaklarÄ±, duruÅŸmalardan atmalar söz konusu. Her ne kadar YargÄ±tay bu cümlenin, geliÅŸmiÅŸ hukuk sistemlerini etkilemeyeceÄŸini açÄ±klamakta ise de bu ilke tek baÅŸÄ±na kurtarÄ±cÄ± olamaz. Bildirge bu haliyle, avukat katÄ±lÄ±mÄ± olmayan geri/antidemokratik hukuk sistemlerini normalleÅŸtirmekte ve genel kabul düzeyine yükseltmektedir. Bildirgede avukatsÄ±z yargÄ±lamanÄ±n kusurlu olduÄŸunu vurgulayarak her ülkeden bu eksikliÄŸi gidermek üzere harekete geçme çaÄŸrÄ±sÄ± ile birlikte temsile dair bir cümle kurulsa bu anlaÅŸÄ±lÄ±r olabilirdi. Ama bu haliyle yargÄ±lamanÄ±n sav-savunma-yargÄ± diyalektiÄŸini bozan, fiili olarak avukatÄ± yargÄ±lama dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karmayÄ± cesaretlendiren yanlÄ±ÅŸ ve geriye götüren bir belge söz konusu” yorumunda bulundu.

‘METNÄ°N AÇIKLAMAYA MUHTAÇ OLMASI BÄ°LE TEK BAÅžINA DÄ°KKAT ÇEKÄ°CÄ°’

Konuya dair görüÅŸlerine baÅŸvurduÄŸumuz bir hukukçu, söz konusu ilkenin ve ardÄ±ndan gelen yazÄ±lÄ± açÄ±klamanÄ±n yetersiz olduÄŸunu vurgulayarak, "Ülkemizde hukukçu sayÄ±sÄ±nÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ± Cumhuriyetin ilk yÄ±llarÄ±nda uygulanan ‘dava vekilliÄŸi’ gibi geçici bir sistem öngörülüyorsa, bu da açÄ±kça yazÄ±lmalÄ±ydÄ±. Bu seviyede hazÄ±rlanan bir metnin açÄ±klamaya muhtaç olmasÄ± bile tek baÅŸÄ±na dikkat çekicidir” yorumunda bulundu.

Avukat olmayan kiÅŸilerin savunma makamÄ±nda olmasÄ±nÄ±n hangi ülkeler için önerildiÄŸi ve bu "uygun kiÅŸiler"in nasÄ±l belirleneceÄŸi sorularÄ± da bildirgede yer almÄ±yor.

FEYZÄ°OÄžLU: GÜNDEMDE DAHÄ° OLMAYAN BÄ°R KONUYA VAKÄ°T VE ENERJÄ° HARCAMAYALIM

Öte yandan Türkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu’ndan da açÄ±klama geldi. Bu metnin pek çok devletin imzaladÄ±ÄŸÄ± asgari standartlarÄ± içeren bir metin olduÄŸunu söyleyen FeyzioÄŸlu, "Bizim açÄ±mÄ±zdan elbette hiçbir ÅŸekilde avukat olmayanlarÄ±n mahkemelerde ‘Maruf kiÅŸi’ sÄ±fatÄ±yla vekillik görevini üstlenmesi kabul edilemez” diye konuÅŸtu. FeyzioÄŸlu “Åžu halde YargÄ±tay veya baÅŸka bir mercinin gündeminde Türkiye’deki standardÄ±, az geliÅŸmiÅŸ ülkelerin seviyesine indirmek yoktur. Biz bildirgedeki ileri düzenlemeleri okuyalÄ±m. Ancak eÄŸer bu bildirge mazeret gösterilerek bazÄ±larÄ±nca Türkiye’nin standartÄ±nÄ± geliÅŸmemiÅŸ ülkelerin seviyesine indirme giriÅŸimi olur ise eminim ki YargÄ±tay'la birlikte en etkili ÅŸekilde buna karÅŸÄ± gelir, milletimize bunun hukuk devletini doÄŸrudan hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±rÄ±z” dedi. Metin FeyzioÄŸlu bu maddenin gündemde yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek “Åžu gün gündemde dahi olmayan bir konuya vakit ve enerji harcamak yerine asÄ±l sorunlarÄ±mÄ±zÄ±n çözümü için çalÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz” yorumunda bulundu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 12:54

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