KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde tape muammasÄ±: Fransa ErdoÄŸanâ€™Ä± yalanladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetini belgeleyen tapelerin Fransa dahil herkese verildiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± yalanladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini belgeleyen tapelerin “ABD, Almanya, Fransa ve Ä°ngiltere’ye verildiÄŸine” dair açÄ±klamasÄ±na Paris’ten yalanlama geldi. Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, tapelerin kendilerine verilmediÄŸini söyledi.

Le Drian France 2 kanalÄ±na verdiÄŸi röportajda tapelerin verildiÄŸine dair bir bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Muhabirin “ErdoÄŸan yalan mÄ± söylüyor?” sorusuna ise Le Drian, “Bu, mevcut koÅŸullarda oynayacak bir siyasi oyunu olduÄŸu anlamÄ±na gelir” dedi.

ERDOÄžAN NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

ErdoÄŸan, Cumartesi günü Paris’e gitmeden önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan’a da verdik, Amerika’ya da verdik, Almanlara, FransÄ±zlara, Ä°ngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuÅŸmalarÄ± filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu saÄŸa sola çarpÄ±tmaya gerek yok” demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde tapeleri herkese verdik

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