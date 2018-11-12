KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde Fransa ile TÃ¼rkiye'nin tape atÄ±ÅŸmasÄ±

ErdoÄŸan, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetini belgeleyen tapelerin herkese verildiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Fransa bu sÃ¶ylemi yalanlayÄ±nca Ankara'dan tepki geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini belgeleyen tapelerin “ABD, Almanya, Fransa ve Ä°ngiltere’ye verildiÄŸine” dair açÄ±klamasÄ±na Paris’ten yalanlama geldi. Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, tapelerin kendilerine verilmediÄŸini söyledi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iletiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun da, "24 Ekim 2018'de FransÄ±z istihbaratÄ±nÄ±n bir temsilcisine ilgili ses kayÄ±tlarÄ± dinletilmiÅŸ ve kendisiyle, aralarÄ±nda kayÄ±tlarÄ±n deÅŸifresinin de bulunduÄŸu detaylÄ± bilgiler paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" diye yanÄ±t verdi. Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau ise cinayetinin kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Kanada istihbaratÄ± tarafÄ±ndan dinlendiÄŸini söyledi.

FRANSA DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANI: TAPELERÄ°N VERÄ°LDÄ°ÄžÄ°NE DAÄ°R BÄ°R BÄ°LGÄ°M YOK

Tayyip ErdoÄŸan ile Fransa arasÄ±nda 'KaÅŸÄ±kçÄ± tapesi' atÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±. ErdoÄŸan, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini belgeleyen tapelerin “ABD, Almanya, Fransa ve Ä°ngiltere’ye verildiÄŸine” dair açÄ±klama açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±. Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian, France 2 kanalÄ±na verdiÄŸi röportajda tapelerin verildiÄŸine dair bir bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Muhabirin “ErdoÄŸan yalan mÄ± söylüyor?” sorusuna ise Le Drian, “Bu, mevcut koÅŸullarda oynayacak bir siyasi oyunu olduÄŸu anlamÄ±na gelir” dedi.

CUMHURBAÅžKANLIÄžINDAN YANIT: SES KAYITLARI DÄ°NLETÄ°LDÄ°, BÄ°LGÄ°LER PAYLAÅžILDI

Bu açÄ±klamanaÄ±an üzerine CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Fahrettin Altun yanÄ±t verdi. Le Drian'Ä±n, Türkiye'nin Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili adÄ±mlarÄ± konusundaki açÄ±klamalarÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Altun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kendisinin CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez. Türkiye'nin kararlÄ± çabalarÄ± olmasaydÄ± bu olayÄ±n üzerinin çoktan örtülmüÅŸ olacaÄŸÄ± unutulmamalÄ±dÄ±r. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dair kanÄ±tlarÄ±n birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaÅŸÄ±lmasÄ±, Türkiye'nin gerçeÄŸi aydÄ±nlatma niyetini açÄ±kça göstermektedir. Kanada BaÅŸbakanÄ± SayÄ±n Justin Trudeau da bugün yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda Türkiye'den kanÄ±tlarÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± teyit etmiÅŸlerdir."

Bu süreçte Fransa'ya farklÄ± ÅŸekilde muamelenin söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulayan Altun, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dair kanÄ±tlarÄ±n FransÄ±z devletinin ilgili birimleriyle paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Altun açÄ±klamasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"24 Ekim 2018'de FransÄ±z istihbaratÄ±nÄ±n bir temsilcisine ilgili ses kayÄ±tlarÄ± dinletilmiÅŸ ve kendisiyle, aralarÄ±nda kayÄ±tlarÄ±n deÅŸifresinin de bulunduÄŸu detaylÄ± bilgiler paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer FransÄ±z devletinin muhtelif kurumlarÄ± arasÄ±nda bir iletiÅŸim kopukluÄŸu varsa, bu sorunu çözecek olan Türkiye Cumhuriyeti deÄŸil, FransÄ±z makamlarÄ±dÄ±r. Türkiye, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin tüm detaylarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiÄŸi de dahildir. Bu vesileyle Fransa baÅŸta olmak üzere uluslararasÄ± toplumun tüm üyelerini bu amaca matuf adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyoruz.

TRUDEAU: KAYITLAR KANADA Ä°STÄ°HBARATI TARAFINDAN DÄ°NLENDÄ°

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Kanada istihbaratÄ± tarafÄ±ndan dinlendiÄŸini söyledi. Trudeau, “Kanada’nÄ±n istihbarat kurumlarÄ± bu meselede Türk istihbaratÄ± ile çok yakÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±yor ve Kanada, Türkiye’nin elindeki bilgiler konusunda tam brifing aldÄ±. Birkaç hafta önce ErdoÄŸan’la konuÅŸtum ve Paris’te kÄ±sa süreli sohbetlerimiz oldu. Ona, KaÅŸÄ±kçÄ± meselesine verdiÄŸi güçlü yanÄ±t için teÅŸekkür ettim” dedi.

KayÄ±tlarÄ± KanadalÄ± ajanlarÄ±n dinlediÄŸini ancak kendisinin bizzat duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Trudeau, “Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti için hesap verilmesi konusundaki soruÅŸturma hakkÄ±nda müttefiklerimizle temas halindeyiz ve bizim gibi düÅŸünen müttefiklerimizle, Suudi Arabistan’a dair atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± ele alÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

ERDOÄžAN NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

ErdoÄŸan, cumartesi günü Paris’e gitmeden önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan’a da verdik, Amerika’ya da verdik, Almanlara, FransÄ±zlara, Ä°ngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuÅŸmalarÄ± filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu saÄŸa sola çarpÄ±tmaya gerek yok” demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde tapeleri herkese verdik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 17:41

www.evrensel.net