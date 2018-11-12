Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri: BakanÄ±n 'KaÅŸÄ±kÃ§Ä± tapesi' sÃ¶zleri yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±

ErdoÄŸan, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti tapelerinin herkese verildiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Bu sÃ¶ylemi yalanlayan Fransa, sonra aÃ§Ä±klamanÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini belgeleyen tapelerin “ABD, Almanya, Fransa ve Ä°ngiltere’ye verildiÄŸine” dair açÄ±klamasÄ±na Paris’ten önce yalanlama geldi. Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, tapelerin kendilerine verilmediÄŸini söyledi. Türkiyeli yetkililerden gelen tepkiler üzerine Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamanÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau ise cinayetinin kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Kanada istihbaratÄ± tarafÄ±ndan dinlendiÄŸini söyledi.

FRANSA DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANI: TAPELERÄ°N VERÄ°LDÄ°ÄžÄ°NE DAÄ°R BÄ°R BÄ°LGÄ°M YOK

Tayyip ErdoÄŸan ile Fransa arasÄ±nda 'KaÅŸÄ±kçÄ± tapesi' atÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±. ErdoÄŸan, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini belgeleyen tapelerin “ABD, Almanya, Fransa ve Ä°ngiltere’ye verildiÄŸine” dair açÄ±klama açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±. Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian, 12 KasÄ±m'da France 2 kanalÄ±na verdiÄŸi röportajda tapelerin verildiÄŸine dair bir bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Muhabirin “ErdoÄŸan yalan mÄ± söylüyor?” sorusuna ise Le Drian, “Bu, mevcut koÅŸullarda oynayacak bir siyasi oyunu olduÄŸu anlamÄ±na gelir” dedi.

CUMHURBAÅžKANLIÄžINDAN YANIT: SES KAYITLARI DÄ°NLETÄ°LDÄ°, BÄ°LGÄ°LER PAYLAÅžILDI

Bu açÄ±klamanÄ±n üzerine CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Fahrettin Altun yanÄ±t verdi. Le Drian'Ä±n, Türkiye'nin Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili adÄ±mlarÄ± konusundaki açÄ±klamalarÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Altun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kendisinin CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez. Türkiye'nin kararlÄ± çabalarÄ± olmasaydÄ± bu olayÄ±n üzerinin çoktan örtülmüÅŸ olacaÄŸÄ± unutulmamalÄ±dÄ±r. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dair kanÄ±tlarÄ±n birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaÅŸÄ±lmasÄ±, Türkiye'nin gerçeÄŸi aydÄ±nlatma niyetini açÄ±kça göstermektedir. Kanada BaÅŸbakanÄ± SayÄ±n Justin Trudeau da bugün yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda Türkiye'den kanÄ±tlarÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± teyit etmiÅŸlerdir."

Bu süreçte Fransa'ya farklÄ± ÅŸekilde muamelenin söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulayan Altun, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine dair kanÄ±tlarÄ±n FransÄ±z devletinin ilgili birimleriyle paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Altun açÄ±klamasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"24 Ekim 2018'de FransÄ±z istihbaratÄ±nÄ±n bir temsilcisine ilgili ses kayÄ±tlarÄ± dinletilmiÅŸ ve kendisiyle, aralarÄ±nda kayÄ±tlarÄ±n deÅŸifresinin de bulunduÄŸu detaylÄ± bilgiler paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer FransÄ±z devletinin muhtelif kurumlarÄ± arasÄ±nda bir iletiÅŸim kopukluÄŸu varsa, bu sorunu çözecek olan Türkiye Cumhuriyeti deÄŸil, FransÄ±z makamlarÄ±dÄ±r. Türkiye, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin tüm detaylarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiÄŸi de dahildir. Bu vesileyle Fransa baÅŸta olmak üzere uluslararasÄ± toplumun tüm üyelerini bu amaca matuf adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyoruz.

BAKAN ÇAVUÅžOÄžLU: FRANSIZ BAKAN DOÄžRULARI SÖYLEMÄ°YOR

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Antalya'nÄ±n Alanya ilçesinde AA muhabirine, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian'Ä±n, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a iliÅŸkin bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ± deÄŸerlendirdi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, "Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, her ÅŸeyden önce haddini aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r, bir cumhurbaÅŸkanÄ± ile nasÄ±l konuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± bilmelidir. Ä°kincisi, kendi liderleriyle SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± da karÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±n" dedi.

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile mevkidaÅŸÄ± olarak her zaman görüÅŸtüklerini dile getiren ÇavuÅŸoÄŸlu, FransÄ±z bakanÄ±nÄ±n doÄŸrularÄ± söylemediÄŸini savundu. ÇavuÅŸoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti: “Diyebilir ki 'Benim bundan haberim yok'. Fakat ben biliyorum ki 24 Ekim'de bizim istihbaratÄ±mÄ±z ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z elimizdeki bilgileri, yani dinleme dahil, tapeler dahil tüm bilgiler FransÄ±z istihbaratÄ±na, onlarÄ±n talebi üzerine verilmiÅŸtir. Yine diÄŸer ülkelerin istihbaratlarÄ± ya da ilgilileri, bu KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili delilleri, topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgileri görmek istediÄŸi zaman ÅŸeffaf bir ÅŸekilde biz bunu paylaÅŸmÄ±ÅŸÄ±zdÄ±r. Hal böyleyken 'Haberim yok' diyebilir, fakat SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi son derece terbiyesizliktir. Yani bir dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± ciddiyetine yakÄ±ÅŸmÄ±yor. Ama ben ÅŸunu söylemek isterim; dert o da deÄŸil. Bunlar yakÄ±nda, altÄ±nÄ± çizerek söylüyorum; Suudi Arabistan'Ä±n bile kabul ettiÄŸi KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini inkar ederlerse hiç ÅŸaÅŸÄ±rmayÄ±n. ParanÄ±n da gözü kör olsun. Son zamanlarda kim ne anlaÅŸmasÄ± yapÄ±yor bunlar iyi takip edilsin. YakÄ±nda bu tür siyasetçiler ve ülkeler bu cinayeti bile inkar edebilirler, maalesef durum budur."

Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti olarak KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin tüm yönleriyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için ne gerekiyorsa yapacaklarÄ±nÄ± kaydeden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, "Sonuna kadar gideceÄŸiz. UluslararasÄ± alanda da herkesle de iÅŸ birliÄŸi yapÄ±yoruz ve Türkiye'nin bu tutumunu tüm dünya takdir ederken Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n böyle bir ithamda bulunmasÄ± ve terbiyesizce bunu yapmasÄ± son derece düÅŸündürücüdür. Bunun arkasÄ±nda ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya mÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yorlar? Bunun da peÅŸinde olacaÄŸÄ±z. Çünkü bildiÄŸimiz baÅŸka ÅŸeyler var. Ne anlaÅŸmalar yapÄ±yorlar, ne yapÄ±yorlar, bunu da yakÄ±ndan takipçisiyiz." diye konuÅŸtu.

FRANSA DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI: AÇIKLAMALAR YANLIÅž ANLAÅžILDI

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±n üzerine 13 KasÄ±m günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Bakan Jean-Yves Le Drian'Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ve Türkiye'ye iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamanÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Le Drian'Ä±n aslÄ±nda KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nda gerçeÄŸi tam ortaya koyacak bilgilerin eline geçmediÄŸini ve cinayete iliÅŸkin gerçeÄŸin Türkiye'nin elinde bulunan ses kayÄ±tlarÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek istediÄŸi savunuldu.

TRUDEAU: KAYITLAR KANADA Ä°STÄ°HBARATI TARAFINDAN DÄ°NLENDÄ°

Bu arada Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Kanada istihbaratÄ± tarafÄ±ndan dinlendiÄŸini söyledi. Trudeau, “Kanada’nÄ±n istihbarat kurumlarÄ± bu meselede Türk istihbaratÄ± ile çok yakÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±yor ve Kanada, Türkiye’nin elindeki bilgiler konusunda tam brifing aldÄ±. Birkaç hafta önce ErdoÄŸan’la konuÅŸtum ve Paris’te kÄ±sa süreli sohbetlerimiz oldu. Ona, KaÅŸÄ±kçÄ± meselesine verdiÄŸi güçlü yanÄ±t için teÅŸekkür ettim” dedi.

KayÄ±tlarÄ± KanadalÄ± ajanlarÄ±n dinlediÄŸini ancak kendisinin bizzat duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Trudeau, “Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti için hesap verilmesi konusundaki soruÅŸturma hakkÄ±nda müttefiklerimizle temas halindeyiz ve bizim gibi düÅŸünen müttefiklerimizle, Suudi Arabistan’a dair atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± ele alÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

ERDOÄžAN NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

ErdoÄŸan, cumartesi günü Paris’e gitmeden önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan’a da verdik, Amerika’ya da verdik, Almanlara, FransÄ±zlara, Ä°ngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuÅŸmalarÄ± filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu saÄŸa sola çarpÄ±tmaya gerek yok” demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde tapeleri herkese verdik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 15:47

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