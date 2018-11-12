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Adana ValiliÄŸinden Suriyelilerin okul kaydÄ±na zorluk Ã§Ä±karanlara uyarÄ±
Adana ValiliÄŸi, Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin okullara kayÄ±t edilmediÄŸine dair ÅŸikayet aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek 15 ilÃ§eye talimat gÃ¶nderdi.
Nuri PÄ°R
Adana ValiliÄŸi, bazÄ± okul yetkililerinin Suriyeli öÄŸrencileri okula kayÄ±t etmedikleri yönünde ÅŸikayet aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, çocuklarÄ±n ikametgahÄ±na bakÄ±lmadan okullara kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± için 15 ilçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸüne talimat gönderdi.
Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Yavuz imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan talimat yazÄ±sÄ±nda, Suriyeli öÄŸrencilerin nitelikli eÄŸitime eriÅŸimi için örgün eÄŸitime kayÄ±tlarÄ± konusunda bazÄ± okul yetkililerinin isteksiz davranarak velilere zorluklar çÄ±kardÄ±klarÄ± ve okula kayÄ±t etmedikleri yönünde ÅŸikayet aldÄ±klarÄ± belirtildi. KaymakamlÄ±klar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gönderilen yazÄ±da, Suriyeli öÄŸrencilerin okul kayÄ±tlarÄ±nda zorluk çÄ±kartan kurum idarecileri hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± vurgulanarak ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Suriyeli öÄŸrencilerin okullara kayÄ±tlarÄ± konusunda ikametgah kapsamÄ± aranmamasÄ±, denkliÄŸi olmayan öÄŸrencilerin okula geçici kayÄ±tlarÄ± yapÄ±larak bilahare okul tarafÄ±ndan denklik baÅŸvurusu alÄ±nÄ±p baÄŸlÄ± olduÄŸu Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden denklik talebinde bulunulmasÄ±, orta öÄŸretime gidecek yabancÄ± öÄŸrencilerin Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünde denklik iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra ilçe komisyonu tarafÄ±ndan yönlendirildiÄŸi orta öÄŸretim kurumuna kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±, ilkokula baÅŸlayacak öÄŸrencilerin denklik belgesi istenmeden okullara kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± konusunda kurum idaresinin hassasiyetle davranmasÄ± gerekmektedir." (Adana/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 12:08