Enerjisa binanÄ±n elektriÄŸini kesti, 78 yaÅŸÄ±ndaki adam asansÃ¶rde kaldÄ±

KadÄ±köy'de bir apartmanÄ±n enerji firmasÄ± Enerjisa'ya olan fatura borcu nedeniyle gelen ekiplerce elektriÄŸi kesildi. Bu sÄ±rada asansörde bulunan 78 yaÅŸÄ±ndaki adam, yaklaÅŸÄ±k 1 buçuk saat mahsur kaldÄ±.

DHA'da yer alan habere göre, KadÄ±köy KozyataÄŸÄ±'da bulunan 7 katlÄ± apartmanda meydana gelen olayda, elektrik faturasÄ±nÄ±n zamanÄ±nda yatÄ±rÄ±lmamasÄ± nedeniyle asansör ve merdiven elektriÄŸi, Enerjisa'dan gelen ekip tarafÄ±ndan mühürlenerek kesildi. Bu sÄ±rada asansörde bulunan 78 yaÅŸÄ±ndaki Nurettin AkalÄ±n isimli adam, elektrik kesilince mahsur kaldÄ±. Apartmanda yaÅŸayanlar asansörde mahsur kalan AkalÄ±n'Ä± kendi çabalarÄ±yla kurtarmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken bir yandan da enerji ÅŸirketi Enerjisa'yÄ± aradÄ±.

SONUÇ ALINAMADI, TAMÄ°RCÄ° ÇAÄžRILDI

Asansörde mahsur kalan 78 yaÅŸÄ±ndaki Nurettin AkalÄ±n (FotoÄŸraf: DHA)

Åžirket yetkililerinin, prosedür gereÄŸi binanÄ±n elektriÄŸinin borç ödendikten sonra verileceÄŸini söylemeleri apartmanda yaÅŸayanlarÄ±n tepkisine yol açtÄ±. GörüÅŸmeden sonuç alÄ±namamasÄ± üzerine asansör firmasÄ±ndan teknik ekip çaÄŸrÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1 buçuk saat asansörde mahsur kalan yaÅŸlÄ± adam, asansör firmasÄ±ndan gelen teknik ekibin çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±. Mahsur kalan Nurettin AkalÄ±n, asansörden çÄ±ktÄ±ktan sonra "Ben biner binmez kapÄ± kapandÄ±. 1 buçuk saattir içerideyim" dedi.

'PARA, CANDAN DAHA MI ÖNEMLÄ°!'

YaÅŸlÄ± adamÄ±n asansörden kurtarÄ±lmasÄ± için büyük çaba harcayan TarÄ±k AlkÄ±ÅŸ, "Beni aradÄ±lar, asansörde bir amcamÄ±z mahsur kalmÄ±ÅŸ. 'Elektrikler ne zaman kesildi?' dedim 'Daha 5 dakika oldu' dediler. Hemen Enerjisa'yÄ± aradÄ±k. ElektriÄŸimiz borçtan dolayÄ± kesilmiÅŸ. 'Borç ödenmeden açÄ±lmaz' dediler. 'Bunun prosedürü yok mu? Kesim iÅŸlemi yaparken kontrol yapÄ±lmaz mÄ±? Ä°çeride insan var mÄ± yok mu bakÄ±lmaz mÄ±?' diye sorduk. Daha kötü bir sonuç da doÄŸabilirdi" dedi.

Enerjisa'nÄ±n tutumuna tepki gösteren yurttaÅŸlar "Para mÄ± önemli, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± mÄ± önemli? Sadece asansörde mahsur kalan adamÄ±n çÄ±kmasÄ± için kÄ±sa süreli elektrik vermelerini istedik, yapmadÄ±lar" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 12:32

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