ZÃ¼mrÃ¼t hapishanesi!

Antep'te ZÃ¼mrÃ¼t Ã‡ikolata fabrikasÄ±nda bir iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± yazdÄ±: KÄ±sa mola, kÃ¶tÃ¼ yemek, uzun Ã§alÄ±ÅŸma...

Zümrüt Çikolatadan bir iÅŸçi

Zümrüt Çikolata fabrikasÄ±nÄ±n yemekhanesinin iki giriÅŸ kapÄ±sÄ± var. Saat 12.00’de yemek molasÄ± verilir, toplam yemek süresi 25 dakikadÄ±r. Bu süreye el yüz yÄ±kamada dahil. Mevcudu 100 olan fabrikanÄ±n 70’i aynÄ± anda yemekhaneye gider. YaklaÅŸÄ±k 10 dakika yemek kuyruÄŸunda 5 dakika el yüz yÄ±kama 5 dakikada çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± alandan yemekhaneye ulaÅŸma, kalan beÅŸ dakikada nasÄ±l yemek yenilirse artÄ±k... Yemekler oldukça kötü temizliÄŸe dikkat edilmiyor, 12 saat ayakta çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler bu yemekleri yemek zorunda.

BaÅŸpÄ±nar Organize Sanayi Bölgesi ÅŸehir merkezinden oldukça uzak yol dahil günlük çalÄ±ÅŸma süresi 15 saati buluyor. MaaÅŸlar ayÄ±n 7’sinde yatmasÄ± gerekirken 20’si hatta 30’unu buluyor. Ä°ÅŸçiler bankanÄ±n faizli ek parasÄ±na yüklenmek zorunda kalÄ±yorlar. AylÄ±k yatÄ±nca faizi ile beraber otomatik olarak hesaptan çekiliyor. MaaÅŸÄ± almadan maaÅŸ tükeniyor. Mesaileri elden verilen fabrikanÄ±n Suriyeli iÅŸçileri 1200-1400 TL gibi bir ücretle sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p ek çalÄ±ÅŸma süreleri mesaiye dahil edilmiyor. Formaliteden ibaret olan iÅŸ güvenliÄŸi uygulamasÄ±na uymayanÄ± iÅŸten atmakla tehdit eden iÅŸyeri, iÅŸ güvenliÄŸini saÄŸlayan araç gereç iÅŸ elbisesini temin etmiyor. Ä°ÅŸ terliÄŸi ve iÅŸ pantolonu vermedikleri için de iÅŸe uygun olmayan iÅŸ pantolonuyla(yÄ±rtÄ±k elbise) çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Ä°ÅŸ güvenlik ÅŸirketinin yine formalite gereÄŸi gelip fabrikayÄ± dolaÅŸÄ±p gitmesi bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmiyor.

Patronumuz HacÄ± gün boyu iÅŸletmenin içersinde dolaÅŸÄ±p iÅŸçilere baskÄ± yapÄ±yor, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± sözler bazen küfüre varÄ±yor. Ä°tip kalkma hatta 12 saate itiraz eden iÅŸçileri dövme durumlarÄ± yaÅŸanÄ±yor. Her geçen gün yasaklar tehditler artÄ±yor.

Yemekhanenin iki giriÅŸine demir kapÄ±lar yapÄ±ldÄ±, kocaman asma kilitler takÄ±lÄ±p yandan atlanmasÄ±n diye ucu sivri demir çubuklar kaynatÄ±ldÄ±. Gerekçe olarak iÅŸçilerin zil çalmadan bir iki dakika yemeÄŸe erken gelmesi olarak belirtildi. Saat sekizde iÅŸ baÅŸÄ± yapÄ±lan fabrikada servis yedi buçukta geliyor. Oldukça pis ve saÄŸlÄ±ksÄ±z olan fabrika hastalÄ±k saçÄ±yor. Her gün tÄ±rlar dolusu çikolata sevkÄ±yatÄ± yapÄ±lÄ±rken ve tÄ±rlar dolusu hammadde alÄ±nÄ±rken iÅŸçilerin parasÄ±nÄ±n verilmemesine sadece cÄ±lÄ±z sesler yükseliyor. Buna karÅŸÄ± patron önce ‘kendi çÄ±karlarÄ±mÄ± korumalÄ±yÄ±m’ diyor. Sonra ‘akÄ±llÄ± olun çalÄ±ÅŸÄ±n kimsenin parasÄ± kalmaz bizde bu firmanÄ±n ayakta kalmasÄ± gerek’ diyor. ‘Benim için sÄ±kÄ±ntÄ± deÄŸil servetim yedi sülaleme yeter zaten, ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± zorlamayÄ±n iflas bayraÄŸÄ±nÄ± çekersem hiç bir hakkÄ±nÄ±zÄ± alamazsÄ±nÄ±z’ diye tehditlerde bulunuyor. Ä°ÅŸçiler sessiz kaldÄ±kça daha çok baskÄ± yapÄ±yor. Biran önce sesimizi yükselmesek elimizdekini de alÄ±rlar. Tek çaremiz birlik olmak, makinenin ÅŸalterini bile açamayan birinin emeÄŸimizi çalmasÄ± kabul edilir bir durum deÄŸil biran önce harekete geçmeliyiz, “ zincirlerimizden baÅŸka kaybedeceÄŸimiz bir ÅŸey yok”...

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