'TÃ¼rkÃ§e ezan' tartÄ±ÅŸmasÄ±: CHP'li YÄ±lmaz'dan savunma istendi

'TÃ¼rkÃ§e ezan' tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla gÃ¼ndeme geldiÄŸi iÃ§in partisi tarafÄ±ndan tekrar disipline gÃ¶nderilen CHP'li Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz'dan savunma istendi.

CHP Grup Yönetim Kurulu, 'Türkçe ezan' tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla gündeme gelen Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz’Ä±n "kesin çÄ±karma cezasÄ±" ile "önlemli olarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±" önerisiyle tekrar Grup Disiplin Kuruluna sevkine karar verdi. Kurul da ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol ile Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz'dan 7 gün içinde savunma istedi.

CHP'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, TBMM Grup Yönetim Kurulunun bugün toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AçÄ±klamada, toplantÄ±da Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz’Ä±n "partide aldÄ±klarÄ± görev ve sorumlulukla ve üyelikle baÄŸdaÅŸmayan tutum ve davranÄ±ÅŸlarda bulunmak" ve "partinin temel ilkelerine aykÄ±rÄ± siyasal çalÄ±ÅŸmalara ve eylemlere katkÄ±da bulunmak" fiilleri nedeniyle "gruptan kesin çÄ±karma cezasÄ±" ile "önlemli olarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±" önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliÄŸiyle karar verildiÄŸi kaydedildi.

7 GÜN Ä°ÇÄ°NDE SAVUNMALARI Ä°STENDÄ°

CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu, Grup Yönetim Kurulunca kesin çÄ±karma cezasÄ± ile önlemli olarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± önerisiyle ve oy birliÄŸiyle kurula sevk edilen ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol ile Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz'dan yazÄ±lÄ± savunmalarÄ±nÄ± 7 gün içinde iletmelerini istedi.

CHP'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, TBMM Grup Disiplin Kurulunun, Zonguldak Milletvekili Ünal DemirtaÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bugün toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, toplantÄ±da, Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz hakkÄ±nda "Yetkili organ kararlarÄ±na aykÄ±rÄ± davranmak", "Partide aldÄ±klarÄ± görev ve sorumlulukla ve üyelikle baÄŸdaÅŸmayan tutum ve davranÄ±ÅŸlarda bulunmak" ile "Partinin temel ilkelerine aykÄ±rÄ± siyasal çalÄ±ÅŸmalara ve eylemlere katkÄ±da bulunmak"; ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol hakkÄ±nda ise "Yetkili organ kararlarÄ±na aykÄ±rÄ± davranmak" fiilleri nedeniyle tedbirli olarak "gruptan kesin çÄ±karma cezasÄ±" ile cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± öngören Grup Yönetim Kurulu kararlarÄ±nÄ±n görüÅŸüldüÄŸü kaydedildi.

AçÄ±klamada, CHP Grup Disiplin Kurulu tarafÄ±ndan iki milletvekiline "tedbir kararÄ±na 3 gün içinde itiraz edebilecekleri, yazÄ±lÄ± savunmalarÄ±nÄ± 7 gün içinde iletmeleri ve istemeleri halinde sözlü savunma yapÄ±labileceklerine iliÅŸkin yazÄ± yazÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" bildirildi.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

â– Habertürk TV’deki Didem Arslan YÄ±lmaz’Ä±n moderatörlüÄŸündeki “Türkiye’nin NabzÄ±” programÄ±na katÄ±lan Öztürk YÄ±lmaz, programda, “Ezan Türkçe okusun ben anlayÄ±m. Kur’an okunsun. Benim dilim her tarafta konuÅŸulsun” demiÅŸti.

â– ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol ile Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz, partisinin Grup Yönetim Kurulunca geçen hafta gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±da da "kesin çÄ±karma cezasÄ±" ile "önlemli olarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±" önerisiyle disipline sevk edilmiÅŸti.

â– CHP Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz, kararÄ±n ardÄ±ndan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya sert sözlerle yüklenerek, "Siz aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k bir iÅŸe imza attÄ±nÄ±z. Göreceksiniz, def olup gideceksiniz. Ve istifa etmiyorum kardeÅŸim. Ne yapÄ±yorsan yap, istifa etmiyorum. Ben bu partiye 'Gel Öztürk' diyerek gelmedim, 'Git Öztürk' diyerek gitmem. SÄ±kÄ±yorsa at beni buradan" demiÅŸti.

â– KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, YÄ±lmaz'Ä±n sözlerine, "CHP’li olan, CHP’nin kararlarÄ±na ve politikalarÄ±na uymak zorundadÄ±r. Herkes istediÄŸi gibi hareket edemez. Ä°stediÄŸim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z. CHP’de olduÄŸunuz sürece CHP’nin politikalarÄ±na göre hareket etmek durumundasÄ±nÄ±z" ÅŸeklinde tepki göstermiÅŸti.

â– Öztürk YÄ±lmaz’Ä±n açÄ±klamalarÄ± üzerine konuÅŸan Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya da "ArkasÄ±nda kimler varsa ortaya çÄ±kacak" yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.

â– ErdoÄŸan da, "Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleÅŸmiÅŸ zulümlerden Türkçe ezanÄ±n savunulabilmesi, milletin deÄŸerlerine yönelik husumetin iÅŸaretidir. Türkçe ezan okunduÄŸu zaman onu sadece biz anlÄ±yoruz. Arapça okunduÄŸu zaman evrensel oluyor. Allahu Ekber dendiÄŸi zaman dünyanÄ±n her yerinde anlaÅŸÄ±lÄ±yor. EzanÄ±n Arapça olmasÄ± evrensel olduÄŸunun iÅŸaretidir" yorumunda bulunmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

CHP'de 'TÃ¼rkÃ§e ezan' tartÄ±ÅŸmasÄ±: Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz disipline sevk edildi

ErdoÄŸan: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde tapeleri herkese verdik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 17:20

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