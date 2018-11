Serbest bÄ±rakÄ±lan Cenk YiÄŸiter: Ancak umut bizi cesur kÄ±labilir

Akademisyen ve hukukçu Cenk Yiğiter, serbest bırakıldı, açıklamasında 'Ancak umut bizi cesur kılabilir ve bu karanlık atlatılabilir' dedi.

Ankara Üniversitesinden KHK ile ihraç edilen ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan akademisyen ve hukukçu Cenk Yiğiter, bugün adliyeye sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldı.Yiğiter'e emniyetteki sorgusunda adeta suç üretilmeye çalışıldı.

CENK YİĞİTER: UMUTSUZLUĞA KAPILMAK GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK, UMUT ETMEK ZORUNDAYIZ’

Dr. Cenk Yiğiter, serbes bırakılmasının ardından Özgürüz’e yaptığı açıklamada “Tamamen keyfi bir uygulama. Haksız bir gözaltı ihlali söz konusu. Takipçisi olacağım.” diye konuştu.

Yaşadığı gözaltı sürecinin Türkiye’de olağan bir durum haline geldiğini belirten Yiğiter, “Bir insan suçsuz bir yere evinden alınabilir, gözaltında üç gün boyunca tecrit koşullarında kalabilir. Bu, Türkiye’nin olağan bir uygulaması haline gelmiş duruma. Adeta sivil ölüme mahkum edildik. Bu durum şimdilik, muhalif insanlara uygulanıyor olması insanların içini rahatlatmasın, her insanın hayatında bu kaygı olacak. Umutsuzluğa kapılmak gibi bir lüksümüz yok. Umut etmek zorundayız. Ancak umut bizi cesur kılabilir ve bu karanlık atlatılabilir.” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

YİĞİTER SERBEST BIRAKILMADAN ÖNCE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI: SUÇ ÜRETME ÇABASI

Cenk Yiğiter serbest bırakılmadan önce (bu sabah) Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi tarafından basın toplantısı düzenlendi. Mülkiyeliler Birliği'ndeki açıklamaya CHP İstanbul Milletvekili ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Eski Milletvekili İlhan Cihaner, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik ve KESK MYK üyeleri, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Sercan Aran da katıldı. Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Meltem Kayıran, yaşamlarının her türlü cadı avına, hukuksuzluğa ve keyfiliğe alışılmasının arzulandığı sistematik bir saldırının nesnesine döndürülmek istendiğini belirterek kimi zaman sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenmenin kimi zaman ise adalet istemenin üzerlerine suçlu damgası vurulması için yeterli hale geldiğini ifade etti. Bunun son örneğinin 9 Kasım günü Cenk Yiğiter’in gözaltına alınması ile yaşandığını dile getiren Kayıran, söz konusu gözaltının en temel demokratik hak kullanımından suç üretme çabasının bir ürünü olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

‘İLİŞKİSİZ KONULARDA SORULARLA SUÇ YARATILMAYA ÇALIŞILDI’

Kayıran, hukukun olmadığı yerde zorbalığın hüküm süreceğini belirterek Yiğiter’e emniyetteki sorgusu sırasında bundan 2-3 yıl öncesine ilişkin birbiriyle ilişkisiz konularda sorular yöneltilerek buradan bir suç yaratılmaya çalışıldığını dile getirdi. Bunun yeni bir çaba olmadığına dikkat çeken Kayıran, “Daha önce Ankara Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen kararla Haziran 2013’ten Aralık 2016’ya kadar Cenk Yiğiter’in telefonu dinlenmiş, telefon sinyali takip edilmiş, kamuya açık yerlerde ve işyerinde teknik cihazlarla takip edilmiş ve bunların sonucunda savcılık, hakkında herhangi bir terör şüphesi olmadığına kanaat getirerek takipsizlik kararı vermiştir” diye konuştu.

Kayıran, Yiğiter’in bu topraklarda yetişmiş önemli bir hukukçu ve akademisyen olduğunun altını çizerek Yiğiter’in bugüne kadar suç işleyenlerin karşısında her hukukçunun yaptığı gibi itirazlarını yüksek sesle dile getirdiğini ve her akademisyenin yaptığı gibi düşüncelerini toplumla paylaştığını ve bu nedenle ihraç edildiğini söyledi. Yiğiter’in Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi’nde yıllarca yöneticilik dahil pek çok görevi de üstlendiğine değinen Kayıran, “Cenk Yiğiter, insan-toplum-doğa yararına üniversite mücadelemizin ve sendikal mücadelemizin ön saflarında yer almıştır. Cenk Yiğiter’in tutum ve davranışlarından suç yaratmaya çalışanlar bu gerçeği unutmamalıdır” diye konuştu. Kayıran, Cenk Yiğiter ve gözaltına alınan öğrencilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Nazlım: Baskı ve tehditlere rağmen gazeteciliğe devam edeceğim

‘YAPILANLAR FAİLLERİ İÇİN KARA BİR HATIRA BIRAKACAK’

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cenk Yiğiter’in yaklaşık 18 aydır CHP’nin gönüllü danışman ekibinde yer aldığını belirterek iddia edilen suçları işlemesinin mümkün olmadığını söyledi. Sadece barış istediği için sivil ölüme mahkum edilen akademisyenlere sahip çıkmanın görevleri olduğunu dile getiren Aydoğdu, “Tüm bu yapılanlar önümüzdeki yıllarda failleri için kara bir hatıra bırakacak” diye konuştu.

‘CENK YİĞİTER HAKLARINA SAHİP ÇIKTI’

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ülkede her alanda büyük bir çoraklaşma yaşandığını dile getirerek bu durumun ancak dayanışma yoluyla, herkesin sesini birlikte yükseltmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Cenk Yiğiter’in aktif bir katılımcı yurttaş olarak haklarına sahip çıktığını ve bu nedenle gözaltında bulunduğunu ifade eden Böke, “Biz bu baskıya karşı binlerce ses olmazsak baskının süreceği açık. Artık hepimize haklarımıza sahip çıkmak düşüyor” dedi. Böke, Yiğiter’in derhal serbest bırakılmasını istedi.

‘İNSANLAR SİVİL ÖLÜME MAHKUM EDİLİYOR’

KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik ise OHAL ile birlikte Türkiye’nin bir sivil darbe sürecine girdiğine değinerek ülkenin Anayasasızlık ile yönetildiğini ifade etti. Kamu emekçilerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığını dile getiren Bozgeyik, “Bugün gelmiş olduğumuz noktada çalışma hakkımızın, seyahat özgürlüğümüzün kaldırıldığı, insanların sivil ölüme mahkum edildiği bir süreçteyiz. AKP’nin 16 yıllık politikalarına biat etmeyen muhalif kesimler yoğun bir baskı altında. Biz Cenk’in gözaltına alınmasını da bunun bir devamı olarak görüyoruz. Bu baskılar karşısında mücadelemizi devam ettireceğiz. Cenk’in serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Ankara’da ev baskını: Akademisyen Cenk Yiğiter de gözaltında

Dr. Cenk Yiğiter: Demokrasilerde reislik, führerlik olmaz

Cenk Yiğiter'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Kasım 2018 18:03

www.evrensel.net