Cenk YiÄŸiter serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Akademisyen ve hukukÃ§u Cenk YiÄŸiter, bugÃ¼n adliyeye sevk edilmesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ankara Üniversitesinden KHK ile ihraç edilen ve geçtiÄŸimiz hafta gözaltÄ±na alÄ±nan akademisyen ve hukukçu Cenk YiÄŸiter, bugün adliyeye sevk edilmesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

EÄžÄ°TÄ°M SEN'DEN GENÄ°Åž KATILIMLI BASIN TOPLANTISI

YiÄŸiter için bu sabah EÄŸitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Åžubesi tarafÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlendi ve YiÄŸiter'in derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talep edildi.

Mülkiyeliler BirliÄŸi'ndeki açÄ±klamaya CHP Ä°stanbul Milletvekili ve Ekonomiden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, CHP Ä°zmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Eski Milletvekili Ä°lhan Cihaner, EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükran DoÄŸan, Halkevleri EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DilÅŸat AktaÅŸ, KESK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik ve KESK MYK üyeleri, Ankara Barosu Ä°nsan HaklarÄ± Merkezi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sercan Aran da katÄ±ldÄ±. AçÄ±klamayÄ± okuyan EÄŸitim Sen Ankara 5 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Meltem KayÄ±ran, yaÅŸamlarÄ±nÄ±n her türlü cadÄ± avÄ±na, hukuksuzluÄŸa ve keyfiliÄŸe alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n arzulandÄ±ÄŸÄ± sistematik bir saldÄ±rÄ±nÄ±n nesnesine döndürülmek istendiÄŸini belirterek kimi zaman sosyal medyadaki bir paylaÅŸÄ±mÄ± beÄŸenmenin kimi zaman ise adalet istemenin üzerlerine suçlu damgasÄ± vurulmasÄ± için yeterli hale geldiÄŸini ifade etti. Bunun son örneÄŸinin 9 KasÄ±m günü Cenk YiÄŸiter’in gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ile yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KayÄ±ran, söz konusu gözaltÄ±nÄ±n en temel demokratik hak kullanÄ±mÄ±ndan suç üretme çabasÄ±nÄ±n bir ürünü olduÄŸunu söyledi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°Z KONULARDA SORULARLA SUÇ YARATILMAYA ÇALIÅžILDI’

KayÄ±ran, hukukun olmadÄ±ÄŸÄ± yerde zorbalÄ±ÄŸÄ±n hüküm süreceÄŸini belirterek YiÄŸiter’e emniyetteki sorgusu sÄ±rasÄ±nda bundan 2-3 yÄ±l öncesine iliÅŸkin birbiriyle iliÅŸkisiz konularda sorular yöneltilerek buradan bir suç yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Bunun yeni bir çaba olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken KayÄ±ran, “Daha önce Ankara Anayasal Suçlar SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan verilen kararla Haziran 2013’ten AralÄ±k 2016’ya kadar Cenk YiÄŸiter’in telefonu dinlenmiÅŸ, telefon sinyali takip edilmiÅŸ, kamuya açÄ±k yerlerde ve iÅŸyerinde teknik cihazlarla takip edilmiÅŸ ve bunlarÄ±n sonucunda savcÄ±lÄ±k, hakkÄ±nda herhangi bir terör ÅŸüphesi olmadÄ±ÄŸÄ±na kanaat getirerek takipsizlik kararÄ± vermiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

KayÄ±ran, YiÄŸiter’in bu topraklarda yetiÅŸmiÅŸ önemli bir hukukçu ve akademisyen olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek YiÄŸiter’in bugüne kadar suç iÅŸleyenlerin karÅŸÄ±sÄ±nda her hukukçunun yaptÄ±ÄŸÄ± gibi itirazlarÄ±nÄ± yüksek sesle dile getirdiÄŸini ve her akademisyenin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi düÅŸüncelerini toplumla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle ihraç edildiÄŸini söyledi. YiÄŸiter’in EÄŸitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Åžubesi’nde yÄ±llarca yöneticilik dahil pek çok görevi de üstlendiÄŸine deÄŸinen KayÄ±ran, “Cenk YiÄŸiter, insan-toplum-doÄŸa yararÄ±na üniversite mücadelemizin ve sendikal mücadelemizin ön saflarÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Cenk YiÄŸiter’in tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan suç yaratmaya çalÄ±ÅŸanlar bu gerçeÄŸi unutmamalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu. KayÄ±ran, Cenk YiÄŸiter ve gözaltÄ±na alÄ±nan öÄŸrencilerin bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

‘YAPILANLAR FAÄ°LLERÄ° Ä°ÇÄ°N KARA BÄ°R HATIRA BIRAKACAK’

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Aykut ErdoÄŸdu, Cenk YiÄŸiter’in yaklaÅŸÄ±k 18 aydÄ±r CHP’nin gönüllü danÄ±ÅŸman ekibinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek iddia edilen suçlarÄ± iÅŸlemesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sadece barÄ±ÅŸ istediÄŸi için sivil ölüme mahkum edilen akademisyenlere sahip çÄ±kmanÄ±n görevleri olduÄŸunu dile getiren AydoÄŸdu, “Tüm bu yapÄ±lanlar önümüzdeki yÄ±llarda failleri için kara bir hatÄ±ra bÄ±rakacak” diye konuÅŸtu.

‘CENK YÄ°ÄžÄ°TER HAKLARINA SAHÄ°P ÇIKTI’

CHP Ä°zmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ülkede her alanda büyük bir çoraklaÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek bu durumun ancak dayanÄ±ÅŸma yoluyla, herkesin sesini birlikte yükseltmesiyle mümkün olabileceÄŸini söyledi. Cenk YiÄŸiter’in aktif bir katÄ±lÄ±mcÄ± yurttaÅŸ olarak haklarÄ±na sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle gözaltÄ±nda bulunduÄŸunu ifade eden Böke, “Biz bu baskÄ±ya karÅŸÄ± binlerce ses olmazsak baskÄ±nÄ±n süreceÄŸi açÄ±k. ArtÄ±k hepimize haklarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kmak düÅŸüyor” dedi. Böke, YiÄŸiter’in derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

‘Ä°NSANLAR SÄ°VÄ°L ÖLÜME MAHKUM EDÄ°LÄ°YOR’

KESK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik ise OHAL ile birlikte Türkiye’nin bir sivil darbe sürecine girdiÄŸine deÄŸinerek ülkenin AnayasasÄ±zlÄ±k ile yönetildiÄŸini ifade etti. Kamu emekçilerinin haksÄ±z ve hukuksuz bir ÅŸekilde iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Bozgeyik, “Bugün gelmiÅŸ olduÄŸumuz noktada çalÄ±ÅŸma hakkÄ±mÄ±zÄ±n, seyahat özgürlüÄŸümüzün kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, insanlarÄ±n sivil ölüme mahkum edildiÄŸi bir süreçteyiz. AKP’nin 16 yÄ±llÄ±k politikalarÄ±na biat etmeyen muhalif kesimler yoÄŸun bir baskÄ± altÄ±nda. Biz Cenk’in gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± da bunun bir devamÄ± olarak görüyoruz. Bu baskÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda mücadelemizi devam ettireceÄŸiz. Cenk’in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 11:47

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