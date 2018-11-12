Tacizi ifÅŸa ettikten sonra linÃ§ edildi: MÃ¼cadeleyi bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m

Maruz kaldÄ±ÄŸÄ± tacizi sosyal medya Ã¼zerinden ifÅŸa ettikten sonra linÃ§ edilen Ä°stanbul Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Seda Yelkenci yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Sevda KARACA

20 Nisan’da Ä°stanbul Üniversitesinden bir grup kadÄ±n Siyabend Åž. hakkÄ±nda taciz iddiasÄ±nda bulunarak sosyal medya üzerinden ##Ä°ÜdeTacizciyeYerYok etiketiyle bir metin yayÄ±nladÄ±lar. KadÄ±nlarÄ±n anonim olarak yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama bir anda sosyal medyanÄ±n en çok konuÅŸulanlarÄ± arasÄ±na girdi. Ve ardÄ±ndan tacizle suçlanan Siyabend Åž. özellikle bir genç kadÄ±nÄ± hedef göstererek açÄ±klamalar yaptÄ±. Bu kadÄ±n Ä°stanbul Üniversitesi öÄŸrencilerinden Seda Yelkenci idi. KadÄ±nlarÄ±n metni kimsenin ismi yazÄ±lmadan kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±, ancak Seda’nÄ±n ismi öne çÄ±karÄ±larak ve yaÅŸamÄ± adeta lime lime edilerek bu beyanda bulunan kadÄ±nlarÄ±n hepsine gözdaÄŸÄ± verilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Seda, bir anda “iftiracÄ±, ÅŸirret, yalancÄ±” haline getirildi ve burada yazmayacaÄŸÄ±mÄ±z küfürlerin ve saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oldu. YaÅŸananlar, adeta bir sosyal medya lincine dönüÅŸtü.

Seda bu sosyal medya lincinin ardÄ±ndan önce ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±, sonrasÄ±nda hakkÄ±nda “iftira ve darp” suçuyla suç duyurusunda bulunuldu, okula gidemez hale getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Seda, etrafÄ±nda yaÅŸananlara tanÄ±klÄ±k eden kiÅŸilerin açÄ±lan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± davalar sürecinde tanÄ±klÄ±k etmemeleri için tehdit edildiÄŸini ve yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Seda da tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan ettiÄŸi kiÅŸi hakkÄ±nda nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±ya teÅŸebbüs, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal, iftira, hakaret, suç iÅŸlemeye tahrikten suç duyurusunda bulundu. YakÄ±n zamanda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± açÄ±lan davalar baÅŸlayacak.

YaÅŸananlardan 6 ay sonra buluÅŸtuÄŸumuzda Seda’nÄ±n yüzünde bir korku ya da kaygÄ±dan ziyade, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± geniÅŸ bir pencereden görmeye ve anlamaya çalÄ±ÅŸan, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± yüksek sesle konuÅŸma ihtiyacÄ±nda olan bir kadÄ±nÄ±n ifadeleri var.

Sorulara verilen cevaplardan öte bir sohbetti bizim gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz. O nedenle sorularÄ± çÄ±karttÄ±m, yalnÄ±zca Seda’nÄ±n sözlerini aldÄ±m.

BaÅŸlayalÄ±m…

SOSYAL MEDYADA HERKES BÄ°R MAHKEME KURMUÅž HAVASINDA

Ä°fÅŸadan yaklaÅŸÄ±k 4 gün kadar önce baÅŸka kadÄ±nlarÄ±n da aynÄ± kiÅŸi tarafÄ±ndan taciz edildiÄŸini öÄŸrendiÄŸim zaman, “Bu sistematik bir durum ve o zaman sesimizi duyurmalÄ±yÄ±z” dedim. Benim kendi beyanÄ±mla yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum bir açÄ±klama yoktu. Daha fazla maÄŸdur olmamak adÄ±na anonim bir açÄ±klama yaptÄ±k kadÄ±nlar olarak, hiçbir kadÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± vermedik. Zaten kimin tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ± deÄŸil, kimin tacizci olduÄŸuna iliÅŸkin bir metindi o. ArdÄ±ndan Siyabend Åž.’nin açÄ±klamasÄ± geldi sosyal medyadan. Bir sosyal medya ÅŸovu yaptÄ±. Bu ÅŸovun üstüne insanlar sosyal medyada bana “Ne yaÅŸadÄ±n, anlat o zaman” dediler, “Madem böyle bir ifÅŸada bulunuyorsun o zaman kanÄ±tla” dediler… Sosyal medya mahkeme olmadÄ±ÄŸÄ± için ne yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlatmak istemedim çünkü buna mecbur deÄŸilim. Bu bir dedikodu malzemesi deÄŸil, bu ciddi bir ÅŸey. Bu insanÄ±n tüm hayatÄ±nÄ± etkileyen bir ÅŸey…

Sosyal medyada herkes bir mahkeme kurmuÅŸ havasÄ±nda, bir yargÄ±lama yapÄ±lÄ±yor. Orada mahkemede deÄŸilsin ama bir sürü insanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda mahkemeye çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ gibisin ve bir sürü suçlamalarla, sorularla kendini savunmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorsun. Ama savunman gereken bir durum yok. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n gayet trajik bir durum var ve ifÅŸadan sonra bütün yaralarÄ±n daha çok kanatÄ±lÄ±yor. Ä°nsanlar daha da içini oyuyorlar. Ä°fÅŸadan sonra bana söylenenler nedeniyle, tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mda yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± tekrar tekrar, saniye saniye yaÅŸamak zorunda kaldÄ±m. Bana bunu yaÅŸattÄ±lar ve kimse de bunun farkÄ±nda deÄŸil. AslÄ±nda sosyal medyada insanlar fütursuzca akÄ±llarÄ±na gelen her ÅŸeyi söylüyorlar, karÅŸÄ±daki insanÄ±n ne yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, öyle bir ihtimalin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile düÅŸünmeden yaÅŸattÄ±klarÄ± travmanÄ±n farkÄ±nda bile deÄŸiller.

Tabii sonraki süreçte mesela twitterda o zamanlar hakkÄ±mda atÄ±p tutup twit atanlar, dmden gelip özür dilediler mesela. SaldÄ±rmaya gelince herkesin görmesinde hiçbir sakÄ±nca görmüyorlar, ama sonra olayÄ±n ne olduÄŸunu öÄŸrendikten sonra hata yaptÄ±klarÄ±nÄ± fark ettikten sonra özür dileme kÄ±smÄ±nda özelden söylüyorlar. Bunun toplumsal tarafÄ±nÄ±n görülmesinden rahatsÄ±zlar.

Ä°nsanlar yeterince sorgulamÄ±yorlar ve inanmak istedikleri ÅŸeyleri duymaya meyilli oldular, hakkÄ±mda yazÄ±lan ya da söylenen her ÅŸeyi bir kanÄ±tmÄ±ÅŸ gibi önüme sürdüler. Bu ülkede tacizin tecavüzün bu kadar meÅŸru olmasÄ±, her yerde bu kadar rahatlÄ±kla yapÄ±labiliyor olmasÄ±nÄ±n ardÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda tacizciye verilen desteÄŸin neden bu kadar çok olduÄŸunu da anlayabiliyoruz. Bana “hadi anlat anlat” diyenler, tacizde bulunanÄ±n beyanÄ±nÄ± esas kabul edip benden hesap soranlar aslÄ±nda tacizciyi savunuyorlar ve onunla aralarÄ±nda hiçbir farklarÄ± yok benim gözümde. Bu da bir insanÄ±n taciz etse dahi yaptÄ±ÄŸÄ± tüm tacizleri yalanlayacak cesareti bulmasÄ±nÄ±n sebebi.

BANA KÖTÜ KADIN ROLÜ YAZILAN BÄ°R DÄ°ZÄ° SENARYOSU GÄ°BÄ°…

Ä°fÅŸanÄ±n üzerinden 6 ay geçmesine raÄŸmen ara ara yine lince maruz kalÄ±yorum. Tepkilerin bu noktaya varacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etmiyordum ama bu iÅŸin zor olacaÄŸÄ±nÄ± biliyordum. Bunu da göze aldÄ±m. KarÅŸÄ± tarafÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tehditleri de göze almÄ±ÅŸtÄ±m, susamam diye sesimi çÄ±kardÄ±m. Onun adÄ±yla benim adÄ±m sürekli bir araya geliyor, bu sanki ikimizin arasÄ±nda bir ÅŸeymiÅŸ gibi gösterilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu da karÅŸÄ± tarafÄ±n kasÄ±tlÄ± olarak yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey. Bütün taciz ettiÄŸi kadÄ±nlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n ismini verip “bu iftira, bu ÅŸantaj, bu montaj” demiÅŸ olsaydÄ± zaten inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± kÄ±rÄ±lacaktÄ±. Benimle ilgili ise magazinleÅŸtirmeye baÅŸvurdu. Ben bir dizinin senaryosu bana getirilmeden baÅŸrol oyuncusu haline getirilmiÅŸim gibi hissediyorum. Ve kötü kadÄ±n rolü bu.

Ä°fÅŸadan sonra da pek çok kadÄ±n bana ulaÅŸtÄ± ve söz konusu kiÅŸinin tacizine, Ä±srarlÄ± takibine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen kadÄ±nlar var. Biz ifÅŸa ettikten sonra hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kadÄ±n twitterdan Siyabend Åž. tarafÄ±ndan tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etti. “Sadece ben deÄŸilmiÅŸim” diye twit attÄ±, onu da linç ettiler. KadÄ±n twitini silmek , hesabÄ±nÄ± kapatmak zorunda kaldÄ±.

Biz ifÅŸadan önce ve ifÅŸadan sonra aynÄ± kiÅŸinin tacizine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸimiz kadÄ±nlardan bir liste yaptÄ±k ve kendisinin Ä±srarlÄ± takibine, cinsel saldÄ±rÄ±sÄ±na ve cinsel tacizine maruz kalan kadÄ±nlar olarak sayÄ±mÄ±z 14. Yani kendisinin magazin programÄ±, dizi ÅŸeklinde yazdÄ±ÄŸÄ± senaryonun dÄ±ÅŸÄ±nda gerçek hayatta 14 kadÄ±n var. Biz 14 kadÄ±n olarak ne yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ortaya seren metinler yazsak, 14’ümüze birden ne söyleyecek?

Ben bireysel hareket etseydim kadÄ±nlara ne yaÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebilirdim ama yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ciddi maÄŸduriyetleri ve travmalarÄ± baÅŸka kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸamasÄ±nÄ± göze alamam. O yüzden ÅŸimdilik kadÄ±nlarÄ±n isimlerini saklÄ± tutuyoruz. Hukuki süreçlerde her ÅŸey açÄ±kça ortaya çÄ±kacak.

TACÄ°ZCÄ°NÄ°N ASKERLERÄ° HALÄ°NE GELENLER DE SUÇLU

Ben kadÄ±n mücadelesi ve kadÄ±n cinayetleri, taciz, ÅŸiddete karÅŸÄ± çok hassastÄ±m zaten ve buna karÅŸÄ± mücadele de ediyordum. KadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±na ve örgütlü mücadeleye inanÄ±yorum. Bu nedenle de en baÅŸta “KarÅŸÄ±mÄ±zda korkunç bir birlik var, nasÄ±l aÅŸacaÄŸÄ±z bu tabloyu” duygusu ile korku hissetsem de artÄ±k ÅŸunu görüyorum, bu erkeklikle ilgili bir durum. Mevzu lincin kadÄ±n ya da erkek tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± deÄŸil, sorun erkeklik. Erkeklik de erkeklerde varolabildiÄŸi gibi kadÄ±nlarda da varolabiliyor, kadÄ±nlar da bununla ÅŸekilleniyorlar. O nedenle bir kadÄ±n da “Niye gitmiÅŸ onun evine” diye sorabiliyor. Bu sorunun sorulabilmesi toplumsal ÅŸekilleniÅŸimizle ilgili.

Talat Bulut’un set iÅŸçisi kadÄ±nÄ± tacizi sürecini de takip ettim. Çok önemli benzerlikler var yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z arasÄ±nda. Talat Bulut “ArtÄ±k onunla kimse evlenmez” dedi. Tacize uÄŸrayan kadÄ±nÄ±n köÅŸeye sinip kendisini suçlu hissetmesini, kabuÄŸuna çekilmesini, “aman ben tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ± söylersem kimse benimle evlenmez” diye düÅŸünmesinin istenmesi de erkeklikle ilgili bir zihniyet. Sonraki süreçte Ezgi Baylar da Talat Bulut tarafÄ±ndan tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etti. O ünlü bir kadÄ±n olduÄŸu için o kadar da hedefe konmadÄ±.

Bu iki olay çok benzer. O set iÅŸçisi kadÄ±n arkadaÅŸÄ±m için de çok zor bir durumdur, anlayabiliyorum. O da ilk baÅŸta ismini vermedi, ama sonra röportaj yapmak zorunda kaldÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± travmayÄ± tekrar tekrar yaÅŸamak zorunda kaldÄ±. MaÄŸdurun maÄŸduriyeti devamlÄ± yaÅŸamasÄ±nÄ± saÄŸlayan sadece tacizci deÄŸil, tacizcinin askerleri haline gelenler de suçlu…

KadÄ±na ÅŸiddetin karÅŸÄ±sÄ±nda yer almak oldukça baÅŸat bir mesele ve oldukça yaÅŸamsal. Erkek ÅŸiddeti de taciz de tecavüz de “Ben bunu tanÄ±yorum, öyle bir ÅŸey yapmaz” cümleleriyle ne kadar anlamsÄ±zlaÅŸÄ±yorsa bunu yapanÄ±n ünlü bir insan olmasÄ± da erkek ÅŸiddetinin aslÄ±nda her alanda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Ä°nsanlar sanÄ±yorlar ki kadÄ±na ÅŸiddet uygulayan erkekler, tacizciler, tecavüzcüler hep tanÄ±madÄ±klarÄ±, bilmedikleri, haberlerde okuduklarÄ± insanlar oluyor. TanÄ±dÄ±klarÄ± insanÄ±n olabileceÄŸi ihtimali hep çok uzak geliyor ve konduramÄ±yorlar, gerçekliÄŸin üstünü kapama eÄŸiliminde oluyorlar.

SÄ±la meselesini de yakÄ±ndan takip ettim lakin keÅŸke SÄ±la’ya olan destek ve oluÅŸturulan gündem Gülay Mübarek için de olabilseydi. Ä°nsanlar olaylarÄ±n öznesinde tanÄ±nmÄ±ÅŸ insanlar ve magazinsel durumlar gördüÄŸü zaman biraz daha yöneliyorlar. Ama aslÄ±nda hiçbir kadÄ±nÄ±n isyan çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalmamalÄ±.

FotoÄŸraf: Ekmek ve Gül

EÄžER KADINLARIN HUKUK SÄ°STEMÄ°NDE KORUNDUÄžUNU DÜÅžÜNSEYDÄ°M…

Ben bir hukuk fakültesi öÄŸrencisiyim. Ancak önce hukuka baÅŸvurmadÄ±m. Bu çeliÅŸkiyi yaÅŸÄ±yorum, gerçekten kadÄ±nlarÄ±n korunduÄŸu bir düzende yaÅŸÄ±yor olsaydÄ±k ilk yapacaÄŸÄ±m ÅŸey herhalde gidip hukuk mekanizmalarÄ± içinde hakkÄ±mÄ± aramak olurdu. Ama zaten yakÄ±n süreçte de tanÄ±klÄ±k ettiÄŸimiz taciz olaylarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n açmÄ±ÅŸ olduÄŸu davalarda sürekli takipsizlik verildiÄŸini görüyoruz. Maalesef hukuk sistemi bu kadar. Biliyoruz ki erkek egemen sistem o kadar hukukun da içinde ki… Sosyal medyada maruz kaldÄ±ÄŸÄ±m her ÅŸey iktidarÄ±n zihniyetinin ne kadar yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sosyal medyadan mahkeme salonlarÄ±na uzanan bir ÅŸey olduÄŸunu da gösterdi.

Örgütlü mücadelenin ne kadar etkili olduÄŸunu biliyorum, kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ne kadar deÄŸerli olduÄŸunu biliyorum. Hak arama sürecimizde belki eylem sÄ±ralamasÄ± daha farklÄ± olabilirdi. Ama biz kadÄ±nlar olarak sesimizi duyurmak istedik.

YAÅžAMIMA DEVAM EDÄ°YORUM, BUNU DA ÖRGÜTLÜLÜÄžE BORÇLUYUM

YaÅŸam biçimimi hiç deÄŸiÅŸtirmedim, okula gidiyorum, sokaktayÄ±m, yaÅŸam tarzÄ±mda hiçbir deÄŸiÅŸiklik yok. Bu süreçte çok fazla insan bana ulaÅŸtÄ±. BazÄ± insanlar tacizle ilgili bir durum olduÄŸunda benimle konuÅŸma ihtiyacÄ± hissetti. Çok fazla insanla tanÄ±ÅŸtÄ±m. Tabii bir yandan yaÅŸamÄ±ma devam ediyorum ama bir yandan da üzerime yapÄ±ÅŸan sÄ±fatlar rahatsÄ±z ediyor. Bu süreçte defalarca hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±m, sinir ataklarÄ± geçirdim. Öyle bir travma yaratÄ±lÄ±yor ki linç kültürüyle, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyi tekrar tekrar kafamda yaÅŸamak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yorum. Psikolojik tedavi görmek zorunda kaldÄ±m bu süreçte…

Bu süreçten sonra cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan bir kadÄ±nÄ±n arkadaÅŸÄ± bana ulaÅŸtÄ±, kadÄ±n tacize uÄŸruyor, ÅŸikayetçi oluyor, yaÅŸadÄ±klarÄ±yla ilgili röportaj yapÄ±yor, ölüm tehditleri alÄ±yor. Ama yalnÄ±z olduÄŸu için, örgütlü olmadÄ±ÄŸÄ± için destek bulamÄ±yor, ve erkek tarafÄ±ndan ÅŸiddet devam ediyor ve kadÄ±n ÅŸikayetini geri almak zorunda kalÄ±yor. Bu, çok kötü bir durum. Ona ulaÅŸmaya çok çalÄ±ÅŸtÄ±m ama hiç kimseyle görüÅŸmek istemiyor, tamamen içine kapanmÄ±ÅŸ ve depresyonda. Gerçekten örgütlü mücadele yaÅŸatÄ±yor aslÄ±nda.

Hiçbir kadÄ±nÄ±n ÅŸunu düÅŸünmesini istemiyorum, “BakÄ±n bu kadÄ±nlar seslerini çÄ±kardÄ±lar ve nasÄ±l maÄŸdur oldular… “ Asla mücadelemden vazgeçmeyeceÄŸim ve hiçbir kadÄ±nÄ±n da vazgeçmesini, susmasÄ±nÄ±, yapmak istedikleri o sindirme politikasÄ±nÄ± kabul etmesini istemem. (Ekmek ve Gül)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 11:14

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