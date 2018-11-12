AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda Uber sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne tehdit: AÄŸzÄ±nÄ±, burnunu kÄ±rarÄ±m

Atatürk HavalimanÄ±'nda taksi duraÄŸÄ± kahyasÄ± olduÄŸu iddia edilen bir kiÅŸi, Uber sürücünü tehdit ederek yolcu almasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

DHA'da yer alan haber göre, Atatürk HavalimanÄ±'nda akÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ±ndan Uber aracÄ± çaÄŸÄ±ran biri Türkiyeli diÄŸeri yabancÄ± uyruklu iki kadÄ±n, gelen araca binmek istedi. Uber sürücüsünün kadÄ±nlarÄ±n valizlerini bagaja koyduÄŸunu gören bir kiÅŸi yanlarÄ±na geldi. HavalimanÄ± taksi duraÄŸÄ±nda kahya olduÄŸu öne sürülen bu kiÅŸi, Uber sürücüsünün yolcularÄ± almasÄ±na engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

UBER sürücüsünün cep telefonu kamerasÄ± ile kayÄ±t altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± o anlarda, kahya olduÄŸu iddia edilen adam "Kapat bagajÄ±, yolcuyu burada alamazsÄ±n" diyerek Uber sürücüsüne engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra kadÄ±nlara yönelen adam "Burada binemezsiniz, havalimanÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda bineceksiniz. Ä°stiyorsanÄ±z polis çaÄŸÄ±rÄ±n" dedi. Uber sürücüsünün araya girerek "Müsaade et alayÄ±m yolcularÄ±" demesi üzerine kahya olduÄŸu iddia edilen adam "YazÄ±klar olsun, ÅŸu bayanlar olmasa var ya ben senin aÄŸzÄ±nÄ± burnunu kÄ±rarÄ±m. Kime izletiyorsan izlet lan, ÅŸerefsizler" diyerek baÄŸÄ±rdÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 11:14

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