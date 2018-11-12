TCDD'den Cengiz Ä°nÅŸaat'a 'kÄ±yak' iddiasÄ±

TCDD'nin demiryolu hattÄ± yapÄ±m ihalesini en dÃ¼ÅŸÃ¼k tekliften 109 milyon TL daha yÃ¼ksek bir teklif veren Cengiz Ä°nÅŸaat'a verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Sözcü yazarÄ± ÇiÄŸdem Toker, Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ±’nÄ±n (TCDD) önemli bir ihaleyi en düÅŸük tekliften 109 milyon TL daha pahalÄ± teklif veren Cengiz Ä°nÅŸaat’a verdiÄŸini yazdÄ±.

Toker, “Bir dev ihale daha Cengiz'e mi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda “Bol bol tasarrufun konuÅŸulduÄŸu bütçe takvimi iÅŸlerken, gündeme hiç gelmemiÅŸ büyük bir ihaleden söz edeceÄŸiz. TCDD'nin 'belli istekliler arasÄ±nda' yöntemiyle açtÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r-MazÄ±daÄŸÄ± (Mardin) Demiryolu Ä°ltisak HattÄ± YapÄ±m Ä°ÅŸi” ifadesini kullandÄ±.

Projenin devletten pek çok teÅŸvik aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1.1 milyar dolarlÄ±k bir yatÄ±rÄ±m olduÄŸunu belirten Toker, “Eylül sonundaki ihalede en düÅŸük teklif, Ederay-Ä°maj- Metaleks ortaklÄ±ÄŸÄ±ndan geldi: 380 milyon 615 bin TL. Bu teklifi 489 milyon 637 milyon TL ile Cengiz Ä°nÅŸaat'Ä±n teklifi izledi. Bir ay süren deÄŸerlendirme sonrasÄ±nda, en düÅŸük teklif geçersiz bulunmuÅŸ” bilgilerini verdi.

Toker, “Böylece gerek doÄŸal gerek mali anlamda ülke kaynaklarÄ±nÄ±n ciddi bir bölümüne hükmeden Cengiz Ä°nÅŸaat, gübre tesisi yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n deÄŸerini arttÄ±racak demiryolu hattÄ±nÄ± da inÅŸa edecek” diyerek TCDD’ye ÅŸu sorularÄ± sordu:

"*Hangi gerekçelerle en düÅŸük tekliften 109 milyon TL daha pahalÄ± teklifi kabul ettiniz?

*Kamuoyuna açÄ±klama yapmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?" (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Sertelâ€™den Cengiz Ä°nÅŸaatâ€™a ballÄ± satÄ±ÅŸ iddiasÄ±

Cengiz Ä°nÅŸaat bÃ¼yÃ¼yor, iÅŸÃ§iler Ã¶lÃ¼yor

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